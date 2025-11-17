Oso negro roba la atención en pista de hielo al debutar como el primer ‘patinador’ de la temporada

La imagen del mamífero deslizándose en la pista se viralizó rápidamente. (FB: Visit Heavenly Village Lake Tahoe)

La noche de inauguración de la pista de hielo en el centro comercial Shops at Heavenly Village, ubicado en la ciudad South Lake Tahoe, recibió la inesperada visita de un oso negro apodado Charlie por los residentes locales, quien se convirtió en el primer “patinador” de la temporada.

Apenas los empleados terminaron de preparar el área, el animal cruzó bajo las cuerdas de seguridad y se deslizó sobre la superficie, ignorando las restricciones. “Hoy es el día de la inauguración y sin duda aprovechó el hielo recién hecho… Fue el primero en dejar huella en nuestra pista de hielo”, relató Dreu Murin, portavoz del centro comercial, en declaraciones recogidas por el Los Ángeles Times.

El episodio no tardó en viralizarse, de hecho, la administración del centro comercial compartió la imagen del mamífero en su página de Facebook, donde la publicación sumó miles de “me gusta” y comentarios. “¡Parece que la temporada de deportes de invierno ha comenzado oficialmente!”, celebró la publicación.

Según Murin, los avistamientos de estos ejemplares en Heavenly Village se repiten cada otoño e inicio de invierno, cuando los animales buscan alimento antes de la llegada de la nieve. Aunque en los últimos años no se han registrado ataques en la zona, los encuentros entre humanos y osos forman parte de la vida cotidiana en South Lake Tahoe.

De acuerdo con Los Ángeles Times, el año pasado, un esquiador chocó accidentalmente con un osezno negro que cruzaba la pista, un incidente que fue grabado por otro deportista y que, afortunadamente, no dejó heridos.

El propio Charlie regresó al pueblo la noche siguiente, aunque en esa ocasión prefirió no repetir su incursión sobre el hielo. Murin explicó a la publicación citada que el animal probablemente se sintió atraído por el aroma de comida y basura en la zona.

Steve Searles, experto en osos y autor especializado en vida silvestre, señaló al mismo medio que la necesidad de alimento es el principal motivo de estos acercamientos: “Sin duda, el oso se siente atraído por la pista de hielo en busca de comida”, y añadió que, mientras no llegue el invierno, la aparición de estos visitantes seguirá siendo habitual.

Medidas de prevención en South Lake Tahoe

Es común ver osos negros en áreas urbanas de California, especialmente en ciudades y comunidades cercanas a zonas boscosas o silvestres. (Captura de pantalla/YouTube Ian Sawrey)

Ante la frecuencia de dichos encuentros, las autoridades han reforzado las medidas de prevención, entre ellas, el Departamento de Vida Silvestre de Nevada ha instado a los residentes a asegurar la basura durante el otoño y el invierno, advirtiendo que los depredadores pueden irrumpir en viviendas y comercios en busca de alimento.

Sumado a ello, el Departamento de Vida Silvestre de California implementó este año un programa de captura, marcaje y disuasión de osos en la región del lago Tahoe. Este plan incluye el uso de dispositivos de ruido, bolas de pintura y proyectiles de goma para alejar a los animales de las zonas habitadas, según informó el Los Angeles Times. Las autoridades advierten que la disponibilidad constante de comida en áreas urbanas puede alterar el ciclo natural de hibernación, incrementando a su vez el riesgo de encuentros no deseados.

La singular aparición de Charlie sobre el hielo generó simpatía entre los habitantes y comerciantes de South Lake Tahoe, tanto que, según Murin, ya se contempla la posibilidad de convertir al oso en un símbolo publicitario local con la creación de camisetas alusivas.

Comportamiento del oso negro americano

Los osos negros evitan el contacto con los humanos, aunque pueden acercarse a zonas pobladas si encuentran comida fácilmente. (AP)

El protagonista de la historia pertenece a la especie Ursus americanus, el carnívoro más común de Norteamérica. Según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), estos mamíferos se distinguen por su pelaje espeso y oscuro, su hocico prominente y sus orejas redondeadas. Los adultos miden entre 1.3 y 1.9 metros de largo y pesan de 60 a 300 kilogramos, aunque los machos más grandes pueden alcanzar los dos metros y 400 kilos.

De acuerdo con el IFAW, se trata de ejemplares omnívoros que poseen una dieta variada formada por “bayas, nueces, insectos, pequeños mamíferos, peces y plantas”. Gracias a esta diversidad alimentaria, desempeñan un papel importante en los ecosistemas boscosos, pues “ayudan a controlar las poblaciones de plantas y a dispersar semillas, lo cual es crucial para la regeneración forestal”.

A diferencia de otras especies más agresivas, los osos negros suelen ser solitarios y tímidos. De hecho, según el portal especializado Wildfire Informer, son los “más amigables” entre los osos norteamericanos, o al menos “los menos peligrosos”.

Las estadísticas al respecto demuestran que dichos ejemplares atacan en promedio a una persona por año en el continente americano, mientras que los pardos provocan alrededor de once ataques anuales.