Lucas interpondrá una demanda contra Andy tras su entrevista en ‘El Hormiguero’: el motivo y la suma que reclama

Andy y Lucas, en su concierto de despedida.

La tensión entre los integrantes del dúo musical Andy y Lucas sigue dando de qué hablar. Después de haber puesto fin a su trayectoria profesional como grupo, y tras haber lanzado su carrera en solitario, Andy Morales rompió su silencio en El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos en el que dejó numerosos titulares sobre su abrupta ruptura con Lucas González. Unas declaraciones que ha deteriorado aún más su ya dinamitado vínculo y que ha provocado que Lucas tome cartas en el asunto.

De acuerdo con la información revelada por el espacio Y ahora Sonsoles, Lucas González estaría preparando una demanda por daños y perjuicios contra su excompañero, con una reclamación económica que asciende a los 150.000 euros. Durante su paso por el formato de Antena 3, Andy sacó a la luz diferentes aspectos de la gestión económica del dúo, un tema que, según Lucas, expondría públicamente desacuerdos privados.

Entrevista a Andy y Lucas.

Uno de los momentos que llevó al límite a Lucas fue cuando se abordó el reparto de beneficios por su trabajo discográfico y la administración de los conciertos y plataformas digitales. “Cuando salimos de Sony, Lucas se encargaba de facturarlo todo con su S.L. y yo tenía que confiar en su palabra. Yo no he recibido jamás un euro de las escuchas en Youtube ni en Spotify. Él me decía que se hacía cargo de todos los gastos y que a él le correspondían esos ingresos y no a mí”, manifestó Andy a Pablo Motos.

Una gran indignación

El programa Y ahora Sonsoles ha dejado saber que Lucas estaría muy afectado por la exposición mediática de estos desacuerdos. Uno de sus colaboradores ha detallado en el formato que la indignación de Lucas no proviene solo de esta última entrevista. El malestar se remonta a otras declaraciones previas y al modo en que Andy ha comentado públicamente las discrepancias económicas y personales surgidas tras la ruptura musical. El entorno de Lucas considera que las manifestaciones de Andy han dañado la reputación y la imagen personal y profesional de su excompañero, por lo que la vía judicial sería considerada para reclamar una compensación.

Andy Morales en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Durante la emisión de El Hormiguero, Andy también hizo referencia a las dificultades para disponer de entradas en los espectáculos mientras formaban parte del dúo. Según relató, él debía comprar entradas para sus familiares y amigos, mientras que Lucas, apuntó, disponía de hasta 200 entradas gratuitas para sus compromisos personales. Esta referencia evidenció la desigualdad que Andy percibía dentro del esquema de funcionamiento del grupo a lo largo de los años.

No obstante, Andy también destacó aspectos positivos de la etapa compartida, expresando que “durante sus 22 años juntos habían vivido momentos muy bonitos y fantásticos”. La convivencia profesional habría cambiado en los últimos tiempos, describiendo cómo los conflictos se volvieron más intensos. “Los momentos más complicados con Lucas los he vivido en estos últimos tiempos, que sí que hemos tenido una pelea gorda de verdad, en la que salieron objetos voladores”, afirmó durante su entrevista en el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas.

Ahora, el anuncio de una posible demanda añade un componente jurídico al conflicto y apunta a un prolongado proceso público en torno al desenlace profesional de uno de los grupos musicales más populares de España en las últimas dos décadas. El pulso mediático y judicial entre Andy y Lucas deja en el aire el futuro de cualquier tipo de reconciliación o entendimiento entre ambos artistas.