Javier Ambrossi habla por primera vez desde su ruptura con Javier Calvo: “La vida es así y ya está. Estoy contento y él también”

El director ha concedido unas palabras a ‘Europa Press’ después del anuncio de su ruptura

Javier Ambrossi en 'Drag Race
Javier Ambrossi en 'Drag Race España' (ATRESMEDIA).

Ha pasado exactamente una semana desde que se hiciera pública una de las separaciones más comentadas del panorama cultural español: la de Javier Calvo, de 34 años, y Javier Ambrossi, de 41. Después de casi década y media de relación, los creadores más influyentes de su generación confirmaron que su historia sentimental había llegado a su fin, aunque su alianza profesional continúa intacta. El anuncio cayó como una bomba entre sus seguidores, que no tardaron en inundar redes sociales con teorías y especulaciones sobre los motivos del adiós.

Durante estos días, ambos han optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, este martes 18 de noviembre, Ambrossi ha ofrecido sus primeras impresiones ante los micrófonos de Europa Press. Con un tono sereno y sin dramatismos, el director ha resumido su situación en pocas palabras: Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también”. Un mensaje conciliador con el que ha querido subrayar que la ruptura no ha fracturado su vínculo personal.

El creador, que reconoce seguir sintiendo un profundo cariño por Calvo, tampoco descarta que sus caminos puedan reencontrarse: “¿Cómo no?”, ha respondido cuando se le ha preguntado sobre una posible reconciliación futura. Lo que sí ha dejado claro es que la amistad entre ambos sigue siendo sólida y que su colaboración profesional no está en juego: Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así.

La separación, confirmada días atrás por ¡Hola!, no fue reciente, sino que se produjo meses atrás y de mutuo acuerdo, según fuentes del entorno del dúo. A pesar de los cambios en su vida personal, los dos continúan al frente de Summa Content, la productora responsable de éxitos como Veneno, Paquita Salas o Cardo. En lo laboral, nada se mueve: su creatividad conjunta sigue siendo su mayor fuerza.

Javier Ambrossi y Javier Calvo
Javier Ambrossi y Javier Calvo durante la fiesta que organiza Netflix para celebrar el 10º aniversario de su llegada a España, a 10 de junio de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

Caminos separados de la mano

Mientras Ambrossi ha optado por desaparecer temporalmente del foco mediático, centrado en recuperar energía y avanzar con el rodaje de su nuevo filme, La bola negra, Calvo ha continuado activo en redes sociales. En sus publicaciones recientes destaca una atmósfera introspectiva, con referencias cinematográficas que muchos seguidores han interpretado como guiños sutiles a su situación emocional. Aun así, el director se ha rodeado de su círculo más habitual —entre ellos Ana Rujas o Clara Sans—, que se han convertido en su apoyo cercano durante estos días.

En paralelo, Calvo ha emprendido su primer viaje tras anunciarse la ruptura: unas vacaciones en México que han coincidido con la gira latinoamericana de su amigo Guitarricadelafuente, con quien se le ha relacionado más allá de una simple amistad. Él, junto a Yenesi y Elena Rodríguez —ambas muy próximas al equipo de Summa Content—, ha recorrido distintos puntos del país antes de los conciertos del cantante en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla.

Aunque la separación ha removido a sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a verlos siempre juntos, se abre ahora una nueva fase para ambos. Su imagen como dúo artístico se mantiene, pero cada uno empieza también a reconstruir su identidad individual ante el público. Además de los retos emocionales, deberán gestionar aspectos más prácticos, como el reparto de su patrimonio en común, que incluye una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de millón y medio de euros, además de sociedades con un peso económico considerable.

28/10/2025 Glenn Close, Javier Calvo
28/10/2025 Glenn Close, Javier Calvo y Javier Ambrossi paseando por las calles de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

