Rosalía revela sus 10 platos favoritos y los fans no dan crédito con la última posición

Retrato Rosalía (Chris Maggio/The New York Times)

No es un secreto para nadie que Rosalía es una de las artistas españolas más relevantes del momento. Aunque su fama ya la precedía por trabajos como El mal querer o Motomami, Lux ha terminado de consagrar a la cantante catalana como una de las sensaciones del momento.

Sus números en redes sociales también son llamativos, ya que acumula 28 millones de seguidores en Instagram y más de 31 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que confirman que todo lo que hace se convierte en viral.

A pesar de que esté haciendo una gira de conciertos en la que consigue colgar el cartel de sold out en todas las ciudades que visita, la cantante ha revolucionado las redes sociales por algo totalmente ajeno a los espectáculos.

Rosalía ha publicado en su cuenta de TikTok un ranking ordenando diez comidas españolas. Aunque se trata de gustos personales, el vídeo cuenta con miles de comentarios, algunos de ellos cuestionando sus decisiones.

Los diez platos favoritos de Rosalía

El formato del vídeo no deja de tener su gracia, ya que va ordenando “a ciegas” y sin saber cuáles aparecerán después, lo que obliga a decidir casi por intuición. El primer dilema le llega con las tortillitas de camarones, que sitúa en el cuarto puesto, dejando claro que le gustan, pero sin entusiasmarle del todo.

La cosa cambia cuando aparece el pulpo a la gallega. Su reacción es bastante más fría, y termina relegándolo al penúltimo puesto, una elección que ha sorprendido especialmente a muchos usuarios, ya que se trata de uno de los platos más emblemáticos del país.

Durante un concierto, una fan sorprendió a Rosalía al invitarla a su boda. La cantante se tomó un momento para charlar con ella, preguntarle por los detalles y dedicarle una canción a la feliz pareja.

Mucho más convincente resulta su reacción ante las croquetas de jamón, que coloca en el podio sin dudar demasiado. También encuentra su sitio el salmorejo, aunque en una posición más discreta, como un aprobado sin excesivo entusiasmo.

El momento dulce llega con los churros con chocolate, uno de los pocos platos que provoca una reacción claramente entusiasta. Tanto es así que acaba ocupando el segundo puesto del ranking, confirmando así que se decanta por las preparaciones dulces.

En una línea más templada sitúa la paella de marisco y el rabo de toro, dos recetas contundentes que valora positivamente, pero que no logran colarse entre sus favoritas absolutas. El momento más esperado llega casi al final: la tortilla de patatas.

Rosalía ordenando comidas españolas en su cuenta de TikTok

Sin margen de duda, Rosalía la coloca en el número uno, reafirmando una preferencia que ya había mostrado en otras ocasiones. Por último, las patatas bravas se quedan en la parte baja de la lista.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores. La décima posición no llega a aparecer en el vídeo, que se corta antes de completar el ranking y deja ese último puesto en el aire. En cualquier caso, el contenido vuelve a demostrar la cercanía de la artista con su público, compartiendo este tipo de dinámicas cotidianas que conectan fácilmente con millones de personas.