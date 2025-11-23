Lucas González concede su primera entrevista tras la ruptura del dúo: “Hemos discutido, pero Andy y yo no hemos llegado nunca a las manos”

Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

La separación profesional de Andy y Lucas ha generado una avalancha de versiones enfrentadas que no ha hecho más que alimentar el morbo mediático. El adiós de uno de los dúos más populares de la música española vino acompañado de rumores de tensiones insoportables, reproches acumulados e incluso una presunta pelea que, según algunas voces, habría terminado en agresión física. En este ambiente de medias verdades y especulaciones, Lucas González ha decidido acallar los rumores en una entrevista con ‘D Corazón’.

El cantante ha intervenido en el programa de La 1, donde ha mantenido una conversación telefónica de 22 minutos con el periodista Javi de Hoyos. Se trata de la primera vez que concede una entrevista en exclusiva, a pesar de haber entrado en directo en algunos programas, y ha aprovechado para abordar de frente todas las preguntas que han ido surgiendo en torno a su relación actual con Andy. Entre ellas, la supuesta pelea que habría marcado el punto final y la idea de que ambos hayan llegado, incluso, a los tribunales.

De manera clara y sin rodeos, Lucas ha querido desmentir la versión más repetida en las últimas semanas: “Hemos discutido, pero pelearnos, si me preguntas si Andy y yo hemos llegado a las manos, nunca en la vida”. Visiblemente afectado por la escalada mediática, ha asegurado que sigue sintiendo un enorme afecto por su compañero de toda la vida: “Me duele mucho todo esto que está sucediendo, porque yo lo quiero mucho. Yo sé que él también me quiere mucho. Le he cuidado como un hermano mayor”.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Lucas no ha cerrado ninguna puerta, aunque ha dejado caer que el distanciamiento está alimentado por terceras personas: “Estoy convencido de que alguien le está asesorando mal”. Pese a todo, ha insistido en que su intención nunca ha sido judicializar la situación: “No quiero llegar al punto de hablar de demanda con Andy. No sé, el tiempo dirá. A mí me gustaría más construir que destruir”.

En el plató, el director de revista Semana, Jorge Borrajo, ha subrayado la importancia de estas palabras: durante días se había apuntado que Lucas habría presentado una demanda por valor de 150.000 euros. Él mismo lo ha desmentido: “No he denunciado a Andy y no pretendo hacerlo”.

Andy, de Andy y Lucas, en el programa 'Fiesta' (MEDIASET ESPAÑA).

Otro de los asuntos que más ruido ha generado es el económico: ¿se quedó Lucas con más dinero del debido tras la exitosa trayectoria del dúo? El cantante ha querido desmontar esa teoría con datos. Ha recordado que las principales ganancias procedían de las giras y que, además, él era el compositor del grupo: “Yo tengo cerca de 120 canciones acumuladas y vendí mi autoría, vendí mi catálogo de canciones”.

También ha negado rotundamente que tenga cuentas pendientes con promotores o terceros: “Y que aparezca un promotor y que me diga que le debo dinero, con la gente que sabe que eso es falso. A día de hoy, yo no tengo ninguna demanda de nadie”.

Anne Igartiburu, al escuchar su testimonio, ha apuntado que el artista se siente decepcionado porque nadie de su entorno profesional se haya pronunciado para respaldarlo: “Hay una cosa muy clara que Lucas echa de menos. Y es que, tanta gente que conoce y tanta gente que él asegura sabe la verdad, no haya salido nadie a sacar la cara por él. Se siente muy solo, muy desprotegido”.

El grupo musical Andy y Lucas. (RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS).

La polémica personal que salpica a su vida privada

La conversación sobre la ruptura profesional se entrelaza inevitablemente con las acusaciones que afectan a su vida sentimental. Álvaro Molina, exmarido de la actual pareja de Lucas, María José, aseguró que ambos iniciaron su relación cuando él y ella seguían juntos. Además, el propio Molina se ha presentado públicamente como ex promotor del dúo, algo que María José negó con rotundidad durante su intervención en ‘¡De Viernes!’.

“Lo primero que quiero aclarar es que él nunca jamás ha sido promotor de nadie. Se hablaba del expromotor y él no ha sido promotor en la vida. Él siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos”, afirmó ella. Sobre la cronología de su ruptura, fue tajante: “Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura. Yo rompí mi relación en 2020 y no fue por ninguna discusión de Lucas ni por ninguna pelea”.

María José, mujer de Lucas González (Andy y Lucas) en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Añadió que su vínculo con Lucas empezó después, cuando ya no convivía con su anterior pareja, y mostró su desconcierto por las declaraciones públicas del padre de sus hijos: “No pasó nada de lo que él está contando, no entiendo por qué miente. Se lo ha inventado todo“.

Durante esa misma entrevista, Lucas intervino por sorpresa para respaldar a María José y defender la veracidad de su testimonio: “Simplemente, decir que lo que dijo Álvaro la otra vez y nosotros no hemos tenido a nadie retenido, no hemos sido infiel a nadie”. Aprovechó además para remarcar que sigue queriendo a Andy, aunque ambos hayan emprendido caminos separados.