‘GH 20’ vive su noche más agitada: un adiós, cambio de las normas, nuevos nominados y una ruptura

'Gran Hermano 20' ha vivido sus nominaciones más complicadas. (Telecinco)

El clima dentro de Gran Hermano 20 ha cambiado tras el cierre de La Pajarera, una de las estancias más codiciadas por los concursantes por asegurar inmunidad semanal. Desde el que se anunció su clausura, varios habitantes de la casa manifestaron su descontento, conscientes de que perderían una vía clave para esquivar las nominaciones. La decisión, comunicada en directo por Jorge Javier Vázquez, es un cambio drástico en la estrategia del juego. que se vuelve más peligroso.

Entre quienes más se han molestado ante esta novedad están Íñigo y Edurne, pues han compartido esa estancia durante la primera semana y habían tenido hasta ahora una complicidad alimentada por haber escapado de las nominaciones. Sin embargo, todo ha cambiado entre ellos y es que él ha querido poner distancia.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

“No me he dejado llevar como en la calle y mi sensación es que te estoy perdiendo, que cada vez estás más lejana y me está afectando. Pues corto y no pierdo más el tiempo”. Edurne no ocultó su tristeza y su enfado, pensando que su buena relación con Jonay pudo influir: “Con Íñigo se acabó, dice que nuestros caracteres no son compatibles. Era todo maravilloso y ¿por tu inseguridad con Jonay ya no? Que le vaya todo muy bien, pero él por su lado y yo por el mío”, afirmó muy clara.

Íñigo ha decidido alejarse de Edurne en 'Gran Hermano 20'. (Telecinco)

En paralelo, otra confesión sorprendió a varios en la casa. Aquilino reconoció ante el grupo que siente algo especial por Paula, aunque ella tiene pareja fuera: “Ella tiene novio y punto final, aunque me gusta como es ella”. Más adelante, Aquilino se soltó aún más con el Súper: “Me estoy dando cuenta que la empiezo a echar demasiado de menos, eso me pone nervioso porque no quiero fijarme en nadie y menos que tiene pareja. No quiero que mi concurso se base en que yo estoy detrás de una persona, no quiero que me guste. No es la primera vez que me pasa”.

La gala también estuvo marcada por la expulsión de Diego. Tras un duelo con Belén, Diego fue quien tuvo que abandonar el programa. Aseguró: “Me lo esperaba, por una parte, y ahora mismo no me lo creo. Hasta que no vaya allí y te vea, sigo viviendo en una película constantemente. No me imaginaba estar aquí, debo verlo desde fuera”. En el plató, algo aturdido por la experiencia, explicó que ha vivido “muchas sensaciones, muchas emociones... La casa es otro mundo y no me imaginaba ver aquí tanta gente. Es que no vemos esto desde dentro entonces es una locura”.

Diego fue el expulsado de la noche tras un duelo con su compañera Belén. (Telecinco)

Los seis nuevos nominados de ‘Gran Hermano 20′

Finalmente, las nominaciones llegaron con una novedad que obligó a los concursantes a tomar decisiones en grupo y cambiar sus planes. Jorge Javier planteó el reto así: “Comienzan unas nominaciones que ni de lejos se esperan. Van a tener que mojarse y mucho, ¿qué será más importante para ellos? ¿Salvarse o proteger a su mejor amigo en la casa? La decisión que tomen puede marcar su concurso para siempre”.

La gala de este jueves de 'Gran Hermano 20' ha estado llena de novedades y sorpresas. (Telecinco)

Tras los debates llenos de nervios y reproches, los primeros en salir nominados fueron Joon, Cristian y Desirée; pero los inmunes, Paula, Edurne, José María, Íñigo, Jonay y Patricia, pudieron salvar a un compañero y meter a otro en la lista. Al final, los nominados definitivos son Aquilino, Lorena, Desirée, Cristian, Joon y Belén, quienes se enfrentarán a la expulsión en la próxima gala.