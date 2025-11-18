Gala 9 de Operación Triunfo 2025: Lucia Casani octava expulsada y Guillo Rist y Téyou nominados

Gala 9 de OT (cuenta oficial OT)

La gala 9 de Operación Triunfo ha vuelto a demostrar este lunes por qué esta edición está siendo una de las más competitivas de los últimos años. En una noche marcada por el alto nivel vocal y por una de las nominaciones más sorprendentes hasta la fecha, el programa vivió la octava expulsión del concurso: Lucía Casani, que tras salvarse en dos ocasiones anteriores, no logró ganar esta vez a Guille Toledano, quien obtuvo el 67% de los votos del público.

La gala arrancó, como cada lunes, a las 22:00h con una potente actuación grupal de “Potra Salvaje”, en la que los concursantes compartieron escenario con Isabel Aaiún, llenando el plató de energía y coreografía.

Tras la actuación grupal, comenzaron los números individuales, con un único dúo formado por Olivia y Cristina, que el jurado valoró con especial exigencia. A estas alturas, cada detalle cuenta, y ellos mismos reconocieron que están examinando cada actuación “con lupa”.

La noche también estuvo marcada por el momento más emotivo: la despedida de Lucía con sus compañeros, sobre todo con Guille Toledano y Tinho, sus dos grandes apoyos dentro de la Academia.

Actuación grupal de la gala 9 de OT

Cristina, favorita de la semana

Tras la expulsión llegó la elección del favorito del público, que por penúltima vez en esta edición podía disfrutar de inmunidad. Con un 27% de los votos, Cristina fue la elegida para cruzar la pasarela directamente y evitar cualquier riesgo de nominación.

A ella se sumaron Guille Toledano, Tinho y Crespo, los tres concursantes que obtuvieron las valoraciones positivas del jurado gracias a sus actuaciones sólidas y bien defendidas.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Guillo, Téyou, Claudia y Olivia quedaron en el punto de mira del jurado. Abraham Mateo, al dirigirse a Claudia, reconoció su enorme entrega: “La actitud ha sido increíble, pero a estas alturas tenemos que ser muy exigentes y vocalmente sabemos que ha podido estar mejor.”

Leire Martínez fue clara con Guillo: “Eres el concursante que más ha arriesgado en tus actuaciones, pero esta no ha sido la mejor.”

Los profesores de la Academia decidieron salvar a Olivia, destacando “su evolución y porque se lo merece”. Los compañeros, por su parte, salvaron a Claudia.

De este modo, los dos nominados finales quedaron definidos: Téyou y Guillo Rist, dos de los más queridos por el público y por los propios profesores. “Nos jode que estéis ahí vosotros dos”, llegó a decir Leire Martínez, consciente de lo inesperado de la situación.

Una gala condicionada por las firmas de discos

Esta novena gala también estuvo marcada por las firmas de discos, que aunque dieron un extra de energía a los concursantes por su encuentro con los fans, también pasaron factura a sus voces. El cansancio físico y la exigencia vocal se hicieron notar en varias de las actuaciones de los triunfitos.

Ahora, el futuro de Téyou y Guillo está completamente en manos del público, quien decidirá cual de los dos podrá continuar en la Academia. Y en una edición tan ajustada, cualquier voto puede ser decisivo.