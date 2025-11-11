España

España se acerca a los 50 millones de habitantes: la natalidad cae en picado, pero la migración crece y alcanza cifras récord

La Estadística Continua de Población del INE detalla registra un aumento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año

Multitud de personas durante la
Multitud de personas durante la Fiesta del agua, a 16 de agosto de 2025, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

España se acerca a los 50 millones de habitantes. El crecimiento demográfico ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de octubre de 2025, la población residente se ha situado en 49.442.844 habitantes -cifra récord-, tras un incremento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año. En términos anuales, el crecimiento estimado de la población ha sido de 474.454 personas.

Este aumento, que consolida la tendencia al alza observada en los últimos años , ha sido impulsado principalmente por la llegada de personas nacidas en el extranjero. Las nacionalidades más frecuentes entre los inmigrantes que han llegado a España en el tercer trimestre de este han sido la colombiana, la española y la marroquí. Y, por comunidades autónomas, los mayores incrementos relativos de población se han registrado en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

Caída de los nacimientos y aumento de la inmigración

El análisis de la evolución demográfica revela que el crecimiento poblacional se ha debido al aumento de personas nacidas en el extranjero, mientras que el número de nacidos en España ha experimentado un claro descenso. A 1 de octubre de 2025, la población nacida en el extranjero - 9.825.266 personas en total- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324. La población de nacionalidad española aumentó en 26.551.

Durante el tercer trimestre, el número de extranjeros residentes ha aumentado en 78.937 personas, situándose en 7.132.324. Por su parte, la población con nacionalidad española ha crecido en 26.551 personas. En contraste, el número de personas nacidas en España ha descendido en 9.901, mientras que la cifra de nacidos en el extranjero ha crecido en 115.389.

El INE ha precisado que, en el periodo analizado, la población residente total ha experimentado una variación trimestral del 0,21%. El desglose por nacionalidad muestra un incremento del 0,06% entre los españoles y del 1,12% entre los extranjeros. En cuanto al lugar de nacimiento, la variación ha sido del -0,02% para los nacidos en España y del 1,19% para los nacidos en el extranjero.

Evolución de la población en
Evolución de la población en España en el tercer trimestre de 2025. (INE)

El número de hogares también ha seguido una tendencia ascendente, alcanzando los 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, lo que supone un aumento de 55.109 respecto al trimestre anterior.

Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, las regiones que más crecen

En lo que respecta a las migraciones exteriores, las principales nacionalidades de los inmigrantes que han llegado a España durante el tercer trimestre de 2025 han sido la colombiana (32.100 llegadas), la española (24.500) y la marroquí (23.400). Del mismo modo, entre los emigrantes, las nacionalidades más numerosas han sido la española (9.100 salidas), la colombiana (8.200) y la marroquí (7.900).

El crecimiento poblacional se ha producido en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos porcentuales se han registrado en la Comunidad Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), según ha detallado el Instituto Nacional de Estadística.

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

El primer partido de la oposición mantienen que los últimos movimientos “acreditan”una “legislatura fallida”, pero no estudiarán la vía rápida mientras la formación que lidera Carles Puigdemont se remita al bloqueo legislativo

‘La Revuelta’ de Broncano consigue su mejor dato histórico con Rosalía y arrasa en audiencia a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

El jiennense logró ganar la batalla de audiencias contra el de Requena y, además, logró su mejor récord en cuota de pantalla

Dos de cada tres adultos españoles con problemas de salud mental no reciben tratamiento, según un estudio

Una revisión a nivel europeo certifica la cobertura escasa e insuficiente para la salud mental

Sandra Barneda, tajante en ‘La isla de las tentaciones’, expulsa de forma disciplinaria a una pareja por saltarse las normas

La novena edición del programa ha despedido ya a una de las parejas y los compañeros fueron los encargados de la expulsión

El truco con el que puedes limpiar las luces del coche: solo necesitas pulsar un botón

Esta opción es manual salvo en algunos vehículos que se activa de manera automática

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: "Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos"

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

Sorteo 5 de la Triplex

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Perico Fernández, el boxeador español

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones