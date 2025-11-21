El Museo Thyssen lanza la exposición ‘Tocar para ver’, la primera muestra táctil con obras adaptadas para personas con discapacidad visual

Exposición en el Thyssen. (Europa Press)

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presentó una nueva exposición accesible basada en la exploración táctil. Se trata de Tocar para ver, un recorrido que permite a las personas con discapacidad visual descubrir cinco obras emblemáticas de la colección a través de relieves especialmente diseñados. La iniciativa se integra en el programa Museo Fácil, impulsado junto a Fundación Iberdrola España, que desarrolla recursos cognitivos y sensoriales para mejorar la accesibilidad del museo.

La institución explicó que este proyecto forma parte del trabajo del Área de Educación, que desde 2023 impulsa propuestas inclusivas. El objetivo es crear materiales, espacios y actividades que garanticen el acceso equitativo a los contenidos del museo mediante herramientas adaptadas a distintos perfiles de visitantes.

Las reproducciones táctiles de Tocar para ver están situadas junto a los cuadros originales. Cada pieza ha sido modelada a menor escala mediante técnicas avanzadas de relieve que permiten comprender la composición y las formas esenciales de la obra. Los soportes incluyen textos en braille y códigos QR accesibles desde dispositivos móviles, para ampliar la información a través de audio.

El museo también ha elaborado guías de exploración táctil. Primero se validaron con equipos expertos y, posteriormente, se adaptaron al lenguaje accesible y al formato de lectura fácil disponible en la página web del Thyssen. Las obras seleccionadas recorren varios estilos y periodos:

Díptico de la Anunciación, de Jan van Eyck

La sala del concejo del Ayuntamiento de Ámsterdam, de Pieter Hendricksz.

Les Vessenots en Auvers, de Vincent van Gogh

El espejo psiqué, de Berthe Morisot;

El fumador (Frank Haviland), de Juan Gris.

Museo Thyssen. (Europa Press)

Sobre el arte táctil

El proyecto contó con la participación de entidades dedicadas a la inclusión y la diversidad. Entre ellas, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, Fundación AMÁS y los Centros de Mayores de Puente de Vallecas. También colaboró un equipo de personas con discapacidad visual con experiencia en evaluación de materiales táctiles. Su trabajo se completó con el de varios voluntarios con o sin discapacidad, familiarizados con la accesibilidad en espacios culturales.

Durante la presentación, el director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, destacó el valor de la iniciativa. Aseguró que “es muy satisfactorio presentar un año más los resultados de esta colaboración con la Fundación Iberdrola, trabajando juntos por garantizar el derecho universal a la cultura y procurando la participación activa de todo tipo de públicos”. Añadió que “desde el museo hacemos de la cultura una energía vital que transforma la vida de las personas, genera cohesión entre ellas y facilita la inclusión social”.

El director de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, subrayó la importancia de la accesibilidad en los museos. Señaló que “este es un proyecto de gran interés e importancia para la fundación, ya que la accesibilidad a los museos es fundamental para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del arte sin fronteras”. También destacó el papel de la tecnología en la creación de materiales táctiles: “Creemos, firmemente, que los museos son patrimonio de todos, por ello deben ser inclusivos, donde todos podamos participar y disfrutar del mundo del arte”.