Cayetano Rivera se habría dado a la fuga, pero afirma que no fue él quien conducía el coche: “Vino la policía a mi casa, sí”

Cayetano Rivera y el accidente de coche en Sevilla (INFOBAE ESPAÑA).

Este lunes, el mundo del corazón se ha despertado con una impactante noticia que ha alarmado a todo el entorno de Cayetano Rivera. El diestro fue víctima en la noche del domingo de un accidente de coche en las cercanías del Real Club de Golf de Sevilla, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, y, poco a poco, empezamos a conocer algunos detalles de lo sucedido. El torero, que conducía una furgoneta azul, perdió el control del vehículo alrededor de las 21:00 horas y terminó colisionando contra una glorieta ajardinada, arrancando una palmera de raíz.

Pese a la violencia del impacto, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez salió ileso, según han confirmado fuentes policiales. Los airbags del vehículo se activaron de inmediato, evitando consecuencias físicas graves. Lo ocurrido, sin embargo, ha generado un amplio revuelo por las circunstancias que rodearon el accidente y las versiones contradictorias que se han difundido desde entonces.

De acuerdo con varios testigos, tras el choque, el conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Vecinos de la zona alertaron a la Guardia Civil y a la policía local, que acudieron poco antes de la medianoche al punto del siniestro. Al llegar, encontraron la furgoneta sin ocupantes en su interior y con evidentes daños en la parte delantera.

Según ha revelado el programa El Programa de Ana Rosa, los agentes iniciaron una rápida investigación para identificar al propietario del vehículo, descubriendo que pertenecía a Cayetano Rivera. Horas después, ya pasada la medianoche, los agentes se desplazaron hasta su domicilio para solicitarle explicaciones y someterle a la prueba de alcoholemia, pero supuestamente el torero se negó a realizarla.

Accidente de Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (BOMBEROS ALCALÁ DE GUADAÍRA).

Fuentes citadas por ABC de Sevilla señalan que al parecer los agentes habrían percibido en él síntomas de embriaguez, motivo por el cual propusieron denunciarle por un presunto delito de desobediencia, aunque no se procedió a su detención.

La situación dio un nuevo giro cuando, este lunes, Cayetano ha acudido por su cuenta al cuartel de la policía local para prestar declaración. Según el citado medio, el torero habría asegurado que no era él quien conducía el vehículo en el momento del impacto, sino otra persona. Esta afirmación abre una nueva línea de investigación, mientras los agentes tratan de esclarecer lo ocurrido y confirmar las distintas versiones.

Programas como Vamos a ver y Espejo Público han aportado más detalles sobre la noche del accidente. Algunos testigos aseguran haber visto al torero bebiendo durante la tarde en un establecimiento cercano al lugar del siniestro. Sin embargo, desde el entorno del diestro se descarta esta versión y se apunta a un posible despiste con el teléfono móvil o incluso al exceso de velocidad como causas probables del choque. Pero, por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y analizan los restos materiales y posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Las palabras de Cayetano Rivera

Hace unos minutos, el hijo de Paquirri ha concedido sus primeras declaraciones a la revista ¡Hola!, donde ha restado gravedad al incidente y ha desmentido rotundamente haber dado positivo en alcoholemia. “Todo bien”, ha firmado al ser preguntado por su estado de salud. En cuanto a las informaciones publicadas sobre su negativa a someterse al test, ha sido tajante: “Increíble que periodistas se inventen que di positivo. ¡Qué hartura!”.

Rivera ha explicado que efectivamente “vino la policía, sí, porque fue en la entrada a mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa”. Ha relatado que, tras el golpe, se encontraba “aturdido” y que decidió apartarse unos minutos para recuperarse del susto. “Fue simplemente una rotonda”, ha afirmado, para confirmar “Ni positivo ni nada”, tratando de rebajar la tensión mediática.

Este incidente llega después de que el torero hubiera intentado mantener un perfil discreto. No obstante, en los últimos meses ya había sido noticia por otro episodio en Madrid, cuando protagonizó un altercado en un local de comida rápida que acabó con su detención por presunta resistencia a la autoridad y claros signos de embriaguez.