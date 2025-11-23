España

Lucas González concede su primera entrevista tras la ruptura del dúo: “Hemos discutido, pero Andy y yo no hemos llegado nunca a las manos”

El cantante ha concedido unas palabras al programa ‘D Corazón’ de TVE en las que se sincera sobre el cariño que todavía el guarda a su excompañero

Guardar
Lucas González de Andy y
Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

La separación profesional de Andy y Lucas ha generado una avalancha de versiones enfrentadas que no ha hecho más que alimentar el morbo mediático. El adiós de uno de los dúos más populares de la música española vino acompañado de rumores de tensiones insoportables, reproches acumulados e incluso una presunta pelea que, según algunas voces, habría terminado en agresión física. En este ambiente de medias verdades y especulaciones, Lucas González ha decidido acallar los rumores en una entrevista con ‘D Corazón’.

El cantante ha intervenido en el programa de La 1, donde ha mantenido una conversación telefónica de 22 minutos con el periodista Javi de Hoyos. Se trata de la primera vez que concede una entrevista en exclusiva, a pesar de haber entrado en directo en algunos programas, y ha aprovechado para abordar de frente todas las preguntas que han ido surgiendo en torno a su relación actual con Andy. Entre ellas, la supuesta pelea que habría marcado el punto final y la idea de que ambos hayan llegado, incluso, a los tribunales.

De manera clara y sin rodeos, Lucas ha querido desmentir la versión más repetida en las últimas semanas: “Hemos discutido, pero pelearnos, si me preguntas si Andy y yo hemos llegado a las manos, nunca en la vida”. Visiblemente afectado por la escalada mediática, ha asegurado que sigue sintiendo un enorme afecto por su compañero de toda la vida: “Me duele mucho todo esto que está sucediendo, porque yo lo quiero mucho. Yo sé que él también me quiere mucho. Le he cuidado como un hermano mayor”.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Lucas no ha cerrado ninguna puerta, aunque ha dejado caer que el distanciamiento está alimentado por terceras personas: “Estoy convencido de que alguien le está asesorando mal”. Pese a todo, ha insistido en que su intención nunca ha sido judicializar la situación: “No quiero llegar al punto de hablar de demanda con Andy. No sé, el tiempo dirá. A mí me gustaría más construir que destruir”.

En el plató, el director de revista Semana, Jorge Borrajo, ha subrayado la importancia de estas palabras: durante días se había apuntado que Lucas habría presentado una demanda por valor de 150.000 euros. Él mismo lo ha desmentido: “No he denunciado a Andy y no pretendo hacerlo”.

Andy, de Andy y Lucas,
Andy, de Andy y Lucas, en el programa 'Fiesta' (MEDIASET ESPAÑA).

Otro de los asuntos que más ruido ha generado es el económico: ¿se quedó Lucas con más dinero del debido tras la exitosa trayectoria del dúo? El cantante ha querido desmontar esa teoría con datos. Ha recordado que las principales ganancias procedían de las giras y que, además, él era el compositor del grupo: “Yo tengo cerca de 120 canciones acumuladas y vendí mi autoría, vendí mi catálogo de canciones”.

También ha negado rotundamente que tenga cuentas pendientes con promotores o terceros: “Y que aparezca un promotor y que me diga que le debo dinero, con la gente que sabe que eso es falso. A día de hoy, yo no tengo ninguna demanda de nadie”.

Anne Igartiburu, al escuchar su testimonio, ha apuntado que el artista se siente decepcionado porque nadie de su entorno profesional se haya pronunciado para respaldarlo: “Hay una cosa muy clara que Lucas echa de menos. Y es que, tanta gente que conoce y tanta gente que él asegura sabe la verdad, no haya salido nadie a sacar la cara por él. Se siente muy solo, muy desprotegido”.

El grupo musical Andy y
El grupo musical Andy y Lucas. (RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS).

La polémica personal que salpica a su vida privada

La conversación sobre la ruptura profesional se entrelaza inevitablemente con las acusaciones que afectan a su vida sentimental. Álvaro Molina, exmarido de la actual pareja de Lucas, María José, aseguró que ambos iniciaron su relación cuando él y ella seguían juntos. Además, el propio Molina se ha presentado públicamente como ex promotor del dúo, algo que María José negó con rotundidad durante su intervención en ‘¡De Viernes!’.

“Lo primero que quiero aclarar es que él nunca jamás ha sido promotor de nadie. Se hablaba del expromotor y él no ha sido promotor en la vida. Él siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos”, afirmó ella. Sobre la cronología de su ruptura, fue tajante: “Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura. Yo rompí mi relación en 2020 y no fue por ninguna discusión de Lucas ni por ninguna pelea”.

María José, mujer de Lucas
María José, mujer de Lucas González (Andy y Lucas) en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Añadió que su vínculo con Lucas empezó después, cuando ya no convivía con su anterior pareja, y mostró su desconcierto por las declaraciones públicas del padre de sus hijos: “No pasó nada de lo que él está contando, no entiendo por qué miente. Se lo ha inventado todo“.

Durante esa misma entrevista, Lucas intervino por sorpresa para respaldar a María José y defender la veracidad de su testimonio: “Simplemente, decir que lo que dijo Álvaro la otra vez y nosotros no hemos tenido a nadie retenido, no hemos sido infiel a nadie”. Aprovechó además para remarcar que sigue queriendo a Andy, aunque ambos hayan emprendido caminos separados.

Temas Relacionados

Andy y LucasCantantesFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La posición correcta para dormir según la ciencia: mejora el funcionamiento de tus órganos

Elegir sobre que lado dormir puede beneficiarte en una larga lista de aspectos

La posición correcta para dormir

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Los sindicatos estiman que el ajuste podría alcanzar entre 6.000 y 7.000 trabajadores, aunque aún no hay cifras oficiales

Las claves del ERE de

La ortodoncista Almudena Herraiz explica qué pasa cuando se extrae un diente y no se sustituye: “El hueso se va atrofiando”

No reemplazar una pieza perdida puede causar que las adyacentes se desvíen y alteren la mordida

La ortodoncista Almudena Herraiz explica

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex

Awad Talodi, de 67 años, de estar detenido ilegalmente por la policía secreta sudanesa a estar en las listas de las elecciones extremeñas: “No podía ayudar a bombardear a mi gente”

Talodi creó varios proyectos comunitarios para concienciar a sus vecinos de Nuba, pero acabaron arrestándole en 2011 antes de volver a España de nuevo

Awad Talodi, de 67 años,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

ECONOMÍA

Las claves del ERE de

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Berrettini se lleva el primer partido de la final de la Copa Davis

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad