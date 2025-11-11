Lucas González responde a Andy tras sus explosivas palabras en ‘El Hormiguero’: “Me debe la vida. Él siempre ha sido un vago”

Lucas González en 'Mediaset Infinity' (MEDIASET ESPAÑA).

Durante más de veinte años, Andy y Lucas fueron sinónimo de complicidad, cercanía y éxito. Sin embargo, el dúo que marcó a toda una generación atraviesa su capítulo más tenso: una ruptura profesional y personal que se ha trasladado a los platós y que ha dejado al descubierto las heridas de una relación desgastada por el tiempo y los negocios.

Después de meses de rumores, Andy Morales rompió su silencio con dos apariciones consecutivas en televisión. Primero en El Hormiguero el lunes, donde presentó su single Marioneta, y este martes en El tiempo justo, donde ha ofrecido una entrevista más íntima con Joaquín Prat. Allí ha confesado sentirse “liberado” tras el final de su etapa junto a Lucas González, y ha hablado con una mezcla de nostalgia y decepción. “No me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa”, ha explicado visiblemente más relajado.

Andy ha reconocido que la separación fue dolorosa y que, aunque lamenta el modo en que se produjo, era una decisión necesaria. “No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima”, ha admitido. También ha desvelado que su nuevo disco, Solo, nació mientras aún quedaban conciertos de la gira de despedida, un proceso que, según dijo, “sirvió de terapia”.

Las palabras del cantante gaditano han provocado una ola de reacciones. En su relato a Pablo Motos, Andy habló por primera vez de un episodio especialmente tenso durante un concierto en Badajoz, en el que una discusión casi termina en pelea. “Cuando bajamos del escenario ya me enfrenté a él, gritando los dos, nos tuvieron que separar, físicamente no nos tocamos, pero casi. Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados”, contó. Y aseguró que, tras ese día, su relación con Lucas se rompió por completo: “Me pidió disculpas, pero lo que viví allí no fue de amigos”.

El músico insiste en que su intención no era generar polémica, sino cerrar una etapa. Sin embargo, su testimonio, sumado a la promoción de su nuevo trabajo, ha encendido la respuesta de su antiguo compañero, que no ha tardado en ofrecer su propia versión.

Andy Morales en 'El tiempo justo' (MEDIASET ESPAÑA).

La respuesta de Lucas: acusaciones y reproches

Menos de 24 horas después, Lucas González ha querido responder a las declaraciones de Andy. En un tono duro, ha asegurado en el programa de Joaquín Prat que su excompañero “le debe la vida” y que fue él quien le prestó 60.000 euros durante la pandemia. “Me debe la vida. Cuando la Covid-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto. Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni mupis, ni vallas, ni para adelantos... y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza”, ha exclamado visiblemente enfadado.

Lucas también se ha defendido de las insinuaciones económicas de Andy y sostiene que las cuentas siempre han sido claras. “Ha ganado cerca de 450.000 euros por la gira y esto lo puedo demostrar con papeles”, ha sentenciado. Según su versión, no todos los conciertos fueron rentables y, en algunos casos, las pérdidas eran considerables: “Nada más que la producción vale 40.000 euros nada más por el escenario, por las luces, los vídeos... Si metes a 2.000 personas ya das pérdidas. Y hemos metido batacazos en muchos conciertos”.

Andy y Lucas visitan 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El artista gaditano ha ido más allá y ha responsabilizado al entorno de su excompañero de empeorar la situación: “Está muy mal aconsejado. Tiene un séquito detrás que es veneno. Y él es un pájaro”. Además, ha querido dejar claro que las canciones del dúo son de su autoría y que Andy no podrá interpretarlas sin su permiso: “Dice que puede cantar nuestras canciones. Esas canciones son de Lucas González, yo he vendido los derechos de las canciones, pero siguen siendo mías. Eso que no se confunda”.

Ante estas duras declaraciones en El tiempo justo, Andy Morales ha optado por no responder con el mismo tono. “Yo no voy a entrar más. Yo me voy a morir haciendo música. Pero no me voy a ganar la vida hablando de los demás. Si tengo que pagar por cantar sus canciones, lo haré. Yo no le quiero deber nada a nadie”, ha asegurado, intentando zanjar el conflicto.