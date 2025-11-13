Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa máxima estará aún más cara y la mínima bajara este 14 de noviembre

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Jornada de contrastes para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) publicará los precios de la luz para este viernes 14 de noviembre de 2025.

Mientras la tarifa más alta registró un aumento de siete euros, el precio más bajo sufrió un recorte de ocho euros para este cierre de semana.

Por su parte la tarifa promedio se mantuvo prácticamente estable y solo disminuyó poco más de dos euros para este viernes.

Es importante mencionar que el precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive varía cada hora por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica y evita alzas en el pago de la factura.

Tarifa del servicio de energía eléctrica

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2025.

Tarifa media : 29,39 euros por megavatio hora.

Tarifa más alta : 62,02 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 5,11 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

Precio de la luz cada hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de este viernes 14 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 14,83 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , la tarifa de la luz será de 17,76 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 13,36 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la luz será de 7,0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , el precio de la electricidad será de 6,49 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 11,27 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 23,84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la luz será de 50,24 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 56,98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 48,84 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , el precio de la electricidad será de 29,17 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , la tarifa de la luz será de 17,18 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , el precio de la electricidad será de 11,26 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 10,08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 15,42 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la luz será de 23,19 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 42,67 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 59,27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 73,25 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , el precio de la electricidad será de 77,75 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa de la luz será de 75,13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 61,34 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , el precio de la luz será de 48,86 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 33,59 euros por megavatio hora.