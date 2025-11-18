Un oso es captado en cámara robando una motosierra en el jardín de una casa

La tranquilidad de una vivienda en el este de Tennessee se ha visto interrumpida cuando, según reportó el Daily Star, una cámara de seguridad registró a un oso robando una motosierra del porche de la propiedad de un ciudadano. El episodio, que rápidamente circuló en redes sociales, ha dejado sorprendidos a los residentes y dado que hablar a miles de usuarios.

El video que mostraba al gran mamífero llevándose la herramienta fue difundido por @BowTiedBroke en su cuenta de X. Según ha podido analizar de las imágenes, el úrsido habría explorado el patio durante media hora, hasta que finalmente localiza una motosierra Husqvarna valorada en 500 dólares (unos 460 euros) y se marcha llevándola en el hocico. La cómica, pero también terrorífica, secuencia ha permitido hacer un seguimiento y localizar a un segundo oso apostado cerca del lugar durante la incursión.

“¡Esto significa la guerra!”

El propietario del objeto sustraído, apostado bajo el nickname de BowTiedBroke, ha compartido su experiencia a través de una publicación en la que comentaba: “¡Vaya manera de despertar esta mañana! Fui a buscar mi motosierra nueva que dejé anoche en el porche. ¡Jamás la encontraré! ¡Esto significa la guerra!”, añadía a modo de broma. La impotencia del usuario nace, de acuerdo con el medio británico, a que la herramienta había sido adquirida solo dos semanas antes y utilizada recientemente para talar un gran árbol en el terreno.

El propio dueño planteó un escenario de venganza animal y escribió en la red social X: “Empiezo a pensar que esto fue un robo ‘en represalia’ por la tala de árboles de ayer”. Además, el suceso ha dado pie a interpretaciones y comentarios dentro de la comunidad digital. Con las primeras imágenes algunos comentarios señalaban a una posible alteración o manipulación de la grabación mediante algún tipo de inteligencia artificial. No obstante, el hombre de Tennessee ha sido muy claro: “No, no es IA. Aquí está la secuencia completa de Ring. Al parecer, mientras la volvía a ver, había dos osos a punto de pelear. Están muy agresivos ahora mismo (tienen hambre, pronto hibernarán y las hembras tienen crías). En el minuto 2:33:20, se puede ver al otro oso aparecer abajo", expresaba.

El temor se trasladó al plano personal cuando BowTiedBroke tomó la decisión de adentrarse en el bosque con la intención de recuperar la motosierra. Tras varias horas de búsqueda, el hombre logró ubicar el objeto. Sin embargo, la operación lo condujo hasta la guarida del animal, ocasión en la cual documentó: “¡Encontré mi motosierra! Pero Houston, puede que tengamos un problema. También encontré su guarida. No suelo sentir el corazón a mil por hora, pero esta es una de esas veces”, expresaba. A partir desde que su video se hiciese viral, el propietario de la motosierra robada ha colaborado con la empresa Husqvarna en sus publicaciones, que al final al cogido un tono más sarcástico y de broma, creando así imágenes creadas por IA.

El usuario encuentra la motosierra que robó el oso (@BowTiedBroke)

Japón también en alerta: “Cada día, los osos invaden zonas residenciales”

En paralelo a este insólito episodio en Estados Unidos, la preocupación por los osos también crece en Japón. De acuerdo con información del Daily Star, el país asiático se ha visto obligado a movilizar a sus fuerzas armadas en la prefectura de Akita tras el aumento de ataques atribuidos a osos salvajes. Las autoridades japonesas han reportado más de 100 personas heridas y varias víctimas fatales debido al contacto directo con estos animales, quienes han incursionado en áreas urbanas como escuelas, estaciones de tren y balnearios de aguas termales.

Por este motivo, el vicesecretario jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato, ha reconocido que “cada día, los osos invaden zonas residenciales de la región y su impacto se está extendiendo”, subrayando una alerta nacional. Al final, el funcionario añadía: “Es urgente dar respuesta al problema de los osos”.