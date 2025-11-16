España

Blanca Romero se moja sobre el accidente de Cayetano Rivera en ‘Bailando con las estrellas’: “A mí me mola más esta versión macarra de Caye”

La exmujer del torero disputó un duelo contra Manu Tenorio en la última entrega de ‘Bailando con las estrellas’

Guardar
Jessica Bueno en 'Bailando con
Jessica Bueno en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Bailando con las estrellas se ha instalado ya en el plató de Telecinco, y la última gala volvió a demostrar por qué esta edición está siendo una de las más intensas del formato. Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza al frente del programa, la noche combinó sorpresas, despedidas, confesiones inesperadas y una pista de baile que estuvo más cargada de simbolismo que nunca. Hubo expulsión, nuevos nominados, proclamación de semifinalistas y un retorno muy celebrado: el de Jessica Bueno, que reapareció tras su paso por Supervivientes All Stars 2.

La modelo regresó a la televisión en calidad de invitada especial, dispuesta a asumir un desafío completamente distinto al de la supervivencia. Aunque reconoció que pisar el escenario le generaba “más nervio que ilusión”, por su carácter tímido y por la presión que siente cuando su familia la anima a hacerlo bien, Jessica decidió entregarse por completo.

Su actuación, una salsa con pasos acrobáticos incluidos, sorprendió tanto al público como al jurado. Pelayo Díaz la felicitó por su arrojo; Inmaculada Casal calificó de “valiente” su actitud, y Julia Gómez Cora destacó la seguridad que transmitió pese a los nervios confesados. Conmovida, Jessica agradeció el apoyo del equipo y no descartó volver al concurso en una futura edición si la producción se lo propusiera.

Anabel Pantoja en 'Bailando con
Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

El momento más sentimental llegó de la mano de Anabel Pantoja. Un día después de la entrevista de su primo Kiko Rivera, la concursante quiso dedicar su baile a las dos personas que considera su refugio: su pareja David y su hija. Entre lágrimas, explicó que son ellos quienes la animan cada semana y quienes han convertido esta experiencia televisiva en un impulso personal.

Además del componente emocional, Anabel volvió a defender su presencia en el concurso con una actitud liberadora. Interpretó Crazy in Love de Beyoncé, dejando atrás complejos y reivindicando su figura: “Si tengo curvas, las voy a lucir”, señaló en uno de los ensayos emitidos.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Blanca Romero: polémicas, sinceridad y duelo final

La actriz vivió una noche particularmente intensa. No solo se jugaba su continuidad en el programa, sino que además estuvo en el foco mediático por dos motivos: su salida del grupo de WhatsApp de concursantes y su comentario sobre el reciente accidente de tráfico de Cayetano Rivera.

Con respecto al chat, Blanca explicó que decidió abandonarlo porque no quiere formar parte de grupos en los que se siente presionada o juzgada. También se defendió ante las críticas sobre su supuesto “poco trabajo” en los ensayos: recordó que, con 50 años y doble baile semanal, está dando más de sí de lo que mucha gente imagina.

Su referencia al accidente de su exmarido fue directa pero en tono distendido. Aseguró que no ha hablado con él, pero restó dramatismo al incidente con un comentario irónico sobre las palmeras y los robles. Incluso afirmó: “A mí me mola más esta versión de Caye, esta versión macarra”. Por último, Blanca tuvo además que enfrentarse al último baile de la noche junto a Manu Tenorio, con quien disputó el duelo que decidiría quién continuaba en el concurso.

Blanca Romero en 'Bailando con
Blanca Romero en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Tensión entre Jesús Vázquez y Manu Tenorio

El cantante vivía su segunda nominación consecutiva y llegaba con molestias en el tobillo, tal y como había compartido en sus redes sociales. El clima se tensó cuando, durante la valoración previa al duelo final, surgió un malentendido entre Jesús Vázquez y Manu. El presentador aclaró después que únicamente comentaba lo que sus compañeros decían en un vídeo, y ambos acabaron zanjando la situación con disculpas mutuas.

Finalmente, el jurado optó de manera unánime por salvar a Blanca Romero. Manu Tenorio quedó expulsado a las puertas de la semifinal. Muy emocionado, agradeció la oportunidad y aseguró que el programa había supuesto “una terapia” en un momento complicado de su vida.

Con la expulsión resuelta, el programa anunció a las nuevas parejas en riesgo: Tania Medina y Nona Sobo. La noticia dejó helado al plató, ya que ambas habían sido consideradas durante semanas como aspirantes firmes al triunfo. Una de ellas abandonará el concurso en la próxima gala.

Temas Relacionados

Bailando con estrellasTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Respirar incienso puede ser peor para la salud de lo que creemos, según una arquitecta: “Liberan tóxicos que terminan en nuestros pulmones”

El humo de este producto contiene óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, formaldehído y compuestos aromáticos policíclicos, todos ellos potencialmente cancerígenos

Respirar incienso puede ser peor

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la

Cambio de tiempo: la Aemet alerta del frío intenso que llega tras la borrasca Claudia con mínimas bajo cero y máximas por debajo de 10ºC

El organismo meteorológico prevé un marcado descenso de temperaturas, que estarán por debajo de lo normal, y heladas nocturnas en la mitad norte y centro peninsular durante la próxima semana

Cambio de tiempo: la Aemet

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre

Jordi Pujol, ingresado en el

Un hombre que gana 700 euros y le pasa 300 a su hija pide dejar de pagar la pensión de alimentos porque sufre una discapacidad tras un accidente y ha tenido otra niña

Los jueces decidieron bajar la cuota mensual de 300 a 200 euros durante un año, y tras ese periodo la ayuda cesará

Un hombre que gana 700
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multa de 270 euros para

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”