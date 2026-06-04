El consejo de un médico para cuidar la microbiota intestinal y favorecer la longevidad

La prevención del envejecimiento podría tener su origen en el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del envejecimiento podría tener su origen en un lugar inesperado: el intestino. Según el doctor William Berrebi, la clave de la longevidad no se limita a los factores genéticos o a los avances médicos, sino que estaría estrechamente ligada a la microbiota intestinal, un ecosistema complejo que influye de forma determinante en la salud general y el equilibrio del organismo.

El especialista presenta su libro “Vive hasta los 100 gracias a tu microbiota”, en una entrevista realizada por el medio TF1,donde desarrolla esta visión del intestino como un regulador esencial del cuerpo humano. Berrebi describe la microbiota como un conjunto formado por “39 billones de bacterias inteligentes” que “controlan y gobiernan nuestra salud”, subrayando que su influencia va mucho más allá de la digestión y que interviene en múltiples funciones vitales.

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Lejos de limitarse al procesamiento de los alimentos, este ecosistema microscópico desempeña un papel clave en la protección del organismo. Según explica el médico, la microbiota “actúa como una barrera, impidiendo el paso de metales pesados y bacterias patógenas”.

Además, destaca su relevancia en el sistema inmunitario, recordando que “el 80% de las células inmunitarias están en el intestino”, lo que lo convierte en un eje fundamental tanto en la defensa frente a infecciones como en la protección contra enfermedades como el cáncer.

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El estilo de vida impacta en la microbiota

Uno de los pilares de su teoría es el impacto del estilo de vida en el equilibrio de la microbiota. En este sentido, el estrés crónico aparece como uno de los factores más perjudiciales, ya que puede alterar el organismo de forma progresiva sin mostrar síntomas evidentes en las primeras fases.

La alimentación también desempeña un papel fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si tienes estrés crónico, tendrás cortisol e inflamación”, señala el especialista, quien advierte de que esta inflamación no se limita al intestino, sino que puede extenderse a distintos órganos, contribuyendo al desgaste general del organismo y acelerando así el envejecimiento biológico.

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La alimentación también desempeña un papel fundamental. El especialista insiste en que las bacterias intestinales dependen directamente de lo que comemos. “Estás haciendo un bien a las bacterias intestinales, ya que se alimentan de plantas”, señala, destacando la importancia de una dieta rica en fibra para mantener este equilibrio interno.

Además, subraya la conexión entre intestino y cerebro a través de la serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo. Según explica, alrededor del 90% de esta sustancia sería producida por la actividad de las bacterias intestinales, reforzando así la estrecha relación entre salud digestiva y bienestar emocional.

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Alimentación y rutina de sueño

Más allá de la dieta, Berrebi señala que las rutinas diarias también influyen en el equilibrio de la microbiota intestinal. Uno de los factores más importantes es el horario de las comidas. Recomienda dejar un margen amplio entre la cena y el momento de dormir para facilitar la digestión y permitir que el organismo descanse.

El sueño también juega un papel clave. (iStock)

En esta misma línea, menciona el ayuno intermitente como una estrategia que puede ayudar a equilibrar el sistema digestivo, al espaciar las comidas y ofrecer periodos de reposo, ya sea cenando temprano o reduciendo la ingesta nocturna. El sueño también juega un papel clave. Durante la noche, cuando el cuerpo no está centrado en la digestión, la microbiota participa en procesos de reparación y en la producción de compuestos beneficiosos, como el butirato, asociado a efectos antiinflamatorios.

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La microbiota no depende de un único hábito, sino de un equilibrio global en el que alimentación, estrés, descanso y horarios forman parte de un mismo sistema interconectado que, según el especialista, podría influir de forma decisiva en la salud y en la forma en que envejecemos.