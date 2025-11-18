Javier Calvo coincide con Guitarricadelafuente en México tras su ruptura con Javier Ambrossi

Javier Calvo y Guitarricadelafuente en montaje de Infobae (Fotos: Instagram/Sony Music)

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja de directores conocida como los Javis, revolucionó hace ya una semana el panorama audiovisual español. Por el momento, el dúo creativo seguirá trabajando unido en sus proyectos, por lo que ha sido una separación personal y no profesional. De hecho, ambos siguen actualmente involucrados en La bola negra, su próxima película, un largometraje en el que Guitarricadelafuente será uno de los protagonistas.

Con el artista han formado una relación de amistad que traspasa lo laboral, como ya demostraron acudiendo junto al actor Miguel Bernardeau y parte del equipo de la película a su cierre de gira en el Movistar Arena de Madrid el pasado 17 de octubre. Calvo ha vuelto a apoyar a su compañero, pero esta vez fuera de España. En su primer viaje tras la noticia de la ruptura, el actor se encuentra de vacaciones en México y podría acompañar al artista en su paso por Latinoamérica durante su gira.

Tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram, el actor y director ha estado recorriendo las calles del país latinoamericano con dos de sus grandes apoyos: Yenesi y Elena Rodríguez. Por un lado, Yenesi conoció a la pareja durante el rodaje de Mariliendre, el musical en el que interpreta a Leo. En cuanto a Rodríguez, trabaja en el equipo de su productora, Suma Content, y también es vocalista del grupo Raya Diplomática junto al propio Javier Calvo.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

Tras el arranque de su gira internacional el pasado 15 de noviembre en Miami, Guitarricadelafuente ya se está preparando para sus próximas actuaciones en México, que llevará a cabo el 19 de noviembre en Guadalajara, el 20 en Ciudad de México y el 24 en Puebla. Al coincidir en espacio y tiempo, es muy probable que el director y sus amigas se pasen por el espectáculo.

La reaparición de Javier Ambrossi

El próximo miércoles 19 de noviembre en España, mientras Guitarricadelafuente celebra su concierto en la ciudad mexicana de Guadalajara, Javier Ambrossi estará haciendo su primera aparición pública en solitario desde que se anunciase la ruptura. El hermano de Macarena García acudirá en solitario a los premios GQ Hombres del Año en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde podría responder a la prensa y dar sus primeras declaraciones sobre la sonada separación.

Los Javis se han consolidado como referentes en la cultura española y, aunque en principio mantendrán su trabajo a cuatro manos en Suma Content, ahora les va a tocar forjarse una nueva imagen individual. Ya extrañó al público ver a Javier Calvo sin Ambrossi en el sketch que preparó La Revuelta para introducir la entrevista de Rosalía. No obstante, poco a poco estas apariciones en solitario se irán volviendo más comunes.

Más allá de su trabajo, los directores tendrán que gestionar también la posible división de su patrimonio, puesto que tienen en propiedad una mansión en Pozuelo de Alarcón con un valor superior al millón y medio de euros y la gestión de sociedades con activos superiores a los 20 millones.