El vínculo que une a Almudena Grandes con esta exconcursante de ‘Operación Triunfo’: “Le dije: ‘Almu, por favor, ponle mi nombre a un personaje’”

La escritora de novelas como ‘Los pacientes del doctor García’ era una amiga de la familia de la cantante

Hay amistades que atraviesan mundos que, a simple vista, parecen no tener contacto alguno. Por ejemplo, la industria literaria y el universo televisivo. Esto es el caso de la cantante María Escarmiento, exconcursante de Operación Triunfo 2018 y una de las escritoras más reconocidas en el panorama español, Almudena Grandes.

Ha sido durante el último episodio del pódcast La Pija y la Quinqui, que presentan Mariang Maturana y Carlos Peguer, donde la cantante ha explicado el vínculo que las une. “Yo, como sabrás, soy una persona Almudena Grandesca”, comenzó preguntando Mariang, que es una lectora voraz. “¿Es cierto que el personaje que se llama María en La madre de Frankestein es porque le rogaste a Almudena Grandes: ‘¿Quiero aparecer en tu novela?’”.

Es todo verídico“, confirmó en el programa estrenado el pasado domingo. “Mi madre era muy amiga de Almudena. Muy amigas. Y entonces, de una manera u otra, estoy conectada a cada episodio de la saga Episodios de una guerra interminable”, dijo. “Inés y la alegría (2010) está dedicado a mi madre. En El lector de Julio Verne (2012) sale mi casa, la dirección de mi casa. Y en Las tres bodas de Manolita (2014) aparece el nombre de mi abuelo, porque fue el último preso del Valle de los Caídos, Miguel Rodríguez. Yo lo estaba leyendo y me puse a llorar", añadió.

La cantante María Escarmiento, en un post de Instagram (@mariaescarmiento)

A partir de ahí, Escarmiento decidió pedir a Grandes aparecer también en una de sus novelas. “Yo le dije a Almu: ‘Por favor, ponle mi nombre a un personaje’, porque estábamos hablando con alguien que dijo: ‘¿Te acuerdas que le pusiste mi nombre a tal personaje?’ Y pensé: vale, pues quiero uno yo”.

Finalmente, la autora ganadora del Premio Nacional de Narrativa en 2018 accedió. La idea inicial era llamar al personaje María Villar, el nombre real de la intérprete. Sin embargo, en ese momento, ella acababa de salir de Operación Triunfo -para entonces se emitía en TVE- y el nombre se había hecho popular. “Me dijo: ‘Es un poco raro, porque María Villar acaba de estar en Operación Triunfo y esto es un libro de época’”. Finalmente, Grandes decidió usar el segundo apellido del padre de Escarmiento, y el personaje pasó a llamarse María Castejón en La madre de Frankenstein. “Para mí, que coincidiese Operación Triunfo con Almudena Grandes es como juntar un iPhone con una guillotina. Muy fuerte”, añadió Mariang.

Su madre, cineasta; su padre, compositor

Pero este no es el único vínculo que une a la cantante con el mundo de la cultura. Su madre es la cineasta y guionista Azucena Rodríguez, que este año ha presentado Almudena, un documental que rinde homenaje a la escritora, que falleció el pasado 2021 debido a un cáncer de colón. Rodróguez tmbién ha participado en películas como Entre rojas (1995), protagonizada Penélope Cruz, o Atlas de geografía humana (2007), e incluso entre 2017 y 2014 llegó a dirigir una treintena de episodios de Cuéntame como pasó.

Además, el padre de María es el compositor Francisco Villar Castejón -falleció en 2023- que escribió letras para artistas como Massiel, Germán Coppini o Víctor Manuel y Ana Belén, entre muchos otros. Su éxito más conocido es La Puerta de Alcalá, interpretada por estos dos últimos y una de las canciones más populares del cancionero español.

