Emoción y tensiones en la gala 4 de Operación Triunfo 2025: Carlos tercer expulsado y Judit y Lucía nominadas

La gala 4 dejó momentos llenos de emoción, actuaciones memorables y una nueva expulsión

Por Clara Barceló

Nominados de la gala 4

Este lunes 13 de octubre, los focos del plató de Operación Triunfo 2025 volvieron a encenderse para recibir la esperada gala 4. La noche prometía emociones fuertes, ya que se decidiría cuál de los dos nominados, Carlos o Laura Muñoz, abandonaría la academia.

La gala arrancó con energía gracias a la actuación grupal de “Sin miedo”, de Rosana, un tema que los concursantes defendieron con una notable carga emocional. Tras ello, fue el turno de los nominados, Laura y Carlos, quienes dieron todo sobre el escenario.

A lo largo de la noche, también se vivieron actuaciones muy esperadas, como la de Crespo y Olivia con “Akureyri” o la divertida versión de “Does Your Mother Know” interpretada por Cristina y Max. Además, la gala contó con la visita de Dani Fernández y Valeria Castro, que presentaron en directo su nuevo tema, ¿Y si lo hacemos?, llenando el escenario de complicidad y emoción.

Laura, salvada por el público

Llegado el momento decisivo, el plató se llenó de tensión. Con un 59,3% de los votos, el público decidió salvar a Laura Muñoz, lo que significó que Carlos tuviera que abandonar la academia, convirtiéndose así en el tercer expulsado de la edición. Entre lágrimas y abrazos, sus compañeros le despidieron con cariño, reconociendo su esfuerzo y su evolución durante las últimas semanas.

Téyou, favorita de la semana

Teyou favorita de la semana

Después de la expulsión, llegó el turno de conocer al nuevo favorito del público. Los tres concursantes más votados fueron Téyou, Olivia Bay y Javi Crespo, pero finalmente fue Téyou quien se llevó el reconocimiento, con un 22,7% de los votos.

La joven cántabra, muy emocionada, recibió además el elogio del jurado: “Durante la semana tuvimos algunas dudas contigo, pero en cuanto has pisado el escenario se nos han quitado. Cree más en ti, porque estamos viendo una evolución abismal”, le dijeron.

Las valoraciones del jurado y los nuevos nominados

El jurado, tras valorar todas las actuaciones, decidió nominar a Crespo, María Cruz, Judit y Lucía Casani. La directora de la Academia, Noemí Galera, conectó en directo para comunicar la decisión de los profesores, que finalmente optaron por salvar a María Cruz, destacando su “trabajo en equipo, generosidad y alegría”.

Posteriormente, los propios compañeros tuvieron que elegir a otro concursante para salvar, y fue Crespo quien recibió la mayoría de los votos ,cinco en total, lo que le permitió continuar en el programa. Así, Judit y Lucía quedaron nominadas y dependerán del voto del público para mantenerse una semana más en la Academia.

La gala 4 de OT 2025

La gala 4 de Operación Triunfo 2025 dejó una mezcla de emociones: la tristeza por la despedida de Carlos, la alegría por la salvación de Laura y la consolidación de Téyou como una de las grandes favoritas del público.

Con una nueva semana por delante, los concursantes regresan a la Academia con más motivación que nunca, dispuestos a seguir creciendo y demostrando su talento. El próximo lunes volverán a subirse al escenario con la esperanza de seguir conquistando al público, que una vez más tiene la última palabra.

