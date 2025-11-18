España

Las fechas claves de la recta final de Operación Triunfo 2025: la final, la gira y las últimas expulsiones

Tras la expulsión de Lucía Casani, la academia se queda con tan solo 8 concursantes

Concursantes de 'Operación Triunfo 2025'
Concursantes de 'Operación Triunfo 2025' (PRIME VIDEO).

La decimotercera edición de Operación Triunfo está consiguiendo datos inesperados, tras la edición pasada muchos de los usuarios no esperaban volver a conectar con el formato en tan poco tiempo. Ayer, 17 de noviembre, Lucía Casani fue la expulsada con 67% de los votos. Guille Toledano, en cambio, se quedó para afrontar la recta final, con menos de un mes de concurso por delante. De los 18 que entraron en la academia ya quedan solamente ocho, de esos, 5 conseguirán ser finalistas.

En la gala 9 la favorita fue Cristina que gracias a su voto doble rescató a Claudia de la nominación y los profesores salvaron a Olivia. De cara a la gala 10, la expulsión será entre Guillo Rist y Téyou, ambos muy buenos amigos dentro del programa. Los dos fueron propuestos para abandonar la academia con dos actuaciones íntimas que no acabaron de convencer al jurado.

Ahora, en la recta final los concursantes ya han vivido la mayoría de los grandes momentos de la edición presentada por Chenoa. El anuncio de la gira con tres arenas en Madrid, Barcelona y Valencia. Mismas ciudades donde la semana pasada salieron a firmar la parte 1 del disco con sus mejores canciones. Los concursantes arrasaron con más de 8.700 asistentes entre las tres ciudades. Junto a esta experiencia y a estas alturas, el concurso afronta sus últimas semanas y esto es lo que sucederá de aquí a la final.

Dinámica y días claves

La semana que viene saldrán o Téyou o Guillo Rist, entonces solo quedarán siete concursantes. De esos siete, uno será el favorito de la semana pero no tendrá el privilegio habitual de cruzar la pasarela. Saldrán dos nominados y a partir de ahí la dinámica será diferente. En la gala 11, las valoraciones serán de forma numérica evaluando todo el concurso, progreso y evolución. Junto a la elección de los profesores tendremos los nombres de los finalistas que cantarán con tranquilidad en la gala de la semifinal. Ahí, tras la expulsión tendremos lo nombres definitivos de los 5 concursantes que competirán por ganar el 15 de diciembre.

El premio será entregado por Naiara, ganadora de la edición de 2023. Todo está muy reñido y la tensión está a flor de piel. Los días cruciales hasta que llegue la gala final son: los martes con los repartos de temas, los jueves y sábados con los pases de micros y los domingos con la célebre clase de interpretación, este año dada por La Dani. Los lunes a las 22:00 son las galas en directo en Amazon Prime Video y cada noche a las 20:00 hay un programa diario, presentado por Miriam Rodríguez.

Los planes de futuro

La gira comenzará en Madrid el 3 de julio de 2026 en el Movistar Arena, de momento solo hay dos fechas más pero se espera que estén ese verano por todo el país. Con un precio de 60,50 euros en pista y hasta los 200 en los sitios más privilegiados, las entradas ya están a la venta. Los más fanáticos esperan más fechas y una firma de discos con los expulsados como suele acostumbrar el formato.

Imagen de la 'Gala 1'
Imagen de la 'Gala 1' del concurso musical 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

El programa tratará de mantenerse activo desde la final en diciembre hasta los conciertos en verano, donde quizá ya se podrán escuchar algunos singles de los concursantes, que han estado componiendo y creando junto a gente del sector durante toda la edición. Lo que esperan muchos usuarios es un himno, un patrón y una costumbre a seguir por el programa.

Cada edición compone una canción grupal que suelen cantar en la recta final. Ahora ya que queda menos de un mes y los seguidores han ido viendo el proceso desde los castings, donde se presentaron alrededor de 12.000 aspirantes y ahora ya tan solo quedan 8. Tras esta impactante expulsión en la gala 9, el programa afronta una final llena de incertidumbre y con un nivel altísimo.

