Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: cuatro invitados españoles para competir contra ‘La Revuelta’ de Broncano

El programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 comienza la semana recibiendo en plató al piloto Álex Márquez

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (ATRESMEDIA)

El duelo televisivo de las noches entre semana vuelve con la llegada de una nueva semana. Tras despedir la última tanda de programas con la visita de Marta Sánchez, El Hormiguero ya tiene lista la artillería con la que Pablo Motos pretende mantener —o incluso ampliar— su ventaja frente a La Revuelta. Como es tradición, el presentador valenciano anunció en el último programa el nombre de los invitados que pasarán por el plató del 24 al 27 de noviembre, una alineación de rostros conocidos que promete motor, música, gastronomía de élite y más sorpresas.

Cesar y Jorge Cadaval en
Cesar y Jorge Cadaval en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Y eso que la semana que termina no ha sido precisamente tranquila para Motos y compañía. El plató recibió a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo para hablar del estreno de Cazador de imágenes; profundizó en el auge del franquismo de la mano de Álvaro Morte con motivo de Anatomía de un instante, la serie sobre el 23-F en la que da vida a Adolfo Suárez; y cerró con humor junto a Los Morancos antes de cerrar con Marta Sánchez. Ahora llega con cuatro nuevas entrevistas con la idea de seguir liderando el access prime time.

Lunes 24 de noviembre – Álex Márquez

Álex Márquez en una imagen
Álex Márquez en una imagen de archivo. (Europa Press)

La semana arranca a toda velocidad con Álex Márquez, reciente subcampeón del mundo de MotoGP 2025. El piloto del equipo Gresini Racing llega al plató en su mejor momento deportivo: tres victorias, más de una decena de podios y varios triunfos al sprint lo han convertido en uno de los protagonistas de la temporada y en una de las grandes amenazas para los favoritos del campeonato.

Se trata de una visita muy esperada, pues hace unas semanas su hermano, Marc Márquez, tuvo que cancelar su visita debido a un accidente. Ahora, el corredor del número 73 podrá contar cómo se encuentra.

Martes 25 de noviembre – José Andrés

Fotografía de archivo del chef
Fotografía de archivo del chef español José Andrés. EFE/Mario Guzmán

Cambio de tercio y de intensidad. El martes será el turno del célebre chef y humanitario José Andrés, uno de los españoles más influyentes del mundo. El cocinero asturiano presentará su nuevo libro, Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, una recopilación de reflexiones y vivencias que han marcado su trayectoria.

Además, Pablo Motos conversará con él sobre el trabajo de World Central Kitchen, la organización que ha alimentado a cientos de miles de personas en zonas devastadas por desastres naturales y conflictos bélicos.

Miércoles 26 de noviembre – David Bisbal

David Bisbal en los Latin
David Bisbal en los Latin Recording Academy's. (REUTERS/Ronda Churchill)

El miércoles, el espíritu navideño tomará oficialmente el plató con la llegada de David Bisbal, que presentará su nuevo proyecto: la gira Todo es posible en Navidad. El artista almeriense interpretará temas de su disco homónimo y adelantará detalles de los conciertos con los que recorrerá España hasta culminar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi.

La producción del programa prepara una bienvenida por todo lo alto, con espectáculo de drones y fuego incluido para encender, literalmente, la Navidad en Antena 3.

Jueves 27 de noviembre – Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz durante su entrevista
Dabiz Muñoz durante su entrevista en 'El Hormiguero' (Antena 3)

La semana cerrará con un invitado explosivo: Dabiz Muñoz, reconocido como uno de los mejores chefs del mundo, cambiará los fogones por las viñetas. El creador de DiverXO presentará XOTIME, su primer cómic, disponible desde el 24 de noviembre.

Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.

El proyecto es innovador, pues es la primera vez que un cocinero se convierte en protagonista de su propia colección de aventuras gráficas, donde la gastronomía sirve como hilo conductor. Un universo donde creatividad, surrealismo y sabor se mezclan en cada página, muy en la línea del chef madrileño.

