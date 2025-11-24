El presidente de la Diputación de Valencia reconoce que la alerta de las 20.11 no era para avisar de las inundaciones y la oposición se le echa encima: “Recuerda muy poco de ese día”

Imagen tomada del presidente de la Diputación valenciana, Vicent Mompó, quien supervisa las obras de la Plaza de Toros, a 18 de julio de 2025, en València. / Rober Solsona - Europa Press

Vicent Mompó, el presidente de la Diputación de València, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que la alerta de las 20.11 horas el día de la dana no era para avisar de las inundaciones, sino para “advertir que se podía romper la presa de Forata”. El político del Partido Popular valenciano ha lamentado además que faltó información para tomar las decisiones adecuadas, así como ha reprochado al Gobierno central que no hubo una “respuesta nacional” frente a la “mayor catástrofe” de la historia de España.

Echando la vista atrás, Mompó ha lamentado este lunes que el 29 de octubre de 2024 faltó información para tomar las decisiones adecuadas y con rapidez: “Hoy todo el mundo tiene muy claro lo que estaba sucediendo; todos lamentamos lo que sucedió; pero, por extraño que parezca, yo estaba allí y no teníamos esa información, y sé que parece increíble”. Así explicaba el presidente de la Diputación de Valencia por qué se retrasó el envío del ES-Alert a la ciudadanía hasta las 20.11 horas, cuando al menos 156 personas ya habían fallecido y otras 37 estaban en situación crítica.

En la misma línea, Mompó ha negado que se barajara mandar el mensaje antes de las 19.00 horas. No obstante, y según reveló elDiario.es hace un mes, la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno solicitó a la jefa de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 18.35 que se enviara. Además, este mismo diario publicó la existencia de un borrador inicial con una propuesta de alerta a las 18.37 horas, información que se aportó a la causa judicial a través de un correo electrónico del jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Mompó no ha aclarado si este último documento fue ordenado por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

A ello, Mompó ha añadido que desde Madrid no había constancia de lo que estaba sucediendo en València, ya que ha argumentado “que si se estaban enterando, es raro que no se cancelara la sesión plenaria” celebrada a las 20.00 horas. Sea como fuere, ha reiterado que la alerta que se envió a los valencianos y valencianas fue “para advertir de que se podía colapsar la presa de la Forata”, ubicada a 50 kilómetros, aproximadamente, de l’Horta Sud, la principal comarca inundada.

Tras la comparecencia de las víctimas la primera semana de noviembre y la del president en funciones el 17 del mismo mes, hoy ha sido el turno para la segunda de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia. Ambos se encontraban en la reunión convocada el día de la dana en el Cecopi antes que acudiera Carlos Mazón, quien llegó al centro de mando a las 20.28 horas. Por su parte, Vicent Mompó sostiene que él llegó a las 17.45 horas a la reunión y que acudió voluntariamente, ya que no coordinaba Emergencias.

El día de la dana “falló de todo”, según Vicent Mompó

Durante la comisión de investigación de la dana, el presidente de la Diputación de Valencia ha sido preguntado por los fallos que considera que hubo ese 29 de octubre de 2024. “Yo creo que después de 229 muertos falló de todo, pero ese día con la información que teníamos, lo que falló fue la información” ha señalado Mompó. Tras esta declaración, el también alcalde de Gabarda, municipio valenciano de unos mil habitantes, ha achacado la ralentización de la emergencia al Gobierno de Pedro Sánchez: “Creo que el Gobierno de España tenía que haber llevado más la gestión de la emergencia”.

En este argumento ha querido ahondar el diputado Fernando Carbonell, del grupo parlamentario Vox. Carbonell ha preguntado a Mompó si Sánchez debería haber enviado una operación de auxilio “sin necesitar la solicitud previa del Gobierno autonómico”, ante lo que el presidente ha respondido de forma rotunda: “Absolutamente sí”. No obstante, Vicent Mompó ha asegurado que no recuerda con qué alcaldes habló ese día o el contenido de las conversaciones que presenció entre la consejera Salomé Pradas y el president Carlos Mazón. Así como también ha mantenido que borra su historial de mensajes del móvil y deja solo “lo que queda por hacer”.

Compromís, PSOE, Podemos y ERC acusan a Mompó de contradicciones

Tal y como recoge la Agencia EFE, el Partido Socialista y varios grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han acusado este lunes a Vicente Mompó, de haber incurrido en numerosas contradicciones sobre lo ocurrido durante la dana del 29 de octubre de 2024. Del mismo modo, han destacado momentos estelares del presidente como lo pronunciado en momentos previos a mandar la alerta a la ciudadanía: “Enviadlo de una puta vez”.

El socialista Vicent Sarrià ha acusado al presidente de la Diputación valenciana de “ponerse en valor en las semanas posteriores a la dana”, para luego “recular a todo prisa” cuando se lo indició así su partido. A ello, se ha sumado el reproche por recordar “muy poco de ese día”, tanto de Sarrià, como del portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez. Además de la desmemoria del presidente, también le han echado en cara el relato “totalmente incoherente” y “entero de contradicciones”, como ha sido el caso de Agueda Micó, también diputada de Compromís. A estas puyas se ha sumado, más tarde, Teresa Jordà, diputada de Esquerra Republicana.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana, Mompó también ha sido interpelado en relación con la actuación de Mazón. Sobre ello, le han preguntado si la presencia del president de la Generalitat hubiera cambiado algún desenlace, sobre lo que se ha mantenido firme con una negativa constante porque “faltaba información”. Por su parte, los diputados del PP Fernando de Rosa y de Vox Ignacio Gil han dirigido sus intervenciones a atacar a Pedro Sánchez durante la catástrofe y el posterior proceso de reconstrucción.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Prevención, gestión y atención a las víctimas: los tres ejes de la comisión de investigación

La dana en la Comunitat Valenciana dejó un total de 229 víctimas mortales y dos personas que siguen desaparecidas a día de hoy. Para esclarecer lo ocurrido, la comisión de investigación formada en el Congreso de los Diputados ha trazado tres ejes, tal y como explica el medio de información parlamentaria Demócrata: el análisis de la prevención de que sucediese una dana en la provincia de Valencia, la gestión de aquel día y la posterior atención a las víctimas. El total de personas que acudirán a declarar se eleva a 127, algunas de ellas clave, como el testimonio de Carlos Mazón del pasado 17 de noviembre; el de Núñez Feijóo, aun por determinar; y la sesión en la que acudirá Pedro Sánchez, próxima al verano de 2026 y la cual pondrá fin al año de trabajo de la comisión.