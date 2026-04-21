Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Walid Bara, tras ser detenido en Madrid

En pleno centro de la capital, en el Madrid de los Austrias. Muy cerca de la plaza de la Cruz Verde. Allí se ocultaba en un piso de alquiler uno de los sicarios más peligrosos de Francia, Walid Bara, a punto de cumplir los 40 años, apodado ‘Fondu’ y ‘Le Relai’ y uno de los líderes de la emergente DZ Mafia, que controla el narcotráfico y el tráfico de armas en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia. La DZ (en alusión a la palabra Argelia en lenguas bereberes) se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el Gobierno galo, que se ve incapacitado para frenar que Marsella se consolide como punto neurálgico europeo del tráfico de drogas. Nuevas bandas criminales, como la DZ, importan sus métodos de los carteles sudamericanos.

“DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana. Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública”, señaló la semana pasada el ministerio del Interior en el comunicado que anunciaba la caída de Bara en Madrid. El prófugo tenía en vigor cuatro órdenes de detención europeas emitidas por Francia. Fue arrestado el jueves, precisamente el mismo día que se conoció que era condenado en ausencia en un tribunal francés a 25 años de prisión por ordenar dos asesinatos.

El cabecilla estaba en busca y captura desde mayo de 2024, cuando huyó tras salir de prisión pese a estar imputado por varios asesinatos. En la capital llevaba una vida muy discreta, portaba documentación falsa y no iba armado. No colaboró mucho con los agentes, señalan fuentes cercanas a la investigación consultadas por Infobae. Aseguró que no recordaba cuanto tiempo llevaba en España, que no trabaja y que estuvo un tiempo residiendo en Málaga con unos familiares. El sicario había evitado desde que huyó en 2024 mantener todo tipo de contactos con amigos y miembros de su grupo para evitar, precisamente, que la Policía u otros rivales dieran con su paradero.

Imagen de un video que circula en redes sociales y que se atribuye a miembros de la DZ Mafia

El nombre de Bara empezó a ser conocido en investigaciones policiales en el año 2018 cuando formaba parte de una red de narcotráfico que suministraba cannabis y cocaína en el norte de Marsella. La Policía gala detuvo entonces a 18 personas que formaban parte de esta banda (la DZ aún no había nacido oficialmente), que se movía para sus operaciones con fusiles de asalto. Walid Bara figuraba como líder de esta red, dirigiendo los puntos de venta en Marsella. Obtenían la droga organizando convoyes desde España. El control de sus comunicaciones permitió conocer que incluso preparaban asesinatos.

Por ejemplo, en diciembre de 2018, un narcotraficante fue asesinado a tiros por el propio Bara cuando salía de un bar de París. El entonces sicario recibía órdenes de su jefe, un franco argelino que se refugiaba en Emiratos Árabes. Bara no solo acumulaba delitos de narcotráfico y robos a mano armada, pronto sumó los de tráfico de armas y delitos de sangre.

Ejecutados en un hotel

El 30 de agosto de 2019, en Cabriès, dos hombres fueron asesinados a tiros en la habitación de un hotel donde dormían, en una zona comercial de Marsella. La investigación reveló que el crimen había sido preparado y organizado por Bara. En agosto de 2020, la banda de Walid asaltó a otros dos miembros de otra banda rival en la autopista A7 a su paso por Marsella. Fueron atacados a tiros por los ocupantes de un vehículo que circulaba a su izquierda. Los investigadores colocaron a Bara como uno de los cerebros del crimen. Finalmente, fue arrestado en diciembre de 2021. Pero salió en libertad en febrero de 2022 bajo supervisión judicial. Cuando se produjeron todos estos crímenes (por el de agosto de 2019 ha sido condenado ahora en abril de 2026 a 25 años de cárcel), la DZ no estaba organizada ni recibía el nombre por el que se le conoce en la actualidad. Pero empezó entonces una guerra sangrienta por el control del tráfico de drogas por el entonces clan dominante, los Yoda, y la nueva DZ Mafia.

Tiroteo en el que participaron miembros de la DZ Mafia

El sicario acabó huyendo en mayo de 2024, después de que sus abogados consiguieran que saliera de prisión a la espera de juicio. Meses antes, en enero de ese año, la policía francesa y los Mossos d’Esquadra detenían a 13 miembros de la DZ por presuntamente matar a dos hombres delante de un hotel en Salou (Tarragona) en mayo de 2023. “La operación se ha producido en el marco de una guerra entre bandas ligadas al narcotráfico en Marsella”, una guerra que ha cruzado fronteras. La DZ crece y amplía territorios como una organización horizontal, más parecida a los carteles mexicanos.

Se promocionan en redes sociales y sus distintos grupos actúan como franquicias, porque la DZ pone el nombre, la marca y las drogas, pero grupos independientes hacen sus propias operaciones. Es decir, “la DZ opera como una especie de red descentralizada, con grupos autónomos que actúan bajo una misma marca criminal, llegando incluso a contratar asesinatos a través de las redes sociales y a emplear plataformas como Snapchat o Telegram para amenazar a sus rivales”, señalan fuentes policiales.