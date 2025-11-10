Andy inaugura su camino en solitario y desvela las tensiones con Lucas en su visita a “El Hormiguero”: “Cuando terminé la gira me sentí libre por primera vez en mucho tiempo”

Andy visita 'El Hormiguero' (Flickr / El Hormiguero)

Después de más de dos décadas de éxitos junto a Lucas, Andy ha elegido el plató de El Hormiguero para dar el primer paso oficial de su carrera en solitario. El músico ha presentado hoy lunes su primer single, titulado Marioneta, y ha repasado algunos de los episodios menos conocidos de la relación profesional que mantuvo con Lucas, marcada por altibajos, tensiones y decisiones difíciles.

Nuevo disco y el significado de empezar solo

En pleno directo, Andy admitió la extrañeza de presentarse únicamente con su nombre. “Muy raro también, son muchos años con la otra parte, pero quería que fuera aquí donde presentarme, era un sueño que se ha cumplido”, señaló antes de explicar el porqué del sencillo título del álbum. “No nos hemos comido mucho la cabeza con el título, la verdad”.El artista compartió que, aunque en los inicios del dúo participaba activamente en la composición, ese papel se fue diluyendo con el paso del tiempo. “Fui desapareciendo y haciendo cada vez menos cosas, porque mi contraparte así lo quería y yo aceptaba, por no discutir. Mi vida es la música y es con lo que disfruto, mi pasión. Con este disco he tenido la suerte de poder hacer aquello con lo que siempre he soñado”.

El single de lanzamiento, Marioneta, también llegó a los espectadores del programa. Andy lo describió como “una canción de desamor, que le puede ocurrir a cualquier persona, y que tiene bastante que ver con mi pasado”. Reconoció que la letra del tema conecta directamente con la ruptura del dúo: “En el tema se tocan cosas y sentimientos que yo he tenido en mi vida. Es un desamor y ha coincidido con la situación. Muchas veces en la vida confías ciegamente en alguien, no quieres ver la realidad, y, después de la ruptura, te das cuenta de que, gran parte de la culpa, es tuya por dejar que esas situaciones se dieran”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Dificultades internas, dinero y la decisión de romper

En el programa, Andy repasó los momentos más tensos vividos junto a Lucas y la evolución de su relación. “Hemos vivido momentos muy tensos, muy malos, pero también momentos fantásticos a lo largo de 22 años. Muchas veces ha estado a mi lado, y le tengo mucho que agradecer, pero otras veces no se ha portado como yo creo que debía haberlo hecho. Yo no he entendido muchas situaciones”.

El cantante rememoró el impacto que supuso no figurar como coautor en Son de amores y relató cómo la gestión del grupo se centralizó en su compañero: “Cuando salimos de SONY, Lucas se encargaba de facturarlo todo con su S.L. y yo tenía que confiar en su palabra. Yo no he recibido jamás un euro de las escuchas en Youtube ni en Spotify. Él me decía que se hacía cargo de todos los gastos y que a él le correspondían esos ingresos y no a mí”.

Andy también describió la desigualdad respecto al acceso a entradas para sus propios conciertos: “Yo tenía que comprar entradas para nuestros conciertos, para mi familia y mis amigos, y mi contraparte tenía más de 100 a su disposición”. Esta situación, sumada al desgaste emocional, le llevó a momentos de distanciamiento: “Era una guerra perdida, no podía hacer nada, me llevaba el disgusto, estaba amargado. Llegaba al concierto, cantaba y me iba, me decían que estaba apagado y así era”.

La ruptura personal y profesional se fue gestando con el tiempo. Andy confesó que permaneció tanto por inseguridad como por falta de respaldo económico. “Por las crisis que he ido pasando. Yo no me atrevía a dejarlo porque pensaba que yo solo no iba a poder llegar a ningún lado y porque no tenía detrás un respaldo económico, no me veía preparado. Después de la pandemia mi mente cambió, hice click y empecé a prepararme y a ahorrar. Ahora me he atrevido y estoy feliz, estoy descubriendo todo lo que no sabía. Cuando terminé la gira de Andy y Lucas me sentí libre por primera vez en mucho tiempo”.

En los últimos meses, su círculo más cercano se convirtió en un apoyo para dar el paso definitivo: “Mi hija me decía que saliera de ahí y mi padre me lo repetía continuamente. Mi padre no me ha dicho en toda mi vida nunca tantas veces que está orgulloso de mí como en este último tiempo”.

Por último, Andy relató cómo, tras hacerse pública la separación, tuvo que cambiar de número de teléfono para evitar la presión mediática: “Me han llegado a ofrecer mucho dinero, pero yo no he querido, yo no valgo para eso, yo soy músico y no quiero problemas, lo que quiero hacer música. Creo que de El Hormiguero es del único programa que no me habéis llamado y os hemos llamado nosotros”.