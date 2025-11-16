España

Cayetano Rivera, pillado de nuevo incumpliendo las normas de seguridad vial: “Más de uno ha visto que no las cumple”

El extorero fue grabado por los medios de comunicación a la salida de su casa por el accidente sufrido en la noche del 9 de noviembre

Guardar
Cayetano Rivera en la corrida
Cayetano Rivera en la corrida Homenaje a Paquirri en el marco del 40 aniversario de la trágica muerte del torero a 19 de Abril de 2025 en Zahara de los Atunes (España). (EUROPA PRESS).

La situación personal de Cayetano Rivera atraviesa uno de sus momentos más delicados. Apenas ha pasado una semana desde el aparatoso siniestro que sufrió el 9 de noviembre, cuando la furgoneta que conducía terminó estrellada contra dos palmeras a la entrada de su urbanización en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Aunque el vehículo quedó inutilizado, el torero salió ileso. Su abogado, Joaquín Moeckel, aseguró entonces que todo se había debido a un despiste mientras buscaba el mando del garaje. Pero el caso dio un giro cuando se filtró un informe policial en el que se recogía que el diestro se negó repetidamente a someterse a un test de alcoholemia.

Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer. Y en los últimos días, lejos de apaciguarse, ha vuelto a ampliarse tras la difusión de nuevas imágenes que lo muestran de nuevo tras el volante. Europa Press captó al torero saliendo de su domicilio, conduciendo otro vehículo y, ante la presencia de cámaras, optando por guardar silencio. Su reacción evitativa no fue lo que más llamó la atención: lo realmente significativo fue que circulaba sin el cinturón de seguridad.

En el vídeo se observa cómo recorre varios metros sin llevar el dispositivo abrochado y solo cuando advierte que está siendo grabado sube la ventanilla y lo coloca con rapidez. El gesto, tan evidente como incómodo, ha reavivado las críticas hacia su comportamiento al volante, especialmente después de un accidente tan reciente.

Accidente de Cayetano Rivera en
Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

El asunto ha sido analizado en varios programas de televisión, donde diferentes voces han expresado su preocupación por la actitud del extorero. La periodista Gema López lamentó en Espejo Público que, pese al susto reciente, parece no haber modificado sus hábitos al volante. “Más de uno ha visto que no cumple todas las normas (...) Mal hecho está”, comentó. Otros colaboradores, como Sergio Pérez, pusieron el foco en las explicaciones “ambiguas” ofrecidas por su abogado, mientras que Alonso Caparrós mostró directamente inquietud por la deriva del diestro.

La situación, además, se enmarca en un contexto personal convulso para Cayetano. Tras despedirse de los ruedos el pasado 21 de septiembre en Écija, su entorno coincide en que no atravesaba su mejor momento anímico. Algunos de sus allegados describen a un hombre desmotivado y sin un rumbo claro desde que decidió colgar el traje de luces.

El accidente no ha sido el único episodio controvertido del año. Meses antes, fue detenido en un establecimiento de comida rápida en Madrid. En el informe policial se afirmaba que presentaba síntomas de embriaguez y que llegó a empujar a una empleada. El caso fue archivado esta semana por falta de pruebas, pero volvió a situarlo en titulares. La concatenación de incidentes ha generado inquietud en su círculo más próximo.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

Una transición complicada hacia la vida fuera de los ruedos

Fuentes cercanas al torero aseguran que Cayetano atraviesa una fase de desorientación vital. Acostumbrado a un estilo de vida marcado por la disciplina del toreo —entrenamientos intensos, rutinas físicas exigentes, horarios irregulares—, la retirada lo ha dejado ante un escenario desconocido. Quienes lo conocen bien hablan de un “vacío” que intenta llenar buscando nuevos intereses, asesorado por amistades cercanas que tratan de acompañarlo en esta etapa de transición. Según la propia Eva González, su exmujer y madre de su hijo: “Él psicológicamente está bien. Cayetano es sensato. Los toreros son diferentes al resto de los mortales".

A ello se suma un año sentimentalmente complicado. Cinco meses antes de anunciar su despedida definitiva, rompió con la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien mantenía una relación desde hacía dos años. Aunque ambos mostraron cordialidad tras la ruptura, el desgaste personal habría sido profundo.

Accidente de Cayetano Rivera en
Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

Mientras trata de recuperar estabilidad emocional, Cayetano explora posibles proyectos profesionales. En su entorno se habla de diversas opciones: desde involucrarse en el sector minero —tras conversaciones con el presidente de Paraguay, Santiago Peña— hasta seguir la estela de su hermano Francisco en la gestión de eventos taurinos.

Temas Relacionados

Cayetano RiveraCayetano Rivera OrdoñezFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

La cantidad que conviene apartar para asegurar la estabilidad económica dependerá de los gastos mensuales y los ingresos netos

Cuánto dinero tienes que ahorrar

Estrasburgo condena a España por el ingreso forzoso de un paciente en psiquiatría

El hombre fue admitido de manera involuntaria, sin tener acceso a un abogado

Estrasburgo condena a España por

La renovación del alquiler encara la mayor subida del año: el índice para la actualización de los contratos alcanza el 2,25%

Los inquilinos que firmaron antes de 2023 calcularán el incremento en el precio mensual de su vivienda con el IPC como referencia, que se sitúa en 3,1%

La renovación del alquiler encara

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Los pescadores catalanes alertan: podría faltar marisco en la mesa esta Navidad

Ya se han agotado los días de pesca de arrastre permitidos por la Unión Europea en el Mediterráneo, y las gambas y langostinos capturados pueden ser insuficientes

Los pescadores catalanes alertan: podría
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a Mercadona por despedir

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

ECONOMÍA

Cuánto dinero tienes que ahorrar

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

La renovación del alquiler encara la mayor subida del año: el índice para la actualización de los contratos alcanza el 2,25%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

DEPORTES

Islam Makhachev se convierte en

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”