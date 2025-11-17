La NFL ofreció a Rosalía el show del descanso en el Bernabéu, pero no aceptaron lo que pidió: “Le dijeron que estaba a nivel de Super Bowl”

Rosalía y el Santiago Bernabéu en su primer partido de la NFL. (EFE)

La NFL llenó este domingo el Santiago Bernabéu, 78.610 espectadores, para celebrar uno de los mayores acontecimientos deportivos que se recuerdan en España. Era solo el colofón de una semana en la que la liga de fútbol americano desembarcó en Madrid en el marco de una estrategia de expansión internacional. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders protagonizaron un disputado partido que tuvo que decidirse en la prórroga. Ganaron los ‘locales’ por 16-13.

Muchos apenas conocerán la NFL por la Super Bowl, la gran final. De ellos, no pocos por el show del descanso, que llama la atención por la rapidez con la que se monta y desmonta el escenario y el despliegue de las actuaciones, pero sobre todo por sus protagonistas, las mayores estrellas de la música. Para 2026, en Santa Clara, California, el artista elegido es Bad Bunny. La edición de 2025, con el rapero Kendrick Lamar, batió todos los récords de audiencia, con 127 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso del partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. (EFE/JuanJo Martín)

Bizarrap y Daddy Yankee no fueron la primera opción

Sabiendo esto, los organizadores del partido en Madrid trabajaron en ofrecer al público, el que se encontraba en el estadio y el que veía el partido por televisión, el mejor espectáculo una vez los jugadores entraran en el túnel de vestuarios. El marcador estaba en empate a 6 cuando llegó este momento. Se apagaron las luces y comenzaron las actuaciones, a cargo del argentino Bizarrap y el puertorriqueño Daddy Yankee. El primero hizo sonar sus conocidísimas sesiones junto a Quevedo y Shakira.

Pero no fueron la primera opción, o al menos no la única, desveló este domingo el periodista José Antonio Ponseti durante la transmisión del Miami Dolphins-Washington Commanders en Carrusel Deportivo, en la Cadena SER. Ponseti lleva varias décadas siguiendo la NFL y también contándola, ahora en el pódcast 100 Yardas. Llegado el descanso, con el foco en el show, reveló que los responsables del medio tiempo tantearon a Rosalía, que además por agenda habría encajado a la perfección.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

“A Rosalía le ofrecieron el show”

La catalana está presentando su nuevo disco, LUX, y de hecho ha pasado los últimos días en Madrid. Cierto que este domingo ya no se encontraba en España, sino en Nueva York, para acudir al programa de Jimmy Fallon. Entrevista más actuación: interpretó en directo La Perla, una de sus canciones más comentadas por sus alusiones, más bien disparos, a su expareja Rauw Alejandro. Pero seguramente no habría sido problema para ella retrasar esta aparición si el motivo era cantar en el primer partido jamás celebrado por la NFL en nuestro país.

Rosalía atronó en el Bernabéu. Berghain, la canción con la que presentó LUX al mundo, fue una de las que sonó para acompañar al público en la experiencia. Pero ella no estuvo, y hubo una razón para ello, relató Ponseti. “A Rosalía le ofrecieron el show, pero Rosalía, cuando habló con ellos y les dijo lo que quería, le dijo la NFL que estaba a nivel de Super Bowl y no de partido en Madrid”. No concretó el periodista si se ha tratado de una cuestión de dinero o bien de producción o escenografía. O si se trataba de ambas.

El Santiago Bernabéu se transforma para acoger el primer partido de la NFL en España.

“Vamos a cruzar los dedos”

Ponseti no ve precisamente este desacuerdo como una mala noticia: “Vamos a cruzar los dedos y no muy lejos en el tiempo... Sería un bombazo”. En efecto, se refiere a que Rosalía pudiera algún día estar en el lugar que ocuparon Shakira y Jennifer Lopez, Lady Gaga, Katy Perry, antes Beyoncé, y antes Madonna, y actuar en un descanso de la Super Bowl. La española, por cifras y repercusión, va camino de estar al menos en esa quiniela. Lo que se sabe ya con certeza es que la NFL la tiene en su radar.