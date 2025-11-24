España

José Abellán, cardiólogo: “El hipertenso que está controlado debe hacer ejercicios de fuerza”

El doctor Abellán reflexiona en una entrevista con Isabel Viña sobre los mitos acerca de la salud cardiovascular, los infartos y sobre la hipertensión

Imagen ilustrativa de archivo de
Imagen ilustrativa de archivo de una persona con hipertensión. (Adobe)

El Doctor José Abellán es cardiólogo de profesión, intervencionista en el Hospital General Universitario Santa Lucía y se ha hecho famoso en redes sociales juntando más de 900.000 seguidores solo en Instagram donde da consejos sobre la salud cardiovascular. Es en Internet donde ha encontrado un espacio para la divulgación científica con tintes positivos, dando mensajes saludables y recomendando hábitos positivos. Ha participado en canales de renombre como una entrevista junto a Jordi Wild en el canal de The Wild Project de más de cuatro horas y ha tenido una sección en el Hormiguero de Pablo Motos así como una experiencia dilatada ejerciendo la profesión de cardiología.

En una entrevista en el canal Tus amigas las hormonas junto a la doctora Isabel Viña, el doctor Abellán habló acerca de los mitos que relacionan la hipertensión con los ejercicios de fuerza: “El hipertenso que está controlado debe de realizar ejercicios de fuerza y ya se recomienda en las guías de hipertensión cuando antes siempre se pedía hacer ejercicios aeróbicos, ahora es la combinación de ambos tipos de gimnasia”.

Por otra parte, reconoce que si el paciente tiene un “descontrol en las cifras” no es recomendable hacer ejercicios de fuerza aunque lo normal es que el paciente que vaya esté con fármacos. Algunos de los aspectos positivos que tiene esta práctica, añade, es el “aumento” de la presión arterial y la “prevención” de bajones.

Por qué vapear sigue siendo una mala opción

Sobre el hábito del tabaco afirma el doctor Abellán en la entrevista que “la mayor parte de los infartos sigue siendo de gente que fuma” y dice que la mayoría de los fumadores se morirán por el hecho de fumar y sus consecuencias derivadas. Una segunda opción que han encontrado principalmente los jóvenes ante el fumar es el vapeo, pero el Doctor Abellán advierte sobre los peligros que tiene: “El riesgo del vaper es que no es inocuo”.

Y, aunque es menos malo para la salud, ya que el daño real es inferior que el del tabaco, los pocos estudios que hay hoy encuentran que los usuarios que vapean tienen más riesgo de cáncer respiratorio y problemas cardiovasculares aunque sigue sin estar claro de los potenciales peligros.

El tai chi es considerado uno de los ejercicios más efectivos para ayudar a mantener estable la presión arterial debido a sus características y efectos sobre el cuerpo y la mente.

Sobre los infartos, el especialista informa sobre las diferencias entre hombres y mujeres ante este problema de salud. En ambos sexos, el síntoma principal es un dolor torácico, pero la presentación es diferente: “En un hombre se presenta como un dolor opresivo, que te aprieta el pecho, irradia garganta, brazo izquierdo, pecho, espalda y puede asociar sudoración mientras que en una mujer se muestra como síntomas atípicos con más frecuencia como fatiga y sudoración en la garganta, cansancio o dolor en el estómago”.

Concluye en que si tienes algunos de estos síntomas, mejor llamar a una ambulancia o ir al hospital ya que el infarto es una de las principales causas de muerte y tiene que ser con rapidez ya que cuanto más se tarde desde el síntoma hasta la intervención, peor es el pronóstico. Además, puede suceder que si hay aspectos que no se miran en el momento, puede dejar una cicatriz en el corazón.

