Animales y Mascotas

Oso negro roba la atención en pista de hielo al debutar como el primer ‘patinador’ de la temporada

El animal cruzó las medidas de seguridad e ingresó a la atracción local, generando revuelo en redes sociales

Guardar
La imagen del mamífero deslizándose
La imagen del mamífero deslizándose en la pista se viralizó rápidamente. (FB: Visit Heavenly Village Lake Tahoe)

La noche de inauguración de la pista de hielo en el centro comercial Shops at Heavenly Village, ubicado en la ciudad South Lake Tahoe, recibió la inesperada visita de un oso negro apodado Charlie por los residentes locales, quien se convirtió en el primer “patinador” de la temporada.

Apenas los empleados terminaron de preparar el área, el animal cruzó bajo las cuerdas de seguridad y se deslizó sobre la superficie, ignorando las restricciones. “Hoy es el día de la inauguración y sin duda aprovechó el hielo recién hecho… Fue el primero en dejar huella en nuestra pista de hielo”, relató Dreu Murin, portavoz del centro comercial, en declaraciones recogidas por el Los Ángeles Times.

El episodio no tardó en viralizarse, de hecho, la administración del centro comercial compartió la imagen del mamífero en su página de Facebook, donde la publicación sumó miles de “me gusta” y comentarios. “¡Parece que la temporada de deportes de invierno ha comenzado oficialmente!”, celebró la publicación.

Según Murin, los avistamientos de estos ejemplares en Heavenly Village se repiten cada otoño e inicio de invierno, cuando los animales buscan alimento antes de la llegada de la nieve. Aunque en los últimos años no se han registrado ataques en la zona, los encuentros entre humanos y osos forman parte de la vida cotidiana en South Lake Tahoe.

De acuerdo con Los Ángeles Times, el año pasado, un esquiador chocó accidentalmente con un osezno negro que cruzaba la pista, un incidente que fue grabado por otro deportista y que, afortunadamente, no dejó heridos.

El propio Charlie regresó al pueblo la noche siguiente, aunque en esa ocasión prefirió no repetir su incursión sobre el hielo. Murin explicó a la publicación citada que el animal probablemente se sintió atraído por el aroma de comida y basura en la zona.

Steve Searles, experto en osos y autor especializado en vida silvestre, señaló al mismo medio que la necesidad de alimento es el principal motivo de estos acercamientos: “Sin duda, el oso se siente atraído por la pista de hielo en busca de comida”, y añadió que, mientras no llegue el invierno, la aparición de estos visitantes seguirá siendo habitual.

Medidas de prevención en South Lake Tahoe

Es común ver osos negros
Es común ver osos negros en áreas urbanas de California, especialmente en ciudades y comunidades cercanas a zonas boscosas o silvestres. (Captura de pantalla/YouTube Ian Sawrey)

Ante la frecuencia de dichos encuentros, las autoridades han reforzado las medidas de prevención, entre ellas, el Departamento de Vida Silvestre de Nevada ha instado a los residentes a asegurar la basura durante el otoño y el invierno, advirtiendo que los depredadores pueden irrumpir en viviendas y comercios en busca de alimento.

Sumado a ello, el Departamento de Vida Silvestre de California implementó este año un programa de captura, marcaje y disuasión de osos en la región del lago Tahoe. Este plan incluye el uso de dispositivos de ruido, bolas de pintura y proyectiles de goma para alejar a los animales de las zonas habitadas, según informó el Los Angeles Times. Las autoridades advierten que la disponibilidad constante de comida en áreas urbanas puede alterar el ciclo natural de hibernación, incrementando a su vez el riesgo de encuentros no deseados.

La singular aparición de Charlie sobre el hielo generó simpatía entre los habitantes y comerciantes de South Lake Tahoe, tanto que, según Murin, ya se contempla la posibilidad de convertir al oso en un símbolo publicitario local con la creación de camisetas alusivas.

