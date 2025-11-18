Reparto de temas de la gala 10 de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal con Pablo Alborán y canciones de Lady Gaga, Billie Eilish o Saiko

Repaso de gala 9 de 'OT 2025'. (YouTube)

Operación Triunfo 2025 está acercándose a su recta final. Tras la expulsión de Lucía Casani en la novena gala del formato, son ocho los concursantes que quedan en la Academia, con Guillo Rist y Téyou en zona de peligro para abandonar el programa el próximo lunes.

La entrega de esta semana estuvo marcada por las emociones posteriores a la esperada firma de discos, además de los estragos físicos que muchos de los participantes han sufrido tras esa salida al exterior, con evidentes problemas vocales a la hora de afrontar su actuación.

Con la vista puesta ya en la gala 10 y a falta de un mes para la gran final de la edición, los ‘triunfitos’ descubren este martes en el tradicional reparto de temas las canciones que tendrán que defender este lunes 24 de noviembre.

Reparto de temas de la gala 10 de ‘OT 2025′

Como cada martes, la directora y el subdirector de la Academia, Noemí Galera y Manu Guix, comunicarán a partir de las cuatro de la tarde el repertorio que sonará en la próxima gala del concurso de Prime Video.

Canción grupal: Saturno - Pablo Alborán

Guillo Rist (nominado): Abracadabra - Lady Gaga

Téyou (nominada): Je vole - Louane

Cristina (favorita): Uh Nana - Daniela Blasco

Olivia: At Last - Etta James

Claudia: Birds of a feather - Billie Eilish

Crespo: Cosas que no te dije - Saiko

Tinho: Tempestades de sal - Ses

Guille: Until I Found You - Stephen Sanchez

Además, Elena Gadel cantará la canción Lobo con las chicas de la Academia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

