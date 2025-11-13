¿Cuánto le costará el accidente de Cayetano Rivera?: los expertos cifran los destrozos en más de 30.000 euros

Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

El nombre de Cayetano Rivera vuelve a ocupar titulares por un nuevo incidente que amenaza con alterar su vida una vez más. El torero, que hace poco había decidido alejarse del foco mediático, protagonizó un accidente de tráfico en las inmediaciones del Real Club de Golf de Sevilla, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, el pasado domingo. Aunque el suceso no ha dejado heridos, sus consecuencias —tanto económicas como legales— podrían ser más serias de lo que parece.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, aunque se conocieron en la mañana del lunes, cuando el diestro perdió el control de la furgoneta azul que conducía y acabó empotrándose contra una glorieta ajardinada, arrancando de raíz una palmera. El impacto se produjo poco antes de las 21:00 horas y, pese a la violencia del golpe, Cayetano salió ileso gracias al despliegue automático de los airbags, según confirmaron fuentes policiales.

Sin embargo, el verdadero revuelo comenzó después del accidente. Testigos presenciales aseguraron que el conductor abandonó el lugar antes de la llegada de los agentes, lo que llevó a que tanto la Guardia Civil como la Policía Local se desplazaran al punto del siniestro poco antes de la medianoche. Allí encontraron el vehículo completamente destrozado y sin nadie en su interior.

Tras identificar la matrícula, los agentes comprobaron que la furgoneta pertenecía al hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez. Horas más tarde, ya de madrugada, se personaron en su domicilio para solicitar explicaciones y practicar la prueba de alcoholemia. El torero se habría negado a realizar el test, un gesto que ha sido interpretado como una falta de colaboración y que podría derivar en una denuncia por desobediencia, aunque no se ordenó su detención.

Una factura que podría superar los 35.000 euros

Más allá del debate sobre lo ocurrido, los expertos han comenzado a poner cifras a los daños materiales. Según un informe presentado en el programa El tiempo justo de Telecinco, la reparación de la furgoneta y los destrozos urbanos podría costar entre 20.000 y 35.000 euros.

La perito forense Miryam Moya explicó que el coste se dispara “por la estructura y la electrónica” del vehículo, un modelo de alta gama cuyas piezas tienen precios significativamente más elevados que los de un coche convencional. Además, la experta destacó la ausencia de marcas de frenado, lo que sugiere “una distracción prolongada o una alteración de las capacidades del conductor”.

El análisis del impacto indica que el vehículo circulaba entre 70 y 80 kilómetros por hora, en una vía con un límite de 30. De confirmarse esa hipótesis, Cayetano podría enfrentarse a una sanción económica considerable y a la posibilidad de que el seguro reclame el importe abonado por los daños, en caso de comprobarse que hubo conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol. A ello habría que sumar el valor de la palmera arrancada por el golpe, estimada en unos 2.500 euros, que también se le repercutiría al conductor responsable.

La versión del torero: “Ni positivo ni nada”

Al día siguiente, Cayetano Rivera acudió por su cuenta al cuartel de la Policía Local para prestar declaración y ofrecer su versión de los hechos. Según fuentes de su entorno recogidas por los medios del corazón, el torero insistió en que no era él quien conducía el vehículo en el momento del choque, una afirmación que ha abierto una nueva línea de investigación.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, el diestro quiso restar importancia al accidente y desmentir categóricamente haber dado positivo en alcohol. “Todo bien”, aseguró, añadiendo: “Increíble que periodistas se inventen que di positivo. ¡Qué hartura!”. Rivera explicó que el accidente se produjo “a escasos metros” de su casa y que, tras el golpe, se encontraba aturdido y prefirió alejarse unos minutos para tranquilizarse. “Fue simplemente una rotonda. Ni positivo ni nada”, zanjó, tratando de rebajar la tensión mediática.

Aun así, los programas Vamos a ver y Espejo Público han ofrecido versiones contradictorias. Algunos testigos aseguran haberle visto bebiendo durante la tarde en un establecimiento cercano al lugar del siniestro. Desde su entorno, sin embargo, descartan cualquier consumo de alcohol y se apunta a una distracción con el móvil o un exceso de velocidad como las causas más probables del accidente.

