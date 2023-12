La familia atípica de Luz Casal: creció con tres padres y fue “una lección de vida enorme”

Luz Casal es una de las artistas más queridas del panorama musical español. Empezó a actuar a la edad de 13 años, y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Su pasión, su naturalidad y su talento han servido como fuente de inspiración a miles de personas.

Ella nació en Boimorto, un pequeño pueblo gallego que vio como su pasión por la música y el arte crecía poco a poco. Pero muy pronto, impulsada, precisamente, por su talento, abandonó el municipio que la vio nacer y se trasladó a Asturias con sus padres para iniciar su formación. De esta forma, su madre no tardó en darse cuenta del potencial de su hija, por lo que la apoyó en cada paso, ella confiaba en que podría llegar a ganarse la vida cantando.

Por contra, su padre no estaba conforme con la decisión. Él no quería que su hija entrara al mundo del espectáculo. Pero su opinión no fue un impedimento. En este sentido, Luz Casal creció persiguiendo un sueño, y al mismo tiempo, aprendió a vivir de un modo particular, ya que, como ella misma ha relatado, los primeros años de su vida transcurrieron en un ambiente atípico.

Los tres padres de Luz Casal

El paso del tiempo ha hecho que la cantante abrace con naturalidad y firmeza todo lo vivido. Así, de entre los episodios más destacados, la artista resalta el inusual ambiente en el que creció, ya que como ella misma explicaba en el documental de RTVE Luz Casal, en muchos tiempos, ella tuvo tres figuras paternas. “En mi casa había dos hombres y mi madre. Hablar de una familia en la que hay tres padres todo el tiempo no era ni es especialmente común”, cuenta.

Sin embargo, para la artista esto fue “una lección de vida enorme”, asegura. “Aprendí a ser una persona que sabe que se puede amar de maneras muy distintas”, comenta. En este sentido, esta experiencia, que comenzó a formar parte de su historia a los 8 años, continúa marcándola a día de hoy. “Tuve tres padres: mi madre, José, mi padre biológico, y Máximo, que para mi padre fue su mejor amigo”, explica. Las experiencias fueron muchos y, ahora, el vacío es grande. “Estoy huérfana de tres padres”, sentencia.

Luz Casal poses on the red carpet at the 36th Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Valencia, Spain, February 12, 2022. REUTERS/Eva Manez

Luz Casal sobre su lucha contra el cáncer: “Me ha dado tantas lecciones”

La cantante fue diagnosticada de cáncer de mama en los años 2007 y 2009. Ella misma confirmó que esta época fue una de las más complejas de su vida. No obstante, en Mi casa es la tuya explicó que “ante una evidencia así hay dos maneras de tomárselo y una es derrumbándote y otra es diciendo ‘esto es lo que hay, qué tengo que hacer’, y eso fue lo que hice”, explicaba.

En ese momento, tuvo que alejarse de los escenarios, pero no abandonó su profesión. Por el contrario, la música se convirtió en su vía de escape. Durante el transcurso del segundo cáncer, Luz Casal grabó el álbum Vida tóxica. Una grabación muy diferente a todo lo que había hecho hasta ahora, ya que tuvo que hacerla desde su casa, sentada, “porque no podía cantar de pie, no tenía fuerzas”, se sinceró.

No obstante, tal y como recoge RTVE, después de haber luchado contra el cáncer, la artista reconoce que no tiene miedo y saca el lado bueno de esta experiencia. “He aprendido tantas lecciones, me ha dado la facilidad de comprender, de ponerme en la piel del otro, pero además, de una manera mucho más intensa que antes de pasar por esto”, asegura.