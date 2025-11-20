España

Sale a la luz nueva información sobre Los Javis y su ruptura: “Calvo es el que peor lo está pasando”

Tras más de una década juntos, los cineastas han emprendido caminos por separado, rompiendo con todo lo que les unía

Javier Calvo y Javier Ambrossi
Javier Calvo y Javier Ambrossi posan durante la presentación de 'La mesías', en el 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero

La separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, sigue generando interés en el mundo del entretenimiento español, pues son muchos las incógnitas sobre el fin de la que era una de las parejas más queridas. Desde que el pasado 12 de noviembre se confirmara la ruptura tras 13 años de relación, los rumores, teorías y silencios se han ido entrelazando como si de un guion dramático se tratara. Ahora, nuevas voces del universo mediático han aportado datos que dibujan un escenario mucho más complejo de lo que parecía.

Los colaboradores del pódcast En todas las salsas, Anna Gurguí y Pedro Jota Fernández, han puesto sobre la mesa información que contradice, al menos parcialmente, el mensaje conciliador que lanzó recientemente Ambrossi. Él aseguró que entre ambos “todo está bien” y que seguirían siendo “superamigos”. Sin embargo, estas nuevas revelaciones apuntan a una realidad más turbulenta.

Javier Calvo y Javier Ambrossi,
Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Anna Gurguí fue la primera en soltar la bomba: Ambrossi habría constituido su propia empresa en junio, una decisión que, según explicó, podría estar relacionada con la gestión de un patrimonio conjunto valorado en 20 millones en activos y 3 millones en liquidez. Una cifra nada desdeñable que evidenciaría que, más allá de lo sentimental, la ruptura también tenía ramificaciones profesionales y empresariales.

Pero no quedó ahí. Al revisar el registro mercantil, Gurguí se encontró con un dato revelador: en septiembre de 2025, ambos Javis tramitaron la disolución de una de sus empresas, La Llamada El Musical, sociedad en la que manejaban otros proyectos asociados. “En septiembre ya lo tenían claro”, aseguró la streamer, dejando entrever que la separación llevaba meses fraguándose en silencio.

Según los colaboradores del programa, media ciudad de Madrid estaba al tanto de que la pareja ya no estaba junta desde hacía tiempo. Incluso circulaban rumores de que mantenían una relación abierta, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Tanto Gurguí como Fernández coincidieron en que la razón principal era proteger sus proyectos profesionales, ya que la marca “Los Javis” es uno de los sellos creativos más potentes del audiovisual español en estos momentos.

Tráiler oficial de 'La Mesías', creada por Los Javis

De hecho, en estos meses cada vez que algún periodista intentaba confirmar una crisis o una posible ruptura, aparecía un desmentido inmediato. “Hubo momentos en los que estuvimos a punto de confirmarlo”, confesaron. Sin embargo, las piezas empezaron a encajar cuando aparecieron señales evidentes: proyectos separados, nuevos movimientos empresariales y distancia física entre ambos.

Según Gurguí, Javi Calvo es el que peor lo está pasando. De hecho, habría decidido poner un océano de distancia para sobrellevar el proceso: “Se ha ido a México”, aseguró. Ambrossi, por su parte, habría optado por instalarse en un apartamento en el centro de Madrid, mientras que la lujosa mansión que compartían en Pozuelo de Alarcón ya está a la venta por 5 millones de euros. La periodista dudó públicamente de que, pese a los discursos optimistas, todo vaya a seguir siendo tan armonioso como dicen: “Eso de que iba a estar todo bien entre ellos… Veremos”.

Los Javis

