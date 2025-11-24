España

Isabel Viña, médica, explica cómo elegir una buena proteína en polvo: “No debería llevar ninguno de estos aminoácidos”

Estos son los puntos claves en los que te tienes que fijar para comprar un suplemento de calidad

Proteína en polvo. (Unsplash)
Proteína en polvo. (Unsplash)

Que el entrenamiento de fuerza ha vivido un auge durante los últimos años no es un secreto para nadie. El ejercicio con pesas y la calistenia han aumentado su popularidad notablemente, algo que se ha reflejado en la industria de la alimentación.

Las cadenas de supermercados, en su amplia mayoría, han aumentado su catálogo de productos proteicos, vendiendo diferentes yogures y batidos. Pero, sin duda, uno de los productos estrellas es la proteína en polvo.

Sin embargo, muchas veces no sabemos diferenciar qué variedades son las mejores. Isabel Viña, una médica que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@isabelvinabas) en el que explica los puntos claves en lo que nos debemos fijar.

Cómo elegir una buena proteína en polvo

La elección de una proteína en polvo adecuada depende de aspectos como los ingredientes principales y la ausencia de ciertos aditivos que pueden restar valor al producto final. En su análisis, la experta aclara que este suplemento no resulta imprescindible para una dieta equilibrada.

Según la médica, el primer aspecto fundamental es que la lista de ingredientes del producto muestre como principal componente la proteína seleccionada, ya sea de origen vegetal o lácteo. La presencia de estos ingredientes en las primeras posiciones de la etiqueta confirma la calidad y concentración proteica del suplemento.

La doctora insiste en que no deben aparecer entre los ingredientes cuatro aminoácidos de forma aislada: glicina, glutamina, arginina ni taurina. Estos compuestos ya están presentes de manera natural en la matriz de la proteína. Este añadido se utiliza para modificar el perfil proteico del producto, costando menos que la proteína pura.

Un segundo aspecto relevante es evitar productos que incluyan maltodextrina si el objetivo es únicamente aumentar la ingesta proteica. Este carbohidrato se absorbe con rapidez y solo debería estar en fórmulas dirigidas a necesidades deportivas muy específicas, pues incrementa el valor calórico y modifica la función inicial del suplemento.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Respecto a los endulzantes, la médica aconseja priorizar aquellos que presentan mejor tolerancia a nivel digestivo, como la estevia o el eritrol. La selección de estos edulcorantes busca minimizar molestias digestivas y controlar el impacto metabólico.

Un último elemento a considerar en la compra de proteínas en polvo son los suplementos que añaden enzimas digestivas. En el caso de proteínas lácteas suele utilizarse lactasa, mientras que en las vegetales pueden incorporarse compuestos como la bromelaína o la papaína. Estas enzimas permiten un mejor aprovechamiento de los aminoácidos y benefician la digestibilidad de la proteína, optimizando su absorción.

Consejos para consumir proteína en polvo de forma adecuada

La proteína en polvo debe utilizarse como complemento a una dieta equilibrada, nunca como única fuente proteica. Es recomendable ajustar la dosis según las necesidades individuales, priorizando siempre la obtención de proteínas mediante alimentos frescos.

La suplementación resulta útil en casos de mayor demanda, como el entrenamiento intenso o la dificultad para alcanzar los requerimientos diarios. Para mejorar la absorción, se aconseja disolver el producto en agua o leche.

