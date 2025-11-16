Blanca Romero se moja sobre el accidente de Cayetano Rivera en ‘Bailando con las estrellas’: “A mí me mola más esta versión macarra de Caye”

Jessica Bueno en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Bailando con las estrellas se ha instalado ya en el plató de Telecinco, y la última gala volvió a demostrar por qué esta edición está siendo una de las más intensas del formato. Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza al frente del programa, la noche combinó sorpresas, despedidas, confesiones inesperadas y una pista de baile que estuvo más cargada de simbolismo que nunca. Hubo expulsión, nuevos nominados, proclamación de semifinalistas y un retorno muy celebrado: el de Jessica Bueno, que reapareció tras su paso por Supervivientes All Stars 2.

La modelo regresó a la televisión en calidad de invitada especial, dispuesta a asumir un desafío completamente distinto al de la supervivencia. Aunque reconoció que pisar el escenario le generaba “más nervio que ilusión”, por su carácter tímido y por la presión que siente cuando su familia la anima a hacerlo bien, Jessica decidió entregarse por completo.

Su actuación, una salsa con pasos acrobáticos incluidos, sorprendió tanto al público como al jurado. Pelayo Díaz la felicitó por su arrojo; Inmaculada Casal calificó de “valiente” su actitud, y Julia Gómez Cora destacó la seguridad que transmitió pese a los nervios confesados. Conmovida, Jessica agradeció el apoyo del equipo y no descartó volver al concurso en una futura edición si la producción se lo propusiera.

Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

El momento más sentimental llegó de la mano de Anabel Pantoja. Un día después de la entrevista de su primo Kiko Rivera, la concursante quiso dedicar su baile a las dos personas que considera su refugio: su pareja David y su hija. Entre lágrimas, explicó que son ellos quienes la animan cada semana y quienes han convertido esta experiencia televisiva en un impulso personal.

Además del componente emocional, Anabel volvió a defender su presencia en el concurso con una actitud liberadora. Interpretó Crazy in Love de Beyoncé, dejando atrás complejos y reivindicando su figura: “Si tengo curvas, las voy a lucir”, señaló en uno de los ensayos emitidos.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Blanca Romero: polémicas, sinceridad y duelo final

La actriz vivió una noche particularmente intensa. No solo se jugaba su continuidad en el programa, sino que además estuvo en el foco mediático por dos motivos: su salida del grupo de WhatsApp de concursantes y su comentario sobre el reciente accidente de tráfico de Cayetano Rivera.

Con respecto al chat, Blanca explicó que decidió abandonarlo porque no quiere formar parte de grupos en los que se siente presionada o juzgada. También se defendió ante las críticas sobre su supuesto “poco trabajo” en los ensayos: recordó que, con 50 años y doble baile semanal, está dando más de sí de lo que mucha gente imagina.

Su referencia al accidente de su exmarido fue directa pero en tono distendido. Aseguró que no ha hablado con él, pero restó dramatismo al incidente con un comentario irónico sobre las palmeras y los robles. Incluso afirmó: “A mí me mola más esta versión de Caye, esta versión macarra”. Por último, Blanca tuvo además que enfrentarse al último baile de la noche junto a Manu Tenorio, con quien disputó el duelo que decidiría quién continuaba en el concurso.

Blanca Romero en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Tensión entre Jesús Vázquez y Manu Tenorio

El cantante vivía su segunda nominación consecutiva y llegaba con molestias en el tobillo, tal y como había compartido en sus redes sociales. El clima se tensó cuando, durante la valoración previa al duelo final, surgió un malentendido entre Jesús Vázquez y Manu. El presentador aclaró después que únicamente comentaba lo que sus compañeros decían en un vídeo, y ambos acabaron zanjando la situación con disculpas mutuas.

Finalmente, el jurado optó de manera unánime por salvar a Blanca Romero. Manu Tenorio quedó expulsado a las puertas de la semifinal. Muy emocionado, agradeció la oportunidad y aseguró que el programa había supuesto “una terapia” en un momento complicado de su vida.

Con la expulsión resuelta, el programa anunció a las nuevas parejas en riesgo: Tania Medina y Nona Sobo. La noticia dejó helado al plató, ya que ambas habían sido consideradas durante semanas como aspirantes firmes al triunfo. Una de ellas abandonará el concurso en la próxima gala.