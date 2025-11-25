Tensión máxima en la gala 10 de ‘OT 2025′: Téyou, expulsada por un ajustado 52% frente a Guillo

Gala 10 de 'OT 2025'

Operación Triunfo 2025 entró oficialmente en su recta final con una gala 10 marcada por la emoción, la tensión en las nominaciones y la expulsión más polémica hasta la fecha.

Desde su nominación en la gala anterior, el duelo entre Téyou y Guillo se perfilaba como uno de los más complicados de la edición, ya que ambos se habían situado entre los favoritos del público durante todo el programa. Finalmente, y tras una votación muy ajustada, el público decidió que el concursante que debía continuar en la Academia fuera Guillo Rist con el 52% de los votos, dejando a Téyou fuera de la final.

La gala fue una de las más completas de la temporada. Primero, los concursantes abrieron la noche interpretando ‘Saturno’ junto a Pablo Alborán, uno de los artistas más destacados del panorama español. La emotividad del tema y el empaste de voces generaron uno de los momentos más delicados y aplaudidos de la noche.

Minutos más tarde, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cristina, Claudia, Olivia y Téyou subieron al escenario para interpretar ‘Lobo’ junto a Elena Gadel, exconcursante de OT 2002. La actuación fue recibida como un homenaje reivindicativo, tanto por la fuerza del mensaje como por el nivel vocal e interpretativo de las artistas.

Antes de conocer el expulsado, Téyou brilló con una de las interpretaciones más elegantes de la temporada: ‘Je Vole’, un tema íntimo con el que regaló sensibilidad, técnica y emoción, interpretándolo en perfecto francés. Su actuación fue aplaudida por el jurado y los profesores, pero no fue suficiente para evitar su salida. Tras despedirse de sus compañeros entre lágrimas, la artista recibió una aplauso por parte del público presente en el plató.

Tinho vuelve a ser favorito

Con la expulsión decidida, llegaba otro momento clave: la elección del favorito del público. En esta ocasión, los tres candidatos fueron Olivia, Claudia y Tinho, pero fue este último quien se llevó la distinción, obteniendo el 30% de los votos. Gracias a ello, el gallego no solo evitó una nominación, sino que además sumó 3.000 euros más para impulsar su futuro artístico, tras interpretar “Tempestades de sal”.

Un jurado dividido y nominaciones inesperadas

Nominados gala 10

La noche continuó con el jurado, que sorprendió al admitir que, a estas alturas, resultaba muy difícil justificar nominaciones ya que todas las actuaciones fueron “excelentes”. Aun así, los elegidos para defender su continuidad fueron Claudia, Guille Toledano, Guillo y Crespo. Claudia falló en algunos agudos con ‘Birds of a Feather’ y Toledano fue nominado por descarte. Guillo, pese a una potente actuación con ‘Abracadabra’ de Lady Gaga, no logró escapar de otra nominación, y Crespo fue señalado por “menor disfrute” de su interpretación.

Finalmente, los profesores salvaron a Claudia y los compañeros a Guille, dejando a Crespo y Guillo como los dos candidatos a jugarse la expulsión de la Academia en la gala 11.

La salida de Téyou confirma que la recta final de OT 2025 será imprevisible y cada decisión del público será crucial. Con un nivel vocal cada vez más bueno, el concurso entra en una fase donde no basta con cantar bien: contar con identidad artística, conexión emocional y apoyo del público será determinante.

La gala 10 no solo despidió a una de las voces más especiales de la edición, sino que reforzó la idea de que cualquier concursante, incluso los favoritos, puede abandonar la Academia a un paso de la final. De cara a la próxima semana, el enfrentamiento entre Crespo y Guillo vuelve a ser otro duelo ajustado, y cada actuación puede cambiar el rumbo del concurso.