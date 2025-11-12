España

La reina Letizia y su guiño a China con su nuevo abrigo bordado de Carolina Herrera

Los reyes Felipe y Letizia se encuentran realizando un viaje de Estado en China, donde se han reunido con el presidente del país, Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan

La reina Letizia en el
La reina Letizia en el recibimiento celebrado en Pekín en la segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China. (EFE/ Chema Moya)

La reina Letizia ha vuelto a deslumbrar, esta vez en el corazón de China. La visita de Estado de los reyes a Pekín ha dejado una de esas imágenes que conquistan titulares y redes sociales gracias a un espectacular abrigo de Carolina Herrera bordado con flores, pura moda en clave diplomática y un delicadísimo guiño a la tradición oriental.

La escena ha tenido lugar frente al majestuoso Gran Palacio del Pueblo, donde Felipe y Letizia han sido recibidos por el presidente Xi Jinping y la primera dama Peng Liyuan bajo una coreografía perfecta de honores militares y protocolo asiático. Pero buena parte de las miradas se las quedó la asturiana apenas descendió del coche oficial. Para protegerse del frío pekinés, 13 grados que invitaban a cubrirse, la reina apareció enfundada en un diseño de estreno.

Los reyes de España junto
Los reyes de España junto al presidente Chino, Xi Jinping. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool )

Este abrigo está confeccionado en lana y cachemir gris, es de corte batín y va entallado con un cinturón a tono. Lo más llamativo es su bordado floral en tonos rosas y amarillos que llaman tanto la atención y que parecen ser un guiño a la cultura oriental. Se trata de un modelo recién salido de la colección otoño/invierno 2025 de Carolina Herrera New York, directo desde la pasarela neoyorquina a una de las citas más formales de la agenda internacional.

Pero el look no terminaba ahí, ni mucho menosNada más pisar el interior del Palacio, Letizia desplegó el segundo as de la jornada: el abrigo quedaba a un lado y aparecía en escena un vestido rosa empolvado, también nuevo, de líneas clásicas, manga francesa y falda con vuelo. Tonalidad dulce, pero con mensaje, pues el rosa tiene mucho significado en la cultura china: amor, feminidad y buena fortuna. Un conjunto pensado al milímetro para conectar con la tradición local, sin caer en el disfraz ni perder esa nota contemporánea y reconocible que siempre busca.

Fotografía oficial de Sus Majestades
Fotografía oficial de Sus Majestades los Reyes junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping y la primera Dama, Peng Liyuan, tras la Ceremonia de Bienvenida. (© Casa de S.M. el Rey)

La elección de joyas fue en su línea, sin excesos. Como pendientes los de triple aro en oro rosado y diamantes de Gold & Roses y su ya emblemático anillo de Coreterno.

Lo conjugó con unos zapatos slingback de Magrit con tacón bajo, también color rosa, y un bolso a juego que ya había lucido anteriormente. En el exterior Letizia también llevó una bufanda en rosa, aunque un poco más vibrante, para escapar del frío.

La agenda por separado de Felipe y Letizia en China

El día avanzó, y mientras Felipe VI se reunía con Xi Jinping para tratar temas bilaterales, la reina y la primera dama china visitaban el Beijing Demonstration Center of Service for Persons with Disabilities, centro pionero en innovación social y accesibilidad.

La reina Letizia visitó este miércoles en Pekín junto a la primera dama de China, Peng Liyuan, el Centro de Servicios para Personas con Discapacidad, una instalación de referencia donde conoció los avances tecnológicos desarrollados por el país asiático en este campo. (EFE)

La jornada de Letizia en China confirma, una vez más, que el vestuario puede cruzar fronteras y enviar mensajes. El abrigo bordado se convierte en uno de los más bonitos de su vestidor. Sin embargo, todas las expectativas están en la cena de gala, en las que se suele esforzar de manera especial.

