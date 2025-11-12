Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

El líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Subido a la tribuna del Congreso de los Diputados, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha enseñado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la receta para que su partido apoye al candidato popular en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón: abandonar las políticas verdes y, en su lugar, construir “presas” y “diques”.

Tras la dimisión del jefe del Consell, Abascal avanzó que las condiciones de un futuro pacto pasarían por mano dura en la inmigración y llevar a cabo políticas para contra el pacto verde impulsado desde Bruselas. Y en este sentido, ha acusado al Gobierno y al primer partido de la oposición de “pactar” políticas que “arruinan” a los ciudadanos.

Desde entonces, el PP ha tratado de facilitar el diálogo con gestos que han sido bien vistos en la calle de Bambú. El primero de ellos, designar como candidato a Juanfran Pérez Llorca, quien mantiene un diálogo fluido con Vox en las negociaciones en Les Corts. En Bruselas, el PP español también hizo los deberes votando en contra de su propia familia política en la Eurocámara para tumbar el compromiso de recortar un 90% las emisiones contaminantes en 2040. En definitiva, gestos que escenifican que en estas negociaciones Vox es quien lleva la batuta, ya que sus votos son necesarios para obtener la mayoría parlamentaria para investir al nuevo president y evitar elecciones anticipadas.

Insta a Feijóo a romper con el PSOE en Bruselas

Y este miércoles, Abascal ha vuelto a señalar a la bancada popular y le ha retado a romper con el PSOE en la Unión Europea y con las políticas verdes y migratorias comunitarias que, según ha dicho, llevan pactando años y ha llegado a plantear a populares y socialistas que presenten listas conjuntas al considerar que ambos “van de la mano”. “Si no va a romper de una vez por todas y para siempre con todos esos pactos, con el terrorismo climático, con el pacto migratorio, […] con nosotros no debe contar, debe contar con el PSOE“, ha recalcado.

Y así, Abascal se ha referido a las negociaciones que tendrán en Valencia, según ellos con el foco en la reconstrucción: “Ese es el pacto, movilizarnos para que se hagan presas y diques en valencia. Nos da igual que nos llamen negacionistas por abogar por presas para que no se ahoguen los españoles”, ha afirmado.

En este sentido, ha preguntado al líder del PP si será capaz de que su partido se comprometa a pactar eso “por los menos” con Vox: “¿Podrá exigir a su candidato las obras?”, le ha preguntado en alusión a las negociaciones abiertas entre ambos partidos sobre el futuro del gobierno valenciano.

Abascal ha cuestionado el discurso distinto que, en su opinión, mantiene el PP en unas comunidades autónomas y otras y, en este sentido, ha preguntado a Feijóo cómo va a “dar la cara” por toda España, si finalmente consigue un acuerdo para investir a Juan Francisco Pérez Llorca en sustitución de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, mientras el PP se niega a pactar con Vox en Extremadura.