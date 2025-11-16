Cayetano Rivera, pillado de nuevo incumpliendo las normas de seguridad vial: “Más de uno ha visto que no las cumple”

Cayetano Rivera en la corrida Homenaje a Paquirri en el marco del 40 aniversario de la trágica muerte del torero a 19 de Abril de 2025 en Zahara de los Atunes (España). (EUROPA PRESS).

La situación personal de Cayetano Rivera atraviesa uno de sus momentos más delicados. Apenas ha pasado una semana desde el aparatoso siniestro que sufrió el 9 de noviembre, cuando la furgoneta que conducía terminó estrellada contra dos palmeras a la entrada de su urbanización en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Aunque el vehículo quedó inutilizado, el torero salió ileso. Su abogado, Joaquín Moeckel, aseguró entonces que todo se había debido a un despiste mientras buscaba el mando del garaje. Pero el caso dio un giro cuando se filtró un informe policial en el que se recogía que el diestro se negó repetidamente a someterse a un test de alcoholemia.

Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer. Y en los últimos días, lejos de apaciguarse, ha vuelto a ampliarse tras la difusión de nuevas imágenes que lo muestran de nuevo tras el volante. Europa Press captó al torero saliendo de su domicilio, conduciendo otro vehículo y, ante la presencia de cámaras, optando por guardar silencio. Su reacción evitativa no fue lo que más llamó la atención: lo realmente significativo fue que circulaba sin el cinturón de seguridad.

En el vídeo se observa cómo recorre varios metros sin llevar el dispositivo abrochado y solo cuando advierte que está siendo grabado sube la ventanilla y lo coloca con rapidez. El gesto, tan evidente como incómodo, ha reavivado las críticas hacia su comportamiento al volante, especialmente después de un accidente tan reciente.

El asunto ha sido analizado en varios programas de televisión, donde diferentes voces han expresado su preocupación por la actitud del extorero. La periodista Gema López lamentó en Espejo Público que, pese al susto reciente, parece no haber modificado sus hábitos al volante. “Más de uno ha visto que no cumple todas las normas (...) Mal hecho está”, comentó. Otros colaboradores, como Sergio Pérez, pusieron el foco en las explicaciones “ambiguas” ofrecidas por su abogado, mientras que Alonso Caparrós mostró directamente inquietud por la deriva del diestro.

La situación, además, se enmarca en un contexto personal convulso para Cayetano. Tras despedirse de los ruedos el pasado 21 de septiembre en Écija, su entorno coincide en que no atravesaba su mejor momento anímico. Algunos de sus allegados describen a un hombre desmotivado y sin un rumbo claro desde que decidió colgar el traje de luces.

El accidente no ha sido el único episodio controvertido del año. Meses antes, fue detenido en un establecimiento de comida rápida en Madrid. En el informe policial se afirmaba que presentaba síntomas de embriaguez y que llegó a empujar a una empleada. El caso fue archivado esta semana por falta de pruebas, pero volvió a situarlo en titulares. La concatenación de incidentes ha generado inquietud en su círculo más próximo.

Una transición complicada hacia la vida fuera de los ruedos

Fuentes cercanas al torero aseguran que Cayetano atraviesa una fase de desorientación vital. Acostumbrado a un estilo de vida marcado por la disciplina del toreo —entrenamientos intensos, rutinas físicas exigentes, horarios irregulares—, la retirada lo ha dejado ante un escenario desconocido. Quienes lo conocen bien hablan de un “vacío” que intenta llenar buscando nuevos intereses, asesorado por amistades cercanas que tratan de acompañarlo en esta etapa de transición. Según la propia Eva González, su exmujer y madre de su hijo: “Él psicológicamente está bien. Cayetano es sensato. Los toreros son diferentes al resto de los mortales".

A ello se suma un año sentimentalmente complicado. Cinco meses antes de anunciar su despedida definitiva, rompió con la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien mantenía una relación desde hacía dos años. Aunque ambos mostraron cordialidad tras la ruptura, el desgaste personal habría sido profundo.

Mientras trata de recuperar estabilidad emocional, Cayetano explora posibles proyectos profesionales. En su entorno se habla de diversas opciones: desde involucrarse en el sector minero —tras conversaciones con el presidente de Paraguay, Santiago Peña— hasta seguir la estela de su hermano Francisco en la gestión de eventos taurinos.