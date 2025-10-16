Martín Berasategui cierra temporalmente su restaurante Oria, en Barcelona, y perderá otra estrella Michelin

Martin Berasategui con todas sus Estrellas Michelín (Martin Berasategui)

El restaurante Oria, en Barcelona, ha cerrado su cuenta de Instagram y ya no aparece en la sección gastronómica de la web del hotel Monument, en cuyo lobby se encontraba ubicado. Tampoco responden a las llamadas, y su horario aparece cerrado para todos los días que restan en la semana. Todas las señales apuntan a una realidad: el estrella Michelin que lideraba Martín Berasategui, uno de los chefs más galardonados por la guía en todo el planeta, ha cerrado sus puertas. Lo ha hecho, eso sí, de forma temporal, una decisión que podría costarle una medalla al palmarés del chef vasco.

Así lo confirmaban fuentes del propio Monument, donde también se encuentra Lasarte, el tres estrellas Michelin del grupo Berasategui con Paolo Casagrande como jefe de cocina. “No se trata de un cierre, sino de una transformación natural del hotel”, aseguran. Y es que, con motivo de la celebración el próximo año del décimo aniversario del hotel, la empresa ha decidido reformar por completo la estética de su planta baja, obligando esto al cierre del proyecto gastronómico de Oria, capitaneado hasta ahora por el chef Xabi Goikoetxea como jefe de cocina.

Restaurante Lasarte, en Barcelona, el tres estrellas Michelin de Berasategui (Restaurante Lasarte)

Volverá a abrir, se prevé, en la primavera de 2026, con un nuevo nombre y una propuesta gastronómica diferente “brillante e innovadora, liderada también por Berasategui y su equipo”, según el cinco estrellas. Centrado hasta ahora en la cocina vasca que tanto caracteriza al chef, el espacio que ocupaba Oria verá en sus mesas otros platos, aunque desde el hotel no informan de cuál será el nuevo enfoque.

Todo ello tendrá una consecuencia más que tangible para los negocios del cocinero. Y es que, salvo sorpresas, la estrella Michelin de la que presumía Oria no seguirá brillando en la edición de 2026. Esto se debe a que la guía roja revisa año tras año sus galardones y, en la próxima gala que será celebrada el próximo 25 de noviembre, retirará la de Oria, dejando a Berasategui con un astro menos en su larga lista de ellos.

La del Hotel Monument se suma a la estrella Michelin que Berasategui tampoco renovará para la próxima edición de la guía; la que brillaba en el restaurante Etxeko del hotel Bless Ibiza. Tras cinco años de alianza, el hotel de la isla rompía relaciones con el cocinero el pasado mes de marzo, perdiendo la estrella de la que presumía desde 2023.

Nueve estrellas con apellido Berasategui

Sumando ambas noticias, queda claro que el chef vasco, que acumula actualmente 11 estrellas Michelin en diferentes puntos de la península, tendrá que restarle dos astros a su constelación tras la próxima Gala Michelin, que tendrá lugar en Málaga el próximo noviembre. Se mantendrán activas aquellas que brillan en su restaurante homónimo y buque insignia del grupo, Martín Berasategui, ubicado en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), y también el trío de estrellas que defiende en Lasarte, su otro restaurante en el Monument.

El viaje de las estrellas continúa hasta Tenerife, donde el famoso cocinero cuenta con dos gracias a M.B, un proyecto gastronómico dentro del Ritz-Carlton Abama, en Guía de Isora. Su última Michelin en activo estará en el Hotel Tayko, en Bilbao (Vizkaya), donde el chef lidera Ola Martín Berasategui.