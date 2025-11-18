Lucía Casani, octava expulsada de ‘OT 2025′, sobre Guillo Rist: “Él sentía que podía haber trabajado más, pero no me enfadé con él”

Lucía Casani en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

La novena gala de Operación Triunfo confirmó por qué esta edición se ha convertido en una de las más ajustadas y exigentes de los últimos años. En una noche marcada por actuaciones de alto nivel y por decisiones del jurado que sorprendieron al público, el concurso vivió su octava expulsión: Lucía Casani, que se enfrentaba por tercera vez al veredicto de la audiencia, cayó ante Guille Toledano, quien acumuló el 67% de los votos.

La gala arrancó, como es habitual, con una canción grupal llena de energía. Esta semana, los concursantes interpretaron Potra Salvaje junto a Isabel Aaiún, un número potente que llenó el escenario de coreografía y dinamismo. Pero el momento emocional de la noche llegó con la despedida de Lucía. Se marchaba dejando atrás a dos de sus grandes apoyos dentro de la Academia, Guille Toledano y Tinho, un vínculo que muchos seguidores han seguido de cerca en redes y directos.

Ya fuera de la Academia, la artista ha atendido a los medios para comentar su experiencia y su primera noche lejos del lugar que ha sido su hogar durante dos meses. En su conversación con los periodistas, entre los que se encontraba Infobae España, ha compartido sensaciones, miedos, aprendizajes y reflexiones sobre su paso por el concurso.

Al ser preguntada por la relación con sus compañeros más cercanos, la artista ha evocado la importancia de ese pequeño núcleo que ha formado con ellos dos: “Al principio hicimos un grupo muy bonito Salma, Tinho, Guille y yo. Y cuando se fue Salma, sí que nos unimos más porque sentíamos que necesitábamos ese apoyo. Al fin y al cabo somos muchas personas y congeniar con una o dos es muy complicado. Y decidimos como adoptarnos. ‘Estoy mal, voy a ti’, ese tipo de cariño”. Para ella, ese apoyo mutuo fue esencial para sobrevivir emocionalmente al ritmo de la Academia.

Guille Toledano y Lucía Casani en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

La cantante ha confesado que, tras tanto tiempo dentro del programa, la vuelta al exterior le resultó desconcertante. En sus palabras: “Estoy muy bien, muy contenta, con muchísimas ganas de empezar a trabajar. Pero la primera noche fuera ha sido muy rara. Después de dos meses, he sentido la cama fría. He sentido que no estaba en casa, porque te acostumbras un poco a esa rutina”.

Después de solo unas horas fuera del programa, todavía no ha tenido tiempo de adentrarse en las redes para conocer todo lo que se ha hablado sobre ella. “He visto muy poco, no he querido ver nada. Al principio me daba un poco de miedo, pero mi madre sí que me ha empezado a enseñar algún que otro vídeo, sobre todo memes”, ha explicado a los medios.

La alicantina se muestra muy serena tras la expulsión de este lunes: “Me sentí mucho más entera porque al final ya era la tercera nominación y sabía que me podía haber ido hace mucho más tiempo. También me daba mucha seguridad la persona con la que me tocó. Sé que no me voy en vano y se lo merecía muchísimo, porque Guille es una grandísima voz, una persona increíble y tengo muy claro que se quede o se vaya, para él todo va a ser bueno”.

Además, una de sus mayores luchas dentro de la Academia ha sido el síndrome del impostor y creerse su propio valor, algo que con el paso de los días consiguió lograr. "Yo tenía una misión en la que quería ser perfecta en todo y conforme iban pasando las semanas decía: ‘bueno, pero es que mira de donde vengo’. Para ti lo que puede ser horrible para otra persona es increíble. Era ponerlo todo en perspectiva", ha admitido.

Y reconoce que su mayor miedo era no mostrar su verdadero yo dentro del concurso. No obstante, sabe que ha dado su mejor versión: “Me daba un poco de miedo de que desde el exterior no me hubieran visto a mí misma. Pero fue empezar a hablar con mi madre y con mi papá y que me dijeran que me habían visto a mí completamente. Entonces estoy tranquila con todo mi proceso”.

El reencuentro con la audiencia

El pasado sábado, los concursantes tuvieron la oportunidad de salir al exterior a firmar discos a Madrid, Barcelona y Valencia. Ante esto, la joven no ha disimulado su emoción sobre lo vivido: “La firma de discos fue increíble y volvimos aquí con muchísima más fuerza. Vine y pensé: ‘Sé que si me voy, pero lo que me espera fuera va a ser también muy bonito’. De hecho, había mucha gente que te traía cartas, que te decía todo el rato que se sentía muy cómoda contigo, que te contaba su emoción desde fuera, sobre cómo la habías salvado en ese momento... Te contaban situaciones personales con las que te quedabas muy profundamente tocado, porque estando aquí dentro no eres consciente de la magnitud de tus actos y como influyen en las vidas de las personas”.

No obstante, su compañero Guillo protagonizó un momento incómodo con una fan por su enfado ante la nominación de Lucía. Esta encaró al concursante y le dijo que ella se encontraba en la cuerda floja por su culpa, algo que la cantante no tardó en desmentir. “Yo esa semana lo hablé mucho con él porque se sentía mal; porque pensaba que podía haber trabajado más, pero él tenía esas semanas en las que estás agobiado y presionado. Le dije que estuviera totalmente tranquilo porque es algo que se entiende. O sea, yo no me enfadé con él en ningún momento por nada. Yo no lo viví así, pero sí es verdad que desde fuera se puede malentender y se puede interpretar de una forma totalmente distinta, que es respetable también", ha confesado.

Lucía Casani en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).