Comportamiento del oso negro americano

Los osos negros evitan el
Los osos negros evitan el contacto con los humanos, aunque pueden acercarse a zonas pobladas si encuentran comida fácilmente. (AP)

El protagonista de la historia pertenece a la especie Ursus americanus, el carnívoro más común de Norteamérica. Según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), estos mamíferos se distinguen por su pelaje espeso y oscuro, su hocico prominente y sus orejas redondeadas. Los adultos miden entre 1.3 y 1.9 metros de largo y pesan de 60 a 300 kilogramos, aunque los machos más grandes pueden alcanzar los dos metros y 400 kilos.

De acuerdo con el IFAW, se trata de ejemplares omnívoros que poseen una dieta variada formada por “bayas, nueces, insectos, pequeños mamíferos, peces y plantas”. Gracias a esta diversidad alimentaria, desempeñan un papel importante en los ecosistemas boscosos, pues “ayudan a controlar las poblaciones de plantas y a dispersar semillas, lo cual es crucial para la regeneración forestal”.

A diferencia de otras especies más agresivas, los osos negros suelen ser solitarios y tímidos. De hecho, según el portal especializado Wildfire Informer, son los “más amigables” entre los osos norteamericanos, o al menos “los menos peligrosos”.

Las estadísticas al respecto demuestran que dichos ejemplares atacan en promedio a una persona por año en el continente americano, mientras que los pardos provocan alrededor de once ataques anuales.

Temas Relacionados

Oso negroOsosCaliforniaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Un conejo desechado entre la basura descubre la alegría de una nueva vida junto a dos inseparables compañeros

Rescatado al borde de la muerte, la atención médica y el apoyo de otros animales permitió al mamífero superar el trauma y disfrutar de una vida plena

Un conejo desechado entre la

El emotivo reencuentro de ‘Oruga’ y su madre: una cría de nutria marina perdida en la costa de California

El equipo de rescatistas consiguió reunir a la familia utilizando una técnica basada en la reproducción de sonidos grabados por altavoz

El emotivo reencuentro de ‘Oruga’

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

El campeón de la F1 encuentra equilibrio y cariño en sus compañeros de cuatro patas con los que comparte contenido que cautiva a sus seguidores

Checo Pérez y sus mascotas:

Caballo Knabstrupper: una raza danesa con el distintivo “complejo leopardo”

Reconocido por su longevidad y temperamento sensible, este equino se encuentra en peligro de extinción

Caballo Knabstrupper: una raza danesa

Makai y Tacoma, los delfines que limpiaron las aguas de un campo minado en la Guerra de Irak

Durante la invasión de 2003, la labor de estos mamíferos permitió el paso marítimo de ayuda humanitaria

Makai y Tacoma, los delfines
DEPORTES
Barracas Central empata contra Huracán

Barracas Central empata contra Huracán en un partido vital por la clasificación a la Sudamericana y los octavos del Clausura

Tras la derrota ante Suiza, cuándo volverán a jugar Las Guerreras en la Billie Jean King Cup

“Tristeza”: Neymar falló al intentar dos veces uno de sus lujos más famosos y desató una ola de reacciones en las redes

El contundente apoyo de Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto en la Fórmula 1: por qué vaticinó “una guerra Pelé-Maradona”

El descanso nocturno, el secreto para alcanzar y mantener el éxito en el alto rendimiento

TELESHOW
Ricardo Montaner abrió por primera

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

INFOBAE AMÉRICA

“Es autoritario y denuesta al

“Es autoritario y denuesta al que piensa distinto”: Jara lanzó duras críticas a Kast tras la primera vuelta en Chile

Los cuatro de Guayaquil: Fiscalía expuso las torturas de los militares a los niños

Netanyahu pidió que se “aplique todo el peso de la ley” tras los ataque de colonos israelíes en Belén

Familias ucranianas denunciaron la desaparición de los niños deportados a Rusia: “Los responsables rusos nos ignoran”

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?