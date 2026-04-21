Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. (Salvamento Marítimo)

Salvamento Marítimo ha localizado los cadáveres de tres migrantes en una embarcación a la deriva junto con otros dos vivos, a unas 25 millas de la costa de Cartagena, según ha informado la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia. Un buque militar francés dio aviso este lunes por la tarde del avistamiento de una embarcación a la deriva ocupada por cinco inmigrantes varones, tres de ellos sin vida.

Hasta el lugar se ha desplazado la embarcación Salvamar Draco, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de Cartagena, para trasladarlos al Puerto de Santa Lucía de Cartagena. Una vez en tierra, se llevó a cabo el levantamiento de los tres cadáveres, mientras que los dos supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde quedaron en custodia de la Policía Nacional.

No son hechos aislados

Los fallecimientos de personas migrantes tratando de alcanzar las costas europeas no son un hecho aislado. Según los informes de la ONG Caminando Fronteras, solo en 2025, más de 3.000 personas perdieron la vida en rutas migratorias hacia España. Este recuento, que incluye 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes, refleja la magnitud y la frecuencia de las tragedias en la frontera occidental euroafricana.

Imágenes de la Policía Nacional que ha desarticulado un entramado criminal dedicado, presuntamente, a estafar a migrantes en situación irregular en España ofreciéndoles trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros, utilizando para ello documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.

El análisis de esta organización de las diferentes rutas migratorias documentó 303 tragedias, con especial atención a 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro, destacando un aumento de los riesgos y de las condiciones extremas en los trayectos.

Además de los naufragios, las condiciones precarias de las embarcaciones, un entorno hostil y la carencia de alimento, agua y abrigo son factores que contribuyen a la mortalidad en las rutas españolas, especialmente en la canaria. Estas cifras exponen el impacto de la ausencia de alternativas legales y seguras para quienes buscan llegar a Europa.

(Con información de agencias)