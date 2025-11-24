España

El sencillo y económico truco para limpiar la campana extractora en menos de 10 minutos

Con tan solo dos productos que tenemos por casa, se puede realizar una limpieza rápida y en profundidad de uno de los elementos más olvidados de la cocina

Cada vez son más las personas que comparten sus trucos de limpieza a través de plataformas como TikTok. En esta ocasión, la creadora de contenido conocida como Cris, bajo su perfil @brillaycocinaconcris, ha compartido un consejo práctico que promete facilitar la vida de quienes buscan mantener su cocina impecable sin invertir demasiado tiempo o dinero. Su método consiste en limpiar los filtros de la campana extractora en apenas diez minutos.

En el vídeo, Cris comienza explicando el procedimiento de manera directa y sencilla. “¿Sabías cómo limpiar los filtros de la campana en diez minutos? Bueno, pues aquí os traigo un tip que a mí me encanta”, afirma, mientras muestra los filtros visiblemente cubiertos de grasa. La creadora destaca que el método no requiere productos costosos ni herramientas especiales.

Cómo limpiar la campana extractora en 10 minutos

Cómo limpiar la campana extractora
Cómo limpiar la campana extractora en 10 minutos (Tiktok)

Cris continúa detallando el primer paso del proceso: “Primero, saco los filtros de la campana, que como veis, tienen grasa”. A continuación, indica que los coloca dentro de una cubeta en la fregadera para proceder con la mezcla que se convertirá en la clave del éxito de su método. “Los pongo en una cubeta en la fregadera, los dos filtros, y le, le vamos a poner una cucharada de bicarbonato de sodio”, explica mientras distribuye el polvo blanco por ambos lados.

El bicarbonato, un producto habitual en los trucos de limpieza del hogar, actúa como base para desincrustar la grasa acumulada. Para potenciar sus efectos, Cris añade otro elemento frecuente en las cocinas: “Le ponemos por las dos partes a los dos filtros, que entre bien el bicarbonato, y después añadimos un chorrito de jabón de platos. Ya veis qué poquito”, comenta, insistiendo en que no es necesario utilizar grandes cantidades para obtener un resultado óptimo.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los espectadores es la sencillez de los ingredientes y la rapidez del proceso. Según explica la propia creadora: “Después, le añado agua caliente. Tampoco necesitamos que esté hirviendo, pero sí que esté caliente. Y nada, lo vamos a dejar actuar diez minutos”. Este reposo es fundamental para permitir que la mezcla desprenda la grasa sin necesidad de frotar enérgicamente.

“Limpios, sin grasa y relucientes”

Cómo limpiar la campana extractora
Cómo limpiar la campana extractora en 10 minutos. (Tiktok)

Tras ese breve tiempo de espera, Cris retoma el tutorial mostrando los filtros ya sumergidos y listos para el paso final. “A los diez minutos escurrimos el agua, sacamos los filtros y le pasamos una esponjita suave por las dos caras”, indica mientras realiza el gesto, demostrando que apenas es necesario ejercer presión. Finalmente, solo queda eliminar los restos de jabón y bicarbonato: “Después, aclaramos bien los filtros y listo. Ahí han quedado limpios, sin grasa y relucientes”.

En un momento en el que cada vez más personas buscan soluciones rápidas y asequibles para el mantenimiento del hogar, trucos como este se vuelven virales con facilidad. Y aunque existen numerosos productos en el mercado diseñados específicamente para desengrasar, la propuesta de Cris destaca por su simplicidad, economía y rapidez, tres cualidades que garantizan su éxito entre los seguidores.

