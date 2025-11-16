El refugio de Lucas González (’Andy y Lucas’) en medio de la polémica: una vivienda rural en un pueblo de Toledo con piscina y campo de fútbol

Lucas durante una entrevista, en el Restaurante De María, a 19 de abril de 2023, en Madrid. (Europa Press)

Lucas González lleva semanas saltando de titular en titular. Primero por los problemas estéticos de su nariz, después por la disolución de Andy y Lucas, y más tarde por la guerra mediática que parece mantener con quien otrora fuera su mitad, Andy Morales.

Mientras que su relación está completamente rota —y previsiblemente sin atisbos de que pueda recuperarse en el futuro—, Lucas ha optado en refugiarse en su hogar junto a su mujer y su hijo. La vivienda del cantante está lejos de su Cádiz natal, pues hace tiempo que dejó Andalucía, al contrario que Andy, quien sí vive allí. Lucas, por su parte, vive en Yeles, un pequeño municipio toledano de unos 6.000 habitantes.

Lucas González en unas imágenes compartidas en sus perfiles de redes sociales. (Instagram @andyylucas)

A 50 minutos en coche de la capital de la provincia, si el tráfico es fluido, el autor de Son de amores reside allí desde hace unos años, pues llegó buscando tranquilidad y espacio. Para ello, compró una finca de más de 3.000 metros cuadrados, donde ha levantado un espectacular chalet de aspecto rural.

Según se puede ver en sus redes sociales, donde a lo largo de los años ha compartido tanto imágenes como vídeos tomados en la vivienda, Lucas ha apostado por un estilo rústico y tradicional, muy alejado de las modas minimalistas. Predominan los materiales naturales —madera, piedra, ladrillo— y los colores cálidos como el ocre y el marrón, logrando un efecto acogedor. La mayor parte de los muebles son de madera oscura.

Lucas González en unas imágenes compartidas en sus perfiles de redes sociales. (Instagram @andyylucas)

Uno de los detalles más curiosos de la propiedad es su campo de fútbol privado. Y es que Lucas es un gran aficionado a este deporte. Además, también tiene una gran piscina exterior de la que disfruta en los meses de bien tiempo.

Los problemas económicos de Lucas con sus propiedades

Pero no todo es calma y armonía en el hogar del cantante. Aunque vive en una auténtica mansión, su situación económica parece atravesar turbulencias. Según una investigación del programa No Somos Nadie, Lucas tendría importantes deudas pendientes con antiguos productores y con su propio excompañero Andy.

El colaborador Kiko Matamoros llegó a cifrar la deuda total en más de 1,4 millones de euros, sumando los pagos pendientes a su exproductor (unos 446.000 euros con IVA) y más de un millón de euros que le debería a Andy por la gira de despedida Nuestros últimos acordes.

Lucas González en unas imágenes compartidas en sus perfiles de redes sociales. (Instagram @andyylucas)

Por otro lado, la revista Lecturas reveló en uno de sus últimos números que el andaluz está “ahogado por la deudas hipotecarias”. De acuerdo con la información adelantada en exclusiva por la revista del corazón, el gaditano estaría atravesando dificultades financieras relacionadas con su patrimonio inmobiliario, a pesar de una carrera de más de veinte años en la música, con numerosos discos editados y miles de conciertos a sus espaldas.

A día de hoy, tres de sus cinco propiedades se encuentran hipotecadas. Ante la falta de liquidez, Lucas se vio en la obligación de solicitar una moratoria de nueve meses al bando, un año y medio antes del inicio de la gira de despedida del grupo, Los últimos acordes. De acuerdo con las fuentes consultadas por la publicación, Lucas González tiene una deuda en este terreno de casi 400.000 euros, lo que supondría un desembolso mensual de 2.300 euros.

Entrevista a Andy y Lucas.

Sobre la casa en la que vive, la mencionada publicación afirmaba en sus páginas que Según Lecturas, para poder adquirir esta vivienda, pidió una hipoteca de más de 326.000 euros que, de cumplir el plazo de amortización, terminará de pagar en 2048. La publicación asegura que el inmueble se encuentra tasado en algo más de 405.000 euros y que el cantante podría estar pagando por él unos 1.300 euros al mes.