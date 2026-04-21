España

Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Un buque militar francés dio aviso en la tarde del lunes del avistamiento de una barcaza con cinco varones a bordo

Guardar
Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. (Salvamento Marítimo / Europa Press)
Imagen de una embarcación de Salvamento Marítimo. (Salvamento Marítimo)

Salvamento Marítimo ha localizado los cadáveres de tres migrantes en una embarcación a la deriva junto con otros dos vivos, a unas 25 millas de la costa de Cartagena, según ha informado la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia. Un buque militar francés dio aviso este lunes por la tarde del avistamiento de una embarcación a la deriva ocupada por cinco inmigrantes varones, tres de ellos sin vida.

Hasta el lugar se ha desplazado la embarcación Salvamar Draco, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de Cartagena, para trasladarlos al Puerto de Santa Lucía de Cartagena. Una vez en tierra, se llevó a cabo el levantamiento de los tres cadáveres, mientras que los dos supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde quedaron en custodia de la Policía Nacional.

No son hechos aislados

Los fallecimientos de personas migrantes tratando de alcanzar las costas europeas no son un hecho aislado. Según los informes de la ONG Caminando Fronteras, solo en 2025, más de 3.000 personas perdieron la vida en rutas migratorias hacia España. Este recuento, que incluye 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes, refleja la magnitud y la frecuencia de las tragedias en la frontera occidental euroafricana.

Imágenes de la Policía Nacional que ha desarticulado un entramado criminal dedicado, presuntamente, a estafar a migrantes en situación irregular en España ofreciéndoles trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros, utilizando para ello documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.

El análisis de esta organización de las diferentes rutas migratorias documentó 303 tragedias, con especial atención a 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro, destacando un aumento de los riesgos y de las condiciones extremas en los trayectos.

Además de los naufragios, las condiciones precarias de las embarcaciones, un entorno hostil y la carencia de alimento, agua y abrigo son factores que contribuyen a la mortalidad en las rutas españolas, especialmente en la canaria. Estas cifras exponen el impacto de la ausencia de alternativas legales y seguras para quienes buscan llegar a Europa.

(Con información de agencias)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaMurciaSucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres motivos por los que tu hijo te pide siempre el mismo cuento antes de dormir, según la neuropsicología

El experto Álvaro Bilbao indica que, pese a lo que puede pensarse, esta dinámica tiene varios beneficios en el desarrollo y bienestar del niño

Tres motivos por los que tu hijo te pide siempre el mismo cuento antes de dormir, según la neuropsicología

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

El psicólogo explica por qué evitar siempre conflictos y asumir cargas ajenas lleva al desgaste, y cómo construir alianzas estratégicas permite compartir presión y mejorar el bienestar profesional

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

La monarca cumple este martes 21 de abril un centenario de historia entre debates políticos y personales

Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares

La madre de Carlos III se vio rodeada de escándalos familiares a lo largo de sus más de 70 años de reinado

Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares

Alexandre Olmos, doctor: “Si tomas café y sigues bostezando, esto es lo que está pasando en tu cuerpo”

Si se toma para esconder el cansancio, el café puede acabar ocultando deficiencias nutricionales

Alexandre Olmos, doctor: “Si tomas café y sigues bostezando, esto es lo que está pasando en tu cuerpo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Si eres de los que se distrae al volante, sigue estos 7 consejos para no despistarte

Si eres de los que echan poca gasolina para ahorrar, estás consiguiendo todo lo contrario

Luis Bárcenas señala al PP de Mariano Rajoy como el origen del espionaje del ‘caso Kitchen’: “Esta operación empieza en el partido”

Los pactos entre PP y Vox en Extremadura hacen la zancadilla a la campaña del “moderado” Juanma Moreno en Andalucía

ECONOMÍA

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Comprar vivienda a ciegas, la arriesgada tendencia que crece en España: “Se adquiere sin visitarla porque el mercado expulsa a quien duda”

La mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que paga en impuestos

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”