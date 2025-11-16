Agencias

Zelenski confía en una "productiva" visita a España para reforzar la defensa ucraniana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha declarado convencido de que la visita que realizará este próximo martes a España redundará en el refuerzo de la defensa aérea de su país, escenario ahora mismo de una nueva campaña de ataques rusos particularmente centrados en su infraestructura energética.

"Llevamos preparándonos desde hace mucho tiempo y ahora podemos decir que la visita a España va a ser productiva", ha explicado Zelenski este domingo, inicio de una gira europea que arrancará en breve en Grecia y continuará el lunes en Francia.

En su mensaje, publicado en su cuenta de X, Zelenski ha descrito a España como "otro poderoso país que se unirá a nuestros aliados en las iniciativas que nos hacen falta de verdad", antes de incidir en que "las prioridades más importantes son los sistemas de defensa aérea y los misiles".

Zelenski, cabe recordar, será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, en la que será la segunda vez que el mandatario ucraniano visite Madrid de manera oficial tras el inicio de la invasión rusa en 2022. Ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

De momento y en cuestión de horas, Zelenski tratará con las autoridades griegas otra cuestión fundamental como es el suministro de gas y para ello quiere cerrar este mismo domingo en Atenas un acuerdo para la apertura de una ruta de suministro alternativa que sirva de apoyo a la amenazada producción interna.

Durante su visita a París el lunes, Zelenski firmará un acuerdo militar multidisciplinar "de carácter histórico" para "reforzar significativamente la aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades defensivas".

