España se queda sin nuevo restaurante tres estrellas Michelin para 2026

La máxima categoría ha quedado desierta, aunque la Guía Michelin España y Andorra 2026 sí suma 5 restaurantes en la categoría de biestrellados y 25 con una única estrella Michelin

Fotografía de familia de los
Fotografía de familia de los galardonados con tres estrellas Michelín durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga. (EFE/Jorge Zapata)

La ciudad de Málaga se ha vestido con sus mejores galas para recibir, este martes 25 de noviembre, a los chefs más prestigiosos de toda España. La capital de la Costa del Sol ha acogido en este día la fiesta de la gastronomía por excelencia: la Gala Michelin España y Andorra 2026, una celebración tras la que por fin conocemos cuáles son los mejores restaurantes de todo el país. El auditorio Sohrlin Andalucía ha sido el escenario elegido para la entrega de estos prestigiosos reconocimientos, las famosas estrellas Michelin, entregadas esta noche en una velada llena de emoción y momentos inolvidables.

El público ha expresado un ‘oh’ colectivo cuando Jesús Vázquez, director de orquesta en esta entrega de premios, confirmaba que este año no habría un nuevo tres estrellas Michelin. Eso sí, ninguna de las cocinas que ya lucían los tres astros ha perdido este estatus en esta ocasión, posibilidad que entraba en las quinielas, ya que, año a año, los inspectores revisan cada uno de los restaurantes para reevaluar su calidad.

Las Tres Estrellas Michelin, el máximo honor que concede la guía francesa, se reservan para aquellos cocineros que se encuentran “en la cima de su profesión, capaces de convertir la gastronomía en una auténtica expresión artística, con platos destinados a convertirse en clásicos”. No es la primera vez que la guía roja deja desierta su más alta categoría, algo que ya ocurrió en 2015, 2016 y 2019.

Estos son todos los restaurantes españoles con tres Estrellas Michelin en 2026

  1. DiverXO, Madrid
  2. Aponiente, El Puerto de Santa María (Cádiz)
  3. El Celler de Can Roca, Girona
  4. ABaC, Barcelona
  5. Martín Berasategui, Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
  6. Quique Dacosta Restaurante, Dénia (Alicante)
  7. Cenador de Amós, Villaverde de Pontones (Cantabria)
  8. Arzak, San Sebastián
  9. Azurmendi, Larrabetzu (Vizcaya)
  10. Akelarre, San Sebastián
  11. Lasarte, Barcelona
  12. Atrio, Cáceres
  13. Cocina Hermanos Torres, Barcelona
  14. Noor, Córdoba
  15. Disfrutar, Barcelona
  16. Casa Marcial, Arriondas

En total, 30 premios con sello Michelin

25 nuevos nombres han entrado este año en la guía francesa, 25 restaurantes que consiguen este 2026 su primera estrella Michelin. En Andalucía destacan Faralá, de Cristina Jiménez (Granada); Mare, de Juan Viu (Cádiz); Ochando, de Juan Carlos Ochando (Los Rosales, Sevilla); Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar (Málaga); y Recomiendo, de Periko Ortega (Córdoba). En Canarias figuran Haydée By Víctor Suárez, de Víctor Suárez (Adeje, Tenerife) y El Taller Seve Díaz, de Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife). En la Región de Murcia está Barahonda, de Alejandro Ibáñez (Yecla). En la Comunidad Valenciana aparecen Llavor, de Jorge Lengua (Oropesa del Mar, Castellón); Rubén Miralles, de Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) y Simposio, de Roger Julián Martínez (San Antonio de Benagéber, Valencia). En Cataluña brillan Scapar, de Koichi Kuwabara (Barcelona) y Kamikaze, de Enric Buendía (Barcelona).

Por su parte, en la Comunidad de Madrid destacan Ancestral, de Víctor Infantes y Saúl González (Pozuelo de Alarcón); Emi, de Rubén Hernández (Madrid) y Èter, de Sergio Tofé (Madrid). En Aragón figura Casa Rubén, de Rubén Coronas (Tella, Huesca). En el País Vasco están Bakea, de Alatz Bilbao (Mungia, Vizcaya); Islares, de Julen Bergantiños (Bilbao); Itzuli, de Íñigo Lavado (Donostia/San Sebastián) y La Revelía, de Fernando González (Amorebieta/Etxano). En Galicia se sitúa Vértigo, de Rafael Centeno (Sober, Lugo). En Asturias destaca Regueiro, de Diego Fernández (Tox). En Cantabria está Pico Velasco, de Nacho Solana (Carasa). Finalmente, en Galicia figura Miguel González, de Miguel González (Ourense).

En cuanto a la siguiente categoría, cinco nuevos restaurantes entran este año en la lista de las dos estrellas Michelin en España: tres en Barcelona, Aleia, Enigma y Mont Bar; otro en la leridana localidad de Bellvís, La Boscana; y el último en Madrid, Ramón Freixa Atelier. Con estas nuevas incorporaciones, se queda en 37 el número restaurantes de España que presumen de la categoría de biestrellados en la edición de 2026.

