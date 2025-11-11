El peor año de Cayetano Rivera: su ruptura con María Cerqueira, su retirada de los ruedos y sus problemas con la justicia

Eva Gonzalez, Cayetano Riera y María Cerqueira (INFOBAE ESPAÑA).

El 2025 no está siendo un año fácil para Cayetano Rivera. Lo que parecía una etapa de discreción y retiro de los focos mediáticos se ha transformado en una sucesión de episodios que han puesto en entredicho la imagen pública del torero. A la ruptura con la periodista portuguesa María Cerqueira Gomes y a su anunciada retirada de los ruedos, se suma ahora un nuevo sobresalto: un accidente de tráfico en Sevilla que ha vuelto a situarlo en el ojo del huracán.

El torero, de 48 años, hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez, volvía a ocupar titulares este lunes tras sufrir un aparatoso accidente en Alcalá de Guadaíra, cerca del Real Club de Golf de Sevilla, el domingo por la noche. Según las primeras informaciones, Cayetano conducía una furgoneta azul que terminó empotrada contra una glorieta ajardinada, arrancando una palmera de raíz. El siniestro tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche y, pese a la violencia del impacto, el diestro salió ileso gracias a la activación de los airbags.

El incidente, sin embargo, no ha estado exento de polémica. Testigos aseguraron que el conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Los agentes, alertados por los vecinos, acudieron al punto del choque y hallaron el vehículo vacío y con importantes daños. Poco después identificaron al propietario y acudieron a su domicilio, donde —según medios como ABC de Sevilla— Cayetano se habría negado a someterse a la prueba de alcoholemia. Los agentes percibieron en él síntomas compatibles con la ingesta de alcohol, lo que podría acarrearle una denuncia por desobediencia. No obstante, Rivera afirmó que no era él quien conducía la furgoneta en el momento del accidente, una versión que ha abierto nuevas líneas de investigación.

El lunes por la mañana, el propio torero se presentó voluntariamente en el cuartel de la policía local para declarar y dar más explicaciones sobre lo sucedido. Además, a la revista ¡Hola! explicó que como se produjo “a escasos metros de mi casa”, él decidió apartarse unos minutos “aturdido por el susto”, negando cualquier consumo de alcohol.

Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

Meses antes, en Madrid

Este episodio en Sevilla no ha sido el único tropiezo mediático del torero en los últimos meses. A comienzos de año, el hermano de Fran Rivera fue noticia por un altercado en un local de comida rápida en Madrid, que terminó con su detención por presunta resistencia a la autoridad. Y es que, según trascendió entonces, el torero se encontraba en el establecimiento junto a unos amigos cuando se produjo una discusión con los empleados. La situación escaló hasta que intervino la policía, y los agentes aseguraron que el diestro mostró una actitud desafiante al negarse a seguir las indicaciones. Tras ser trasladado a dependencias policiales, fue puesto en libertad pocas horas después.

Pocos días más tarde, Cayetano reaccionó mediante un comunicado oficial difundido por sus abogados. En él negaba haber agredido a ningún agente y pedía “responsabilidad” a los medios a la hora de tratar el caso. “Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado”, decía el texto. También subrayaba su “respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuya labor valoro y reconozco”.

El torero, que entonces suspendió algunos compromisos profesionales por las lesiones derivadas del forcejeo —entre ellas una fractura en la mano y contusiones en el pecho y glúteos—, aseguró sentirse víctima de una actuación “desproporcionada” y presentó una denuncia por detención ilegal a través de su abogado, Joaquín Moeckel.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

Inestabilidad profesional y sentimental

Por otro lado, después de anunciar a finales del pasado año que esta sería su última temporada en los ruedos, su despedida del mundo del toreo no está siendo como él esperaba. En agosto Cayetano tuvo que cancelar in extremis una corrida por una contusión de entrenamiento de segundo dedo del pie izquierdo. Un hecho que lo ha metido en un círculo de malestar.

No obstante, su adiós en la plaza de La Maestraza de Sevilla sí que consiguió cumplir con sus expectativas. Un día cargado de emociones para el diestro, que toreó ante un público entregado y consciente de que presenciaba el adiós de una figura emblemática. “Feliz y triste, las dos cosas, como es normal en una despedida”, confesó. Además, no estuvo solo. En los tendidos se encontraban familiares y amigos que no quisieron faltar a la cita: José María Michavila y Alejandra Salinas, Cayetano Martínez de Irujo, el Padre Apeles y su tío Antonio Rivera, entre otros.

Su sobrina Tana Rivera acudió acompañada de su pareja, Manuel Vega, y su hermano Curro, brindándole su apoyo incondicional. La sorpresa de la tarde fue la presencia de su hermano Kiko Rivera, que acudió para respaldarlo en un gesto de reconciliación pública. Aunque no se vio a Francisco Rivera, el propio Cayetano aseguró después que su hermano mayor también había asistido, aunque “os lo habéis perdido”, comentó con una sonrisa.

Pero, apenas unos días antes de su retirada definitiva de los ruedos, trascendía una noticia que sacudía su vida privada: su ruptura con la periodista portuguesa María Cerqueira Gomes, con quien mantenía una relación desde 2023. La revista ¡Hola! fue la encargada de confirmar el final de esta historia que, durante dos años, había unido a dos figuras mediáticas a pesar de la distancia. Según el citado medio, la separación se produjo de mutuo acuerdo y sin terceras personas implicadas. “No ha habido celos ni conflictos, simplemente la distancia ha hecho imposible continuar”, aseguraban fuentes cercanas a la pareja.

María Cerqueira y Cayetano Rivera en una imagen de archivo, 2024. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Su relación, discreta en los primeros meses, se hizo pública en septiembre del pasado año, cuando ambos posaron juntos en el estreno del documental de María en Oporto. Desde entonces, se mostraron cómplices y enamorados en actos y redes sociales. Las familias también se habían integrado: Lucía Rivera, hija de Cayetano y Blanca Romero, llegó a referirse a Kika Cerqueira, la hija mayor de María, como “una hermana”. Todo apuntaba a un futuro estable.

Sin embargo, el desgaste de la distancia —ella vive en Lisboa y él, entre Ronda y Sevilla— terminó por hacer mella. Las últimas imágenes juntos datan de enero, durante la celebración del cumpleaños del diestro en la capital andaluza. Poco después, la pareja comenzó a pasar más tiempo separada: ella viajó a Brasil durante la Semana Santa, mientras Cayetano se refugió con su hijo en El Recreo de San Cayetano, la finca familiar de Ronda. Desde entonces, no se les volvió a ver juntos.

El cúmulo de incidentes ha generado inquietud entre sus familiares y amigos. Según su entorno, el torero atraviesa un periodo de inestabilidad emocional marcado por la soledad y un cambio de círculo social que no ha pasado inadvertido. “Ha roto con su entorno de siempre y se está rodeando de personas que no le hacen bien”, aseguraba el colaborador televisivo Cristóbal Soria en Espejo Público este lunes.