La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Los salarios de los trabajadores del sector de la tecnología pueden superar los 130.000 euros en función del puesto, su ubicación geográfica y su antigüedad en la empresa. (Unsplash)

El mercado laboral español encara 2026 con una previsión salarial al alza. Según el Informe de Tendencias Salariales 2026, elaborado por Randstad Research, las empresas españolas subirán los sueldos de sus empleados alrededor de un 5% el próximo año. Se trata de una subida significativa en un contexto marcado por la transformación tecnológica acelerada, la falta de talento cualificado y los efectos persistentes de la inflación y la incertidumbre económica global.

El Informe ha analizado datos sobre remuneración en ocho importantes localizaciones geográficas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, A Coruña, Málaga, Bilbao y Zaragoza, identificando bandas salariales para casi 400 posiciones relevantes en catorce sectores y áreas profesionales.

“Los cambios que durante 2025 están afectando a la economía española y al mercado de trabajo, muy particularmente el déficit de talento y la inflación, han traído consigo una mayor dinámica en las tendencias salariales y, para el año que viene, estimamos una actualización media de los sueldos de alrededor del 5%”, señala Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professional.

El informe recoge que el mercado laboral español ha mostrado este año signos de estabilización tras un periodo de elevada incertidumbre. Aunque la inflación se ha moderado respecto a niveles anteriores, los efectos acumulados de las tensiones geopolíticas, el encarecimiento del coste de la vida y la desaceleración del crecimiento europeo siguen condicionando la evolución de la economía.

En este escenario, hay importantes desafíos estructurales, según el estudio. Entre ellos destaca la transformación tecnológica impulsada por la IA, la automatización avanzada y la digitalización de los procesos productivos que sigue reconfigurando el tejido laboral. “Estos avances están provocando una creciente demanda de perfiles cualificados, al tiempo que amplían la brecha de talento en áreas clave como IT, ingeniería, salud y finanzas”, sostiene Miguel Mercado.

Seis sectores clave que marcan el pulso del empleo y los salarios

El informe de Randstad Research identifica seis sectores especialmente dinámicos que están impulsando tanto la creación de empleo como la evolución salarial. A continuación, se detallan sus características más relevantes.

Uno de ellos es el retail que concentra cerca del 11% del total de trabajadores del país. Durante los primeros nueve meses de 2025, se firmaron 934.000 contratos, 425.000 fueron indefinidos y 510.000 de carácter temporal, lo que supuso el 8% de toda la contratación en España entre enero y septiembre de 2025. En los últimos doce meses, el sector ha experimentado un aumento de 95.000 empleos. En este sector, se pueden ganar desde 21.000 a 95.000 euros anuales dependiendo del puesto, la localización geográfica y la antigüedad.

En tanto que el sector de life sciences o biotecnológico es relativamente pequeño en términos de número de ocupados, pero es uno de los sectores con perfiles profesionales de más alta cualificación en España y está siendo capaz de crear empleo en los últimos años, una clara señal de su potencial de crecimiento. El sector da empleo a unas 214.000 personas en España, según la EPA del tercer trimestre de 2025 y sus salarios pueden llegar a ser de hasta 190.000 euros anuales en las posiciones más altas.

IT & Telecom crea 78.400 empleos el último año

El sector de IT & Telecom es relativamente pequeño en términos de empleo si se compara con otros, pero el perfil medio de sus trabajadores es elevado en cualificación y remuneraciones. En el sector trabajan 645.000 personas y en el último año, de acuerdo al cierre del tercer trimestre de 2025, ha experimentado una disminución de 14.000 empleos. Sus sueldos pueden superar los 130.000 euros en función del puesto, su ubicación geográfica y la antigüedad en la empresa.

En tanto que el sector de ingeniería está compuesto por profesionales altamente cualificados y con un elevado nivel de estabilidad en el empleo. La ingeniería da empleo a 380.300 trabajadores en España y ha experimentado en los últimos doce meses, de acuerdo con el cierre del tercer trimestre de 2025, una pérdida de 34.200 empleos. En este sector, los salarios pueden superar los 123.000 euros anuales en algunas zonas de España (Madrid, Bilbao y Barcelona) con más de seis años de antigüedad.

Digital & Ecommerce, un sector que crece con fuerza

El sector Digital & Ecommerce ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Al cierre del tercer trimestre de 2025 ocupaba a 757.000 personas, el 3,1% del total de trabajadores en España. En los últimos 12 meses, el sector ha aumentado en 75.000 empleados y las remuneraciones pueden llegar a superar los 100.000 euros en determinados puestos y zonas si se tienen más de seis años de antigüedad en la empresa.

Las áreas de ventas, marketing, finanzas y recursos humanos tienen un carácter transversal en las estructuras de las empresas. Estos trabajos dan empleo al 10,3% del total de ocupados, de acuerdo con el cierre del tercer trimestre de 2025. En los nueve primeros meses de este año, se firmaron 490.000 contratos para estas ocupaciones en España, el 4,2% del total de la contratación.

Los sueldos pueden sobrepasar los 120.000 euros anuales en el caso, por ejemplo, de un director de recursos humanos, con más de seis años de antigüedad, que trabaje en Madrid, Barcelona, Bilbao o Zaragoza.