España

Javier Calvo coincide con Guitarricadelafuente en México tras su ruptura con Javier Ambrossi

El director está de viaje por el país latinoamericano justo en la semana en la que el cantante pasará por allí con su gira internacional

Guardar
Javier Calvo y Guitarricadelafuente en
Javier Calvo y Guitarricadelafuente en montaje de Infobae (Fotos: Instagram/Sony Music)

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja de directores conocida como los Javis, revolucionó hace ya una semana el panorama audiovisual español. Por el momento, el dúo creativo seguirá trabajando unido en sus proyectos, por lo que ha sido una separación personal y no profesional. De hecho, ambos siguen actualmente involucrados en La bola negra, su próxima película, un largometraje en el que Guitarricadelafuente será uno de los protagonistas.

Con el artista han formado una relación de amistad que traspasa lo laboral, como ya demostraron acudiendo junto al actor Miguel Bernardeau y parte del equipo de la película a su cierre de gira en el Movistar Arena de Madrid el pasado 17 de octubre. Calvo ha vuelto a apoyar a su compañero, pero esta vez fuera de España. En su primer viaje tras la noticia de la ruptura, el actor se encuentra de vacaciones en México y podría acompañar al artista en su paso por Latinoamérica durante su gira.

Tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram, el actor y director ha estado recorriendo las calles del país latinoamericano con dos de sus grandes apoyos: Yenesi y Elena Rodríguez. Por un lado, Yenesi conoció a la pareja durante el rodaje de Mariliendre, el musical en el que interpreta a Leo. En cuanto a Rodríguez, trabaja en el equipo de su productora, Suma Content, y también es vocalista del grupo Raya Diplomática junto al propio Javier Calvo.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

Tras el arranque de su gira internacional el pasado 15 de noviembre en Miami, Guitarricadelafuente ya se está preparando para sus próximas actuaciones en México, que llevará a cabo el 19 de noviembre en Guadalajara, el 20 en Ciudad de México y el 24 en Puebla. Al coincidir en espacio y tiempo, es muy probable que el director y sus amigas se pasen por el espectáculo.

La reaparición de Javier Ambrossi

El próximo miércoles 19 de noviembre en España, mientras Guitarricadelafuente celebra su concierto en la ciudad mexicana de Guadalajara, Javier Ambrossi estará haciendo su primera aparición pública en solitario desde que se anunciase la ruptura. El hermano de Macarena García acudirá en solitario a los premios GQ Hombres del Año en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde podría responder a la prensa y dar sus primeras declaraciones sobre la sonada separación.

Los Javis se han consolidado como referentes en la cultura española y, aunque en principio mantendrán su trabajo a cuatro manos en Suma Content, ahora les va a tocar forjarse una nueva imagen individual. Ya extrañó al público ver a Javier Calvo sin Ambrossi en el sketch que preparó La Revuelta para introducir la entrevista de Rosalía. No obstante, poco a poco estas apariciones en solitario se irán volviendo más comunes.

Más allá de su trabajo, los directores tendrán que gestionar también la posible división de su patrimonio, puesto que tienen en propiedad una mansión en Pozuelo de Alarcón con un valor superior al millón y medio de euros y la gestión de sociedades con activos superiores a los 20 millones.

Temas Relacionados

Javier CalvoGuitarricadelafuenteLos JavisJavier AmbrossiFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mentido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su nueva visita a España

España financia con más de

El presidente de la Conferencia Episcopal pide abogar por la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales: “Queremos alcanzar un equilibrio justo”

Las declaraciones de Luis Argüello se enmarcan en la denuncia vigente contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza

El presidente de la Conferencia

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

El último informe de la UCO desvela el presunto ‘pago político’ exigido por los nacionalistas vascos para apoyar la llegada de Sánchez al Gobierno. La Guardia Civil señala que Cerdán también quiso influir en Óscar Puente, sustituto de Ábalos

Santos Cerdán negoció con el

Gemma Camacho rompe su silencio tras conocerse su romance con Cayetano Rivera: “Somos dos personas adultas, libres y solteras”

La periodista de ‘El tiempo justo’ ha emitido un comunicado en su programa para acallar los rumores que han surgido sobre su relación con el extorero

Gemma Camacho rompe su silencio

Las 20 películas más vistas de Google España esta semana

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 20 películas más vistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España financia con más de

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

La UCO destapa que Sevinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

“A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”: el gerente de Servinabar criticó en privado los gastos de Cerdán y su mujer con la tarjeta de la empresa

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

ECONOMÍA

El Gobierno blinda al inquilino:

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

El PP propone legalizar el corte de suministros básicos en las viviendas okupadas

¿A cuántos grados se debe poner la calefacción para ahorrar este invierno?

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Los fondos se vuelcan en la vivienda asequible que ya acapara el 52% de la inversión inmobiliaria en residencial de alquiler

DEPORTES

El jefe de McLaren se

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’