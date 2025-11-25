España

Un británico en España habla de la costumbre de ‘la línea invisible’: “Es una de las mayores diferencias culturales que he encontrado hasta ahora”

El creador de contenido destaca que existen desventajas a la costumbre de pedir la vez en lugar de esperar en una fila

Guardar
Un británico que vive en
Un británico que vive en España explica por qué le resulta rara la manera de los españoles de esperar en un establecimiento. (@edward_la_vida/TikTok)

Mudarse a un país extranjero supone tener que pasar por un proceso de adaptación: es necesario aprender las costumbres que rigen el día a día en dicho destino para sentir que se forma parte de la sociedad de ese lugar. En este sentido, son muchas las personas que se han ido a vivir al extranjero que destacan que esto, aunque es enriquecedor, también desentraña algunas dificultades.

Cada persona conforma su personalidad y costumbres en base a lo que se le ha enseñado en el hogar, lo que aprende en la escuela y lo que va adquiriendo en su desarrollo en sociedad. Cambiar todo esto puede resultar muy complicado o incluso imposible, ya que este es el mundo que conoce y en el que se ha movido desde que nació.

Así, ciertas normas sociales de un determinado país, tradiciones o formas de saludarse e interactuar serán para él completamente nuevas. En estas situaciones, se pueden producir choques culturales, que es un sentimiento de confusión y desarraigo cuando se observan en el nuevo destino algunas cosas que hasta el momento se desconocían o que difieren en gran medida de cómo es en el país de origen.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Edward Partis, un joven británico que se mudó a España hace escasos meses, utiliza sus redes sociales (@edward_la_vida en TikTok) para explicar cómo es su día a día, qué cosas le sorprenden del lenguaje y qué diferencias significativas observa entre ambos países. En un vídeo publicado hace unos meses, Edward se centra en una costumbre que, aunque a algunos españoles no les termina de convencer, está muy asentada en el día a día: “la línea invisible”, como la ha denominado el británico.

Pedir la vez en lugar de hacer fila

“Esta es una de las mayores diferencias culturales con las que me he encontrado hasta ahora”, señala el creador de contenido, que ha explicado que en su país, en este sentido, las personas son más tradicionales y rectas. El joven observó esta dinámica al ir a una oficina de correos.

Según destaca, en Reino Unido les “encanta hacer una fila”, pues esto permite mantener el orden, saber exactamente cuántas personas quedan delante de ti y evitar equívocos. Sin embargo, en España se encontró con una escena distinta: “Todos están sentados por todas partes, no hay ninguna fila”.

Varias personas esperando a ser
Varias personas esperando a ser atendidas. (Freepik)

Aunque esto no siempre es así, sí que se produce en algunos establecimientos, como puede ser la carnicería o la pescadería. El orden se mantiene sabiendo detrás de quién vas, lo que permite a la persona moverse libremente por la sala o incluso marcharse un momento sin perder la vez.

“Por suerte me han enseñado la frase ‘¿Quién es el último?’. Alguien dice ‘yo’ y simplemente tomas nota mental: ‘Estoy detrás de ese tipo de ahí’“. En algunos establecimientos, además, esto se realiza a través de tickets con número, pero, cuando no se dispone de dichas máquinas, este sistema también es muy útil.

Por su parte, el británico encuentra una desventaja considerable en esto: “No tienes ni idea de dónde estás en la fila”, es decir, no es posible saber cuántas personas hay delante de ti o el tiempo aproximado que tendrás que esperar. De hecho, explica que había personas que ni siquiera se encontraban en ese momento en la oficina de correos porque se encontraban fuera desayunando. “Yo pienso ‘soy el sexto’. Entran seis personas más, han estado tomando café, tostadas, y estaban en la fila antes que yo”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaReino UnidoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una vacuna experimental contra el cáncer de hígado logra controlar la enfermedad en el 75 % de los pacientes

El fármaco aún se encuentra en fase I de ensayos clínicos, pero resulta esperanzadora en los pacientes más jóvenes

Una vacuna experimental contra el

Escenas censuradas, corazones rotos y una infidelidad desenmascarada: así ha sido el último programa de ‘La isla de las tentaciones’

El reality de Telecinco ha vivido una de sus noches más sensibles después de una larga lista de infidelidades

Escenas censuradas, corazones rotos y

Tensión máxima en la gala 10 de ‘OT 2025′: Téyou, expulsada por un ajustado 52% frente a Guillo

La gala 10 marcó el inicio de la recta final del concurso con una despedida inesperada y actuaciones de alto nivel

Tensión máxima en la gala

Un abogado explica qué hay que hacer si una enfermedad te impide realizar tu trabajo: “Esto te cambiará la vida”

Existe la posibilidad de presentar una reclamación previa antes de acudir a los juzgados, donde finalmente un juez puede decidir si corresponde conceder la incapacidad

Un abogado explica qué hay

Una veterinaria explica los peligros de la Navidad para los perros: “Evitemos sustos estas fiestas”

María VetiCan detalla los riesgos más comunes de estas fechas y cómo prevenir accidentes e intoxicaciones en perros

Una veterinaria explica los peligros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena el desahucio

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Rafa Nadal le da un

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente