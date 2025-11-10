España

Andy inicia su carrera en solitario con ‘Marioneta’, su primer single tras el fin de Andy y Lucas: “Quédate con tu disco y olvídate de mí”

El cantante lanza este lunes su primera canción en solitario, un tema marcado por el desamor y las heridas del pasado, tras dos décadas junto a Lucas

Guardar
Andrés Morales (MEDIASET).
Andrés Morales (MEDIASET).

Fue al final de un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid cuando Andy y Lucas se dieron su último abrazo. Entre aplausos, y lágrimas, el dúo ponía punto y final a veinte años de carrera juntos. Ese momento marcó el cierre de una etapa musical y personal que dejó huella.

Desde aquel día, los fans se preguntaban cuál sería el siguiente paso de cada uno. Ahora, Andy ha decidido continuar su camino en solitario y lanza su primer single, titulado “Marioneta”, que se estrena este lunes 10 de noviembre. Con este tema, el gaditano inaugura una nueva etapa artística en la que busca reencontrarse consigo mismo y con su esencia musical.

La separación de Andy y Lucas llegó tras conocerse los problemas cardíacos de Lucas, quien necesitaba frenar el ritmo. Pero detrás de esa decisión también se escondían años de trabajo intenso, giras interminables y la presión de mantener un éxito constante.

Aunque ambos siempre mostraron cariño y respeto mutuo, los rumores sobre diferencias personales han crecido durante los últimos meses. Las tensiones acumuladas, unidas a las diferentes visiones sobre su futuro profesional, hicieron que el final del grupo fuera inevitable.

“Marioneta”: una historia de amor y ruptura

11/05/2023 Andy y Lucas EUROPA ESPAÑA
11/05/2023 Andy y Lucas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El nuevo tema de Andy, “Marioneta”, está inspirado en las emociones que deja una relación marcada por el desamor y la traición. La canción combina melodías con una letra directa, que refleja el dolor de sentirse manipulado. “Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí”, canta Andy en uno de sus versos más comentados.

Muchos seguidores no han tardado en interpretar el mensaje como una indirecta a Lucas, reflejando el supuesto mal ambiente que habría entre ambos tras el final del dúo. Aun así, Andy no ha querido confirmar si la letra está inspirada en su excompañero o en una experiencia personal.

En redes sociales, Andy ha compartido varios mensajes de apoyo de sus fans, muchos de los cuales comparan su actitud con la de Lucas. “Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Uno en hombros, pensando que es un rey, el otro caminando siendo humilde”, escribía un usuario en un comentario que Andy compartió en sus historias.

Esa publicación aumentó las especulaciones sobre una ruptura menos amistosa de lo que parecía, aunque el cantante insiste en que prefiere centrarse en lo positivo y mirar hacia adelante.

Una nueva etapa profesional

Entrevista a Andy y Lucas.

Esta noche, Andy visitará el programa “El Hormiguero”, donde hablará con Pablo Motos sobre esta nueva etapa en solitario y el proceso detrás de su primer single.

Con “Marioneta”, Andy busca consolidarse como solista sin perder la esencia que lo hizo famoso.

Aunque el fin de Andy y Lucas deja un vacío, Andy asegura que este no es un adiós definitivo, sino un nuevo comienzo. Su voz, su talento y su conexión con el público siguen intactos.

“Marioneta” no solo marca el inicio de su carrera en solitario, sino también una declaración de independencia artística. Andy ha demostrado que, después de dos décadas de éxitos compartidos, está preparado para brillar por su cuenta y escribir su propio camino en la música.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCantantesEl HormigueroEspaña-Corazón-y-estiloEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa del freno cuando llueva, puede salvarte la vida”

El experto lo considera recomendable para liberar la humedad y frenar en caso de emergencia de manera óptima

Juan José Ebenezer, mecánico: “Abusa

Un anciano de 85 años conduce para ir al médico y es encontrado en Croacia, a más de 1.500 kilómetros

El hombre francés alegó problemas con el GPS que lo llevaron a equivocarse y conducir más de 20 horas

Un anciano de 85 años

El actor Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación tras admitir una recaída en sus adicciones

El actor, conocido por ‘Los Serrano’ y ‘Física o química’, se centrará en su rehabilitación tras reconocer que su recuperación previa no fue suficiente

El actor Adrián Rodríguez vuelve

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Según el INE, el importe medio de los créditos para vivienda supera los 169.000 euros. El encarecimiento del precio del metro cuadrado y la inversión extranjera disparan el mercado en las principales comunidades

Las hipotecas se encarecen un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un padre

Condenado a prisión un padre por maltratar a sus hijos: al menor lo obligaba a tragarse su vómito y a su hija la encerraba en una habitación a oscuras

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano tras la dimisión de Mazón: aboga por un acuerdo con Vox que prepare el camino hacia las autonómicas de 2027

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

La Guardia Civil identifica a una joven de 24 años desaparecida en 1995 como la víctima del “crimen de los Reyes” gracias a las nuevas técnicas de ADN

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

Las hipotecas se encarecen un 63% en una década: en Madrid suben hasta un 95% y en Andalucía los préstamos rozan los 158.000 euros de media

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de noviembre

DEPORTES

Así es el acuerdo entre

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa