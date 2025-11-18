España

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra acusa al PP gallego de “reventar” un operativo policial contra una ‘narcocasa’

La operación policial ha dejado 21 detenidos, de los que uno entrará en prisión, pese a ser todos los sospechosos multirreincidentes

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. / Europa Press

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra (Galicia), Abel Losada, ha exigido la “dimisión inmediata” de dos diputadas del Partido Popular y su presidenta local después de “reventar” un operativo policial contra una ‘narcocasa’ en Vigo, según ha informado Europa Press. “Dar la voz de alerta a los delincuentes no forma parte de lo que los ciudadanos entienden como el servicio público que deben prestar los políticos”, ha sentenciado Losada.

Este lunes, las diputadas Ana Vázquez e Irene Garrido y la presidenta local del PP, Luisa Sánchez, comparecían ante los medios de comunicación para denunciar los problemas de inseguridad generados en el barrio vigés de Cabral a raíz de una ‘narcocasa’ okupada. Acto seguido, el subdelegado del Gobierno se mostraba “escandalizado” por las palabras del PP que daban a conocer el operativo policial en marcha, el cual iba a culminar antes de terminar el año. Losada añadía que “cegados por sus ansias de hacer populismo”, las diputadas y la líder popular “han ido esta mañana a advertir a los narcotraficantes y han echado por tierra el trabajo acumulado durante los últimos meses de los agentes de la Comisaría de Vigo”.

Según ha subrayado el subdelegado, “los primeros perjudicados" por la “infame rueda de prensa” de los cargos del Partido Popular han sido los vecinos de Cabral". Además, ha censurado las declaraciones de las tres populares porque han “insultado” a los agentes de Policía al afirmar que no actúan en esa zona, ya que “es una falsedad documental”. Según publica la agencia de comunicación, “el PP demuestra su mala fe y su profundísimo desconocimiento con este tipo de denuncias”, y ha remarcado que la Policía Nacional “está realizando un trabajo magnífico contra los narcopisos”.

En relación con este caso, el subdelegado del Gobierno en la provincia gallega ha resumido los logros policiales conseguidos en este tema: la Policía ha entrado en 14 narco pisos y ha practicado 21 detenciones por tráfico de droga. “De aquí a fin de año tiene otros cuatro en ‘agenda’, entre los que estaba esta casa de Cabral”, ha añadido Losada. El subdelegado ha concluido que “lo que ha hecho el PP esta mañana en Vigo no es justificable, ni disculpable y debe purgarse con la dimisión”.

21 detenidos, pero solo una persona encarcelada

La operación que la Policía estaba llevando a cabo en Vigo ha finalizado con la detención de 21 personas, de las cuales solo una ha sido encarcelada. No obstante, y dado que se combina una serie de factores (indicios, reincidencia en la comisión del delito y posible acusación por delitos penados con más de dos años de cárcel), los acusados podrían haber ingresado en prisión si se hubiese finalizado la operación en marcha. “Creo que, como sociedad democrática, nos corresponde una reflexión serena, y respetando la separación de poderes, sobre el criterio judicial para enviar a los detenidos a prisión provisional”, ha afirmado Losada.

Tráiler de 'Fariña', la serie de Netflix, Bambú Producciones y Atresmedia que aborda el narcotráfico en Galicia.

En total, tan solo una persona está entre rejas de las 21 detenidas. Esta ha sido sorprendida con casi 100 gramos de heroína y más de 300 de marihuana. Mientras tanto, el resto de sospechosos, todos multirreincidentes, han quedado en libertad, mientras siguen investigados. “No es entendible que se haya detenido a 21 personas en narco pisos en Vigo y solo una haya ingresado en A Lama”, afirma Losada en referencia al centro penitenciario ubicado a poco más de 40 kilómetros de Vigo. “Cuando se pone a un narcotraficante en libertad, inmediatamente vuelve a las andadas y nuevamente hay que investigar durante meses para detenerlo”, ha continuado el subdelegado del Gobierno. Con ello, según Losada, se suele “incrementar la percepción ciudadana de impunidad”, ha criticado.

