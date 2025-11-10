España

Cayetano Rivera se habría dado a la fuga, pero afirma que no fue él quien conducía el coche: “Vino la policía a mi casa, sí”

Comienzan a esclarecerse algunos detalles del siniestro sucedido en la noche del domingo en la localidad sevillana

Guardar
Cayetano Rivera y el accidente
Cayetano Rivera y el accidente de coche en Sevilla (INFOBAE ESPAÑA).

Este lunes, el mundo del corazón se ha despertado con una impactante noticia que ha alarmado a todo el entorno de Cayetano Rivera. El diestro fue víctima en la noche del domingo de un accidente de coche en las cercanías del Real Club de Golf de Sevilla, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, y, poco a poco, empezamos a conocer algunos detalles de lo sucedido. El torero, que conducía una furgoneta azul, perdió el control del vehículo alrededor de las 21:00 horas y terminó colisionando contra una glorieta ajardinada, arrancando una palmera de raíz.

Pese a la violencia del impacto, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez salió ileso, según han confirmado fuentes policiales. Los airbags del vehículo se activaron de inmediato, evitando consecuencias físicas graves. Lo ocurrido, sin embargo, ha generado un amplio revuelo por las circunstancias que rodearon el accidente y las versiones contradictorias que se han difundido desde entonces.

De acuerdo con varios testigos, tras el choque, el conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Vecinos de la zona alertaron a la Guardia Civil y a la policía local, que acudieron poco antes de la medianoche al punto del siniestro. Al llegar, encontraron la furgoneta sin ocupantes en su interior y con evidentes daños en la parte delantera.

Según ha revelado el programa El Programa de Ana Rosa, los agentes iniciaron una rápida investigación para identificar al propietario del vehículo, descubriendo que pertenecía a Cayetano Rivera. Horas después, ya pasada la medianoche, los agentes se desplazaron hasta su domicilio para solicitarle explicaciones y someterle a la prueba de alcoholemia, pero supuestamente el torero se negó a realizarla.

Accidente de Cayetano Rivera en
Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

Fuentes citadas por ABC de Sevilla señalan que al parecer los agentes habrían percibido en él síntomas de embriaguez, motivo por el cual propusieron denunciarle por un presunto delito de desobediencia, aunque no se procedió a su detención.

La situación dio un nuevo giro cuando, este lunes, Cayetano ha acudido por su cuenta al cuartel de la policía local para prestar declaración. Según el citado medio, el torero habría asegurado que no era él quien conducía el vehículo en el momento del impacto, sino otra persona. Esta afirmación abre una nueva línea de investigación, mientras los agentes tratan de esclarecer lo ocurrido y confirmar las distintas versiones.

Programas como Vamos a ver y Espejo Público han aportado más detalles sobre la noche del accidente. Algunos testigos aseguran haber visto al torero bebiendo durante la tarde en un establecimiento cercano al lugar del siniestro. Sin embargo, desde el entorno del diestro se descarta esta versión y se apunta a un posible despiste con el teléfono móvil o incluso al exceso de velocidad como causas probables del choque. Pero, por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y analizan los restos materiales y posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Accidente de Cayetano Rivera en
Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

Las palabras de Cayetano Rivera

Hace unos minutos, el hijo de Paquirri ha concedido sus primeras declaraciones a la revista ¡Hola!, donde ha restado gravedad al incidente y ha desmentido rotundamente haber dado positivo en alcoholemia. “Todo bien”, ha firmado al ser preguntado por su estado de salud. En cuanto a las informaciones publicadas sobre su negativa a someterse al test, ha sido tajante: “Increíble que periodistas se inventen que di positivo. ¡Qué hartura!”.

Rivera ha explicado que efectivamente “vino la policía, sí, porque fue en la entrada a mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa”. Ha relatado que, tras el golpe, se encontraba “aturdido” y que decidió apartarse unos minutos para recuperarse del susto. “Fue simplemente una rotonda”, ha afirmado, para confirmar “Ni positivo ni nada”, tratando de rebajar la tensión mediática.

Este incidente llega después de que el torero hubiera intentado mantener un perfil discreto. No obstante, en los últimos meses ya había sido noticia por otro episodio en Madrid, cuando protagonizó un altercado en un local de comida rápida que acabó con su detención por presunta resistencia a la autoridad y claros signos de embriaguez.

Temas Relacionados

Cayetano RiveraCayetano Rivera OrdoñezFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

Una cotización incorrecta afecta al acceso a prestaciones sociales, al cobro del paro y a la cuantía de la jubilación

Así puedes comprobar si tu

El método japonés para aliviar el dolor de espalda: solo necesitas una toalla y cinco minutos

Es un truco muy sencillo para relajar la zona lumbar

El método japonés para aliviar

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

El Ejecutivo andaluz continúa la renovación en la cúpula sanitaria después de los errores en el programa de detección precoz del cáncer

Nuevo cese en el Gobierno

Libros de Amazon España más populares para regalar este 10 de noviembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más

¿Cuál es la diferencia entre una serpiente de coral y una falsa coral?: colores, ojos y veneno

El mimetismo batesiano permite que especies inofensivas adopten la apariencia de las venenosas

¿Cuál es la diferencia entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo cese en el Gobierno

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

Miguel Ángel Rodríguez se equivocó al citar una ley para fundamentar su versión como testigo en el juicio contra el fiscal general

El PP de Feijóo aventajaría al PSOE en 41 escaños y podría gobernar en solitario si Vox se abstiene, según una encuesta de SocioMétrica

ECONOMÍA

Así puedes comprobar si tu

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 11 de noviembre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

El fondo Apollo se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid con una inversión histórica y promete “reforzar la posición del club”

Carlos Cuerpo insiste en que el Gobierno no da por perdida la aprobación de los Presupuestos pese a la ruptura con Junts: “Seguimos negociándolos”

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos