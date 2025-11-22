Lucas (Andy y Lucas) interviene en directo para apoyar a su pareja tras las acusaciones de Álvaro Molina: “No hemos sido infiel a nadie”

María José, mujer de Lucas González (Andy y Lucas) en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La disolución del grupo musical Andy y Lucas, marcada por varias desavenencias internas, ha derivado en una nueva polémica personal para Lucas González. Y es que el foco de atención ha recaído en la relación que mantiene con su actual pareja, María José, después de que el exmarido de ella, Álvaro Molina, asegurara públicamente que ambos iniciaron su romance mientras él y María José seguían juntos. Además, el expromotor del entonces dúo musical sostuvo que dejó de trabajar con ellos tras una disputa.

Para esclarecer los hechos, María José ha acudido como invitada al programa ¡De Viernes! la noche de este viernes, 21 de noviembre, donde ha expuesto su versión de los hechos y ha negado de forma tajante cualquier infidelidad, además de desacreditar el relato de su exmarido. “Lo primero que quiero aclarar es que él nunca jamás ha sido promotor de nadie. No ha sido promotor... Se hablaba del expromotor y él no ha sido promotor en la vida. Él siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos. Tiene dos sociedades que a día de hoy están sin actividad, pero lo podéis comprobar cuando queráis, una en España y otra en Portugal”, ha asegurado la pareja de Lucas González al inicio de la entrevista.

Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“No entiendo por qué miente”

En cuanto a la supuesta infidelidad, ha desmentido rotundamente que la ruptura con su exmarido hubiera estado relacionada con Lucas. Así, María José ha confesado que la relación con Álvaro terminó en 2020 en Jaén, en casa de sus padres, y que el inicio de su vinculación sentimental con Lucas se produjo en diciembre de ese año. “Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura. A mí jamás me han visto... Al principio él dijo que nos había visto en la cama, después que era un besito y después que él no se acordaba. Yo rompí mi relación en 2020 y no fue por ninguna discusión de Lucas ni por ninguna pelea”, ha manifestado en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Durante la entrevista, María José ha evidenciado su incomprensión sobre los motivos por los que el padre de sus hijos ha decidido hablar sobre ellos en términos que califica de debatibles y dolorosos. “No pasó nada de lo que él está contando, no entiendo por qué miente. Se lo ha inventado todo. Álvaro es muy mentiroso. El padre de mis hijos es muy mentiroso. No ha dicho nada que sea verdad”, ha reiterado, poniendo el foco de atención en que no hubo episodios de infidelidad y que el inicio de la relación con Lucas fue posterior a la ruptura con Álvaro.

Entrevista a Andy y Lucas.

María José también ha detallado cómo era la relación profesional que existía con Lucas antes de iniciar su vínculo sentimental. “Con Lucas teníamos una relación profesional, un trato profesional. Yo patrocinaba la gira a cambio de publicidad de mi clínica”, ha dicho, confesando también un episodio personal donde, tras una caída de Lucas, fue contactada por él desde el hospital.

La llamada de Lucas en mitad de la entrevista

A mitad de la emisión, el propio Lucas González intervino en directo a través de una llamada, para respaldar públicamente las palabras de su pareja y rechazar las acusaciones de Álvaro. “Simplemente, decir que lo que dijo Álvaro la otra vez y nosotros no hemos tenido a nadie retenido, no hemos sido infiel a nadie. Y como veía que solo estabais hablando de Andy y Lucas y veía un poco avasallada a María José, por eso he querido ayudarla porque, al fin y al cabo, la pobre tampoco sabe tanto de Andy y Lucas y llevamos cinco años muy felices. Pero bueno, lo que quiero decir es que algún día me sentaré y que sigo queriendo muchísimo a Andy y, sobre todo, que quiero muchísimo a la mujer que está ahí sentada y que a día de hoy es la mujer de mi vida”, ha manifestado Lucas, haciendo referencia también a su excompañero de grupo que ha empezado una carrera en solitario.