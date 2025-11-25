Un británico en España habla de la costumbre de ‘la línea invisible’: “Es una de las mayores diferencias culturales que he encontrado hasta ahora”

Un británico que vive en España explica por qué le resulta rara la manera de los españoles de esperar en un establecimiento. (@edward_la_vida/TikTok)

Mudarse a un país extranjero supone tener que pasar por un proceso de adaptación: es necesario aprender las costumbres que rigen el día a día en dicho destino para sentir que se forma parte de la sociedad de ese lugar. En este sentido, son muchas las personas que se han ido a vivir al extranjero que destacan que esto, aunque es enriquecedor, también desentraña algunas dificultades.

Cada persona conforma su personalidad y costumbres en base a lo que se le ha enseñado en el hogar, lo que aprende en la escuela y lo que va adquiriendo en su desarrollo en sociedad. Cambiar todo esto puede resultar muy complicado o incluso imposible, ya que este es el mundo que conoce y en el que se ha movido desde que nació.

Así, ciertas normas sociales de un determinado país, tradiciones o formas de saludarse e interactuar serán para él completamente nuevas. En estas situaciones, se pueden producir choques culturales, que es un sentimiento de confusión y desarraigo cuando se observan en el nuevo destino algunas cosas que hasta el momento se desconocían o que difieren en gran medida de cómo es en el país de origen.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Edward Partis, un joven británico que se mudó a España hace escasos meses, utiliza sus redes sociales (@edward_la_vida en TikTok) para explicar cómo es su día a día, qué cosas le sorprenden del lenguaje y qué diferencias significativas observa entre ambos países. En un vídeo publicado hace unos meses, Edward se centra en una costumbre que, aunque a algunos españoles no les termina de convencer, está muy asentada en el día a día: “la línea invisible”, como la ha denominado el británico.

Pedir la vez en lugar de hacer fila

“Esta es una de las mayores diferencias culturales con las que me he encontrado hasta ahora”, señala el creador de contenido, que ha explicado que en su país, en este sentido, las personas son más tradicionales y rectas. El joven observó esta dinámica al ir a una oficina de correos.

Según destaca, en Reino Unido les “encanta hacer una fila”, pues esto permite mantener el orden, saber exactamente cuántas personas quedan delante de ti y evitar equívocos. Sin embargo, en España se encontró con una escena distinta: “Todos están sentados por todas partes, no hay ninguna fila”.

Varias personas esperando a ser atendidas. (Freepik)

Aunque esto no siempre es así, sí que se produce en algunos establecimientos, como puede ser la carnicería o la pescadería. El orden se mantiene sabiendo detrás de quién vas, lo que permite a la persona moverse libremente por la sala o incluso marcharse un momento sin perder la vez.

“Por suerte me han enseñado la frase ‘¿Quién es el último?’. Alguien dice ‘yo’ y simplemente tomas nota mental: ‘Estoy detrás de ese tipo de ahí’“. En algunos establecimientos, además, esto se realiza a través de tickets con número, pero, cuando no se dispone de dichas máquinas, este sistema también es muy útil.

Por su parte, el británico encuentra una desventaja considerable en esto: “No tienes ni idea de dónde estás en la fila”, es decir, no es posible saber cuántas personas hay delante de ti o el tiempo aproximado que tendrás que esperar. De hecho, explica que había personas que ni siquiera se encontraban en ese momento en la oficina de correos porque se encontraban fuera desayunando. “Yo pienso ‘soy el sexto’. Entran seis personas más, han estado tomando café, tostadas, y estaban en la fila antes que yo”.