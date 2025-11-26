El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez

Begoña Gómez, en las Jornadas de Sostenibiliad 2021 de Red Eléctrica de España. (Europa Press)

El juez Juan Carlos Peinado ha expulsado a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez tras la renuncia de sus abogados y la falta de pago de la fianza. El titular del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decidido apartar al sindicato del procedimiento judicial que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Según una providencia fechada el lunes 24 de noviembre, la expulsión se ha producido porque la organización no ha presentado el justificante de pago de la fianza requerida para ejercer la acusación popular. Manos Limpias, que interpuso la denuncia inicial, ha quedado así fuera del caso por decisión del magistrado.

La salida de Manos Limpias del proceso se ha precipitado tras la renuncia de su representación legal. El abogado Carlos Perales comunicó este lunes al juzgado su decisión de abandonar la defensa, argumentando que caso había traspasado los márgenes de lo estrictamente jurídico para instalarse en un plano más político y mediático.De acuerdo con el escrito presentado por el despacho Preico Jurídicos S.L., “las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.

Begoña Gómez llega a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración ante el juez Peinado.

Perales formalizó su desvinculación mediante un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 41 y explicado que la resolución no fue apresurada, sino que se basó en “un análisis sosegado y en la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico que inspiran el ejercicio profesional de este despacho”. La comunicación de renuncia, tal y como detalla la agencia, citaba la aplicación del artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la renuncia conjunta a la representación y defensa dentro de la causa contra Gómez.

Manos Limpias, el origen del caso Begoña Gómez

En el trasfondo del caso, la denuncia original de Manos Limpias propició la apertura de la investigación por parte del juez Peinado en abril de 2024, a raíz de la cual se investiga a Begoña Gómez por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. La acusación sostiene que Gómez habría favorecido a determinados empresarios, entre ellos el también investigado Juan Carlos Barrabés, aprovechando su vínculo como esposa del presidente del Gobierno.

La propia documentación presentada ante el tribunal subrayaba que “lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”.

Manos Limpias inició así una investigación en la que la figura de Begoña Gómez pasó a estar en el centro, aunque la reciente decisión judicial limita el papel del colectivo en el desarrollo de la causa, al menos mientras no justifique los requisitos económicos exigidos para ejercer la acusación popular.