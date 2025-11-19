Juanjo Bona debuta como presentador de la mano de Ruth Lorenzo en el nuevo talent de RTVE

Juanjo Bona y Ruth Lorenzo, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press)

Juanjo Bona tiene un nuevo proyecto en RTVE. Tras su paso por MasterChef Celebrity y su fichaje para conducir el pódcast de Playz Qué decirte que no sepas junto a Masi Rodríguez, el zaragozano debutará como presentador junto a Ruth Lorenzo al frente la nueva apuesta musical de la televisión pública.

La Corporación, que hace unos meses ya había anunciado la apertura del casting para un nuevo talent de ópera, ha revelado este miércoles el tándem de conductores del formato, que se presentará a la prensa el próximo martes 25 de noviembre y lleva por nombre ARIA, locos por la ópera.

El talent estará producido por Gestmusic (Operación Triunfo; Tu cara me suena) y contará con un jurado profesional formado por Isabel Rey, Tenor Zapata y Virginia Martínez. Serán 10 los concursantes que participen en esta nueva apuesta musical de la cadena pública.

El formato fue emitido por primera vez en 2021 por la televisión holandesa NPO1, reuniendo a más 1,2 millones de espectadores en su final, que cosechó un share del 20,4%. Además, el talent ha contado con dos nuevas ediciones en el país.

Nueva faceta

Desde su paso por OT 2023, Juanjo Bona se ha convertido en un rostro habitual de la televisión. El joven zaragozano compagina su carrera musical con proyectos en la pequeña pantalla, donde antes de formar parte de la Academia ya había hecho sus pinitos.

MasterChef Junior, Idol Kids o Jotalent fueron algunos de los concursos en los que Bona participó antes de OT. Posteriormente, se le ha visto en la décima edición de MasterChef Celebrity, donde logró convertirse en finalista, y en el mencionado pódcast junto a Masi.

Por su parte, Ruth Lorenzo suma un nuevo proyecto a su consolidada carrera como presentadora en RTVE. La cantante, que representó a España en Eurovisión 2014, condujo el talent Cover Night y las dos últimas ediciones del Benidorm Fest. Además, recientemente presentó El Piano en laSexta.

(Noticia en ampliación)