Desahucian a una mujer víctima de violencia de género en Palma de Mallorca pese a un recurso pendiente

Desahucian a una mujer víctima de violencia de género en Palma de Mallorca, en una imagen de archivo. (Stop Desahucios Mallorca)

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda de alquiler en la que residía desde 2018 en la barriada de Santa Catalina (Palma de Mallorca). Por su parte, el Ayuntamiento de Palma le ha ofrecido alojamiento temporal en un hostal por un periodo indefinido, aunque sin garantías sobre su duración ni estabilidad.

El desalojo se ha producido, según la plataforma Stop Desnonaments Mallorca, a pesar de que este lunes se había presentado un escrito solicitando la nulidad de actuaciones, que aún estaba pendiente de resolución en el momento del desahucio.

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La situación se originó tras la venta del inmueble, que pasó de manos de Servihabitat a la firma Adelaide Investment y posteriormente a un particular vinculado al sector inmobiliario, según recoge Europa Press.

Stop Desnonaments denuncia que la justicia habría priorizado el interés de un inversor que adquirió la vivienda “a precio de ganga”, dejando desprotegida a una inquilina en situación de vulnerabilidad. La plataforma añade que, aunque el nuevo propietario no figura como gran tenedor, existen indicios de que podría poseer entre dos o tres inmuebles, datos que califican de “confusos”.

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Activistas cuelgan una pancarta de una fachada, imagen de archivo. (Europa Press)

Alojamiento temporal para la mujer

Tras el desahucio, el Consistorio ha ofrecido a la mujer alojamiento temporal en un hostal, sin que haya confirmación sobre la duración de esta ayuda, lo que incrementa la incertidumbre sobre su situación habitacional y sus posibles alternativas a corto plazo.

Por su parte, el IBDona habría valorado inicialmente ofrecerle una alternativa habitacional por su condición de víctima de violencia de género, aunque esta opción fue finalmente rechazada al situarse en las proximidades del lugar de trabajo de su expareja, lo que suponía un riesgo para su seguridad.

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En este contexto, Stop Desnonaments recuerda que el procedimiento se habría mantenido activo pese a la solicitud de nulidad presentada el día previo al desahucio, que según la entidad seguía sin resolverse cuando se ejecutó el lanzamiento. Además, sostiene que el proceso debería haberse paralizado en aplicación del denominado “escudo social”, un mecanismo de protección para personas vulnerables que quedó derogado en febrero.

Asimismo, según la plataforma, la ley de vivienda balear permitiría acceder a una vivienda del IBAVI en casos de especial vulnerabilidad, pero este recurso se habría visto bloqueado por la ausencia del informe de vulnerabilidad, que debía emitir el Ayuntamiento de Palma y que, según la entidad, aún no se ha elaborado.

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Decenas de jóvenes durante una manifestación por la vivienda en Albacete (Europa Press)

Críticas a la respuesta institucional

Stop Desnonaments critica además la falta de mediación efectiva por parte del Govern y del Ayuntamiento para evitar el lanzamiento, y denuncia que los juzgados están reanudando desahucios de personas vulnerables sin exigir el informe de vulnerabilidad.

La plataforma también reprocha al Patronato Municipal de Vivienda la ausencia de una solución estable. Advierte de que, una vez agotada la estancia en el hostal y sin una prórroga clara de la subvención, la afectada podría enfrentarse incluso a un nuevo intento de desalojo si deja de poder asumir el coste del alojamiento temporal, lo que agravaría aún más su situación de vulnerabilidad residencial.

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