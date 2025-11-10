Andy inicia su carrera en solitario con ‘Marioneta’, su primer single tras el fin de Andy y Lucas: “Quédate con tu disco y olvídate de mí”

Andrés Morales (MEDIASET).

Fue al final de un concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid cuando Andy y Lucas se dieron su último abrazo. Entre aplausos, y lágrimas, el dúo ponía punto y final a veinte años de carrera juntos. Ese momento marcó el cierre de una etapa musical y personal que dejó huella.

Desde aquel día, los fans se preguntaban cuál sería el siguiente paso de cada uno. Ahora, Andy ha decidido continuar su camino en solitario y lanza su primer single, titulado “Marioneta”, que se estrena este lunes 10 de noviembre. Con este tema, el gaditano inaugura una nueva etapa artística en la que busca reencontrarse consigo mismo y con su esencia musical.

La separación de Andy y Lucas llegó tras conocerse los problemas cardíacos de Lucas, quien necesitaba frenar el ritmo. Pero detrás de esa decisión también se escondían años de trabajo intenso, giras interminables y la presión de mantener un éxito constante.

Aunque ambos siempre mostraron cariño y respeto mutuo, los rumores sobre diferencias personales han crecido durante los últimos meses. Las tensiones acumuladas, unidas a las diferentes visiones sobre su futuro profesional, hicieron que el final del grupo fuera inevitable.

“Marioneta”: una historia de amor y ruptura

11/05/2023 Andy y Lucas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El nuevo tema de Andy, “Marioneta”, está inspirado en las emociones que deja una relación marcada por el desamor y la traición. La canción combina melodías con una letra directa, que refleja el dolor de sentirse manipulado. “Quédate con tu nuevo disco y olvídate de mí”, canta Andy en uno de sus versos más comentados.

Muchos seguidores no han tardado en interpretar el mensaje como una indirecta a Lucas, reflejando el supuesto mal ambiente que habría entre ambos tras el final del dúo. Aun así, Andy no ha querido confirmar si la letra está inspirada en su excompañero o en una experiencia personal.

En redes sociales, Andy ha compartido varios mensajes de apoyo de sus fans, muchos de los cuales comparan su actitud con la de Lucas. “Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Uno en hombros, pensando que es un rey, el otro caminando siendo humilde”, escribía un usuario en un comentario que Andy compartió en sus historias.

Esa publicación aumentó las especulaciones sobre una ruptura menos amistosa de lo que parecía, aunque el cantante insiste en que prefiere centrarse en lo positivo y mirar hacia adelante.

Una nueva etapa profesional

Entrevista a Andy y Lucas.

Esta noche, Andy visitará el programa “El Hormiguero”, donde hablará con Pablo Motos sobre esta nueva etapa en solitario y el proceso detrás de su primer single.

Con “Marioneta”, Andy busca consolidarse como solista sin perder la esencia que lo hizo famoso.

Aunque el fin de Andy y Lucas deja un vacío, Andy asegura que este no es un adiós definitivo, sino un nuevo comienzo. Su voz, su talento y su conexión con el público siguen intactos.

“Marioneta” no solo marca el inicio de su carrera en solitario, sino también una declaración de independencia artística. Andy ha demostrado que, después de dos décadas de éxitos compartidos, está preparado para brillar por su cuenta y escribir su propio camino en la música